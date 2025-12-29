edición general
Fallece Cecilia Giménez, autora de la restauración del Ecce Homo de Borja que dio la vuelta al mundo

Cecilia Giménez Zueco, autora de la famosa restauración del Ecce Homo de Borja, ha fallecido a los 94 años. El Santuario de la Misericordia ha comunicado la noticia de su fallecimiento en su perfil de Instagram (@eccehomodeborja). Nacida en la localidad zaragozana el 23 de enero de 1931, Giménez pasó a la historia reciente de Aragón tras protagonizar, en 2012, cuando se conoció la intervención que había realizado sobre el mural del Ecce Homo, una pintura mural del siglo XX situada en el Santuario de la Misericordia de Borja. La obra...

SeñorPresunciones
Funeral de Estado por Dios!!!
Orange_Noticias
Hemos perdido a la gran Basquiat española.

Se debería decretar luto oficial para una de las mejores artistas españolas de vanguardia.
ChatGPT
#2 no se valoró su obra en vida, como le ocurre sólo a los grandes!
themarquesito
En el mundo de habla inglesa, a la restauración del Ecce Homo se la conoce como "Potato Jesus". Esa "restauración" alcanzó fama mundial y, por desgracia, hace que cada pifia de conservación-restauración en España tenga eco a escala mundial.
knowyourmeme.com/memes/potato-jesus
antesdarle
Su legado será eterno. Gracias por tanto y perdona por tan poco.
pandasucks
Este verano paseando por Tokio vi a un japonés, joven, con una camiseta del Ecce homo de está señora.
