Fallece Cecilia Giménez, autora de la restauración del Ecce Homo de Borja que dio la vuelta al mundo

Cecilia Giménez Zueco, autora de la famosa restauración del Ecce Homo de Borja, ha fallecido a los 94 años. El Santuario de la Misericordia ha comunicado la noticia de su fallecimiento en su perfil de Instagram (@eccehomodeborja). Nacida en la localidad zaragozana el 23 de enero de 1931, Giménez pasó a la historia reciente de Aragón tras protagonizar, en 2012, cuando se conoció la intervención que había realizado sobre el mural del Ecce Homo, una pintura mural del siglo XX situada en el Santuario de la Misericordia de Borja. La obra...