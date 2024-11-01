edición general
El CEO de Renault: "La gente no se puede comprar coches nuevos, se está destruyendo la industria del automóvil"

El CEO de Renault, François Provost, advierte que la industria automotriz europea está en crisis porque los ciudadanos no pueden permitirse coches nuevos. Señala que el parque automovilístico tiene una media de 12,5 años, lo que afecta la descarbonización y la seguridad vial. Provost propone replantear los precios para que los europeos puedan acceder a vehículos modernos y que los futuros E-Car europeos deben ser exclusivamente eléctricos, a diferencia de los Kei-Car japoneses, para cumplir con los objetivos medioambientales y urbanos

#1 sliana
Correcto, un bien de lujo que ha subido de precio por encima de los sueldos. Quién tenga dinero lo comprará, aunque igual prefiere algo que aporte funcionalidad o renombre en vez de un Renault.
