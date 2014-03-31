·
14
meneos
171
clics
¿Los autónomos pagan más cotizaciones que los asalariados?
Existe la creencia generalizada de que los autónomos pagan más cotizaciones sociales que los asalariados. Pero, ¿es esto cierto? Estos son los números.
|
etiquetas
:
autónomos
,
cotizaciones
,
asalariados
12
2
1
K
142
actualidad
31 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Gry
*
El problema de los autónomos es que es muy complicado distinguir entre los que realmente cobran una miseria y los que mienten como bellacos.
6
K
66
#16
Tertuliano_equidistante
#5
Entonces medicina para todos.
Hay otras formas de solucionarlo que no impliquen meter el dedo en el ojo al que tiene un negocio muy pequeño o hace las cosas bien.
0
K
10
#25
Gry
#16
Los que hacen las cosas bien son los principales perjudicados, tienen muy complicado competir con los que ingresan parte en B.
En Portugal hicieron un experimento sorteando coches al declarar las facturas, no se qué tal funcionaria.
www.elmundo.es/economia/2014/03/31/5339604e22601dad6e8b457e.html
0
K
14
#3
Kantinero
No, además es un nido de defraudadores
Si, hay algunos honrados por supuesto
3
K
42
#19
obmultimedia
#3
Nosotros aun estamos esperando la factura del que nos hizo la mudanza, va a hacer 3 meses y nos da largas, y bien que nos cobro el "IVA".
0
K
11
#2
mente_en_desarrollo
*
No, pero ellos lloran por cuenta propia, no ajena, y por tanto, dedican más horas a ello.
4
K
32
#1
CharlesBrowson
quieren ir en el cohete sin tener que pagar el billete
2
K
29
#4
Robus
Existe la creencia generalizada de que los autónomos pagan más cotizaciones sociales que los asalariados.
Será en casa del redactor...
2
K
25
#8
Ovlak
Lo que sí es cierto es que la mayor parte de la carga social que tiene que asumir un asalariado la asume su empleador, a diferencia del autónomo, que recae toda en él.
Me he reído mucho con esta frase. ¿Y sobre quién si no iba a recaer? ¿Sobre el espíritu santo? Si se autoemplea pues está recayendo sobre el empleador en ambos casos. Al final, para el empleado por cuenta ajena, son costes laborales que pesan sobre su puesto de trabajo. Si no produce lo suficiente para compensarlo junto a su salario bruto, pierde dicho puesto.
1
K
24
#7
fareway
Creo que deberían explicar un poco las cosas porque escuchas a empresarios, tipo José Elías que echan pestes de las cuotas de autónomo y lo que falta es información. Lo que llamamos cuotas de autónomo no es un abono de Netflix, es el importe que cada autónomo paga a la Seguridad Social en función de sus ingresos. El que declara más ingresos, pagará una cuota más alta. El que menos, pagará menos. ¿Por qué debe un autónomo quedar exento - como piden muchos ultraliberales - del pago a la Seguridad Social?
0
K
17
#12
Ovlak
#7
Los escuchas porque, como la gente desconoce el funcionamiento del sistema, es muy fácil de manipular y ponerla en contra de él. Cualquier autónomo que tenga en nómina a un empleado debería saber que las cotizaciones sociales propias son prácticamente idénticas a las de su empleado. De hecho, las del autónomo guardan cierta flexibilidad al poder ahorrarse conceptos en algunos casos o al contar con bonificaciones muy generosas durante los primeros años de actividad. Incluso, hasta hace un par…
» ver todo el comentario
0
K
12
#17
Narmer
#7
Se podría hacer si el autónomo acepta no recibir pensión pública en un futuro. Eso sí, que no se paguen las pensiones públicas de ninguna otra partida que no sea la caja de la SS.
0
K
8
#15
Alegremensajero
*
Este artículo está atribuyendo que la parte empresarial de las cotizaciones de un trabajador lo paga el trabajador... Madre mía el nivel...
"Mientras un trabajador autónomo que cotice solo por contingencias comunes podría pagar una cuota mensual de unos 264 euros si decide cotizar por la base mínima, la cotización del trabajador asalariado constituye más del doble."
Y en la tabla que ponen las cotizaciones del trabajador que paga el trabajador, son de 122,72€. Y no, los otros…
» ver todo el comentario
1
K
17
#18
Barbol_Pelao
#15
Se suele decir que esta guerra cultural entre asalariados y autónomos se rebajaría bastante si asalariados y funcionarios cobrasen el bruto íntegro, y luego ya cada uno se apañase la vida con Hacienda y la Seguridad Social. Y entonces quizá unos y otros podrían comprenderse mejor, y ver que tampoco pagan diferente. Claro que imagino que al asalariado no le haría ninguna gracia añadir el gasto mensual de la gestoría en la ecuación.
Entiendo que nunca se hará, por los motivos esperables.
0
K
10
#22
Tecar
*
#15
No te confundas, ni confundas al personal.
Las cotizaciones que paga la empresa por el trabajador las paga la empresa, pero son del trabajador.
Las cotizaciones, lo mismo que el sueldo, sale del trabajo que desarrolla el trabajador.
Pensar que no son del trabajador porque las paga la empresa es de primero de padefo.
0
K
7
#30
euquesei
#15
El coste de las cotizaciones que paga la empresa sale del trabajo del TRABAJADOR. Por lo que el empresario se queda con el BENEFICIO que genere el trabajador. Un ejemplo:
El taller cobra la hora de mecanico a 60€/h y al mecanico asalariado le paga 15€/h. Quien genera los 60€? el taller o el mecanico que ha puesto su hora de trabajo?
Basta ya de la hipocresia que los paga el empresario o la empresa, si, el dinero sale de la empresa pero se paga con lo que genera el trabajador. Si es muy caro tener trabajadores, no los tengas y haz tu el trabajo.
0
K
6
#6
Alcalino
La cotización de un trabajador ser paga "a medias" entre el trabajador y el empresario, y claro, si sólo ves lo que paga un lado, parece que se pague menos.
Al final lotes derechos tienen que ir a la par de las obligaciones.
Lo que no puede ser es que un autónomo tenga llora mismos derechos que un trabajador, pagando menos.
Y si, es una putada cuando a un autónomo le va mal, no llega a fin de mes, y encima tiene que pagar impuestos... pero cuando a un autónomo le va bien y gana pasta...
0
K
10
#13
Narmer
#6
Del mismo modo, yo, que pago de IRPF lo dos salarios mínimos anuales, debería tener más derechos que los que pagan menos. Por ejemplo, fast-pass en ambulatorios y hospitales, poder elegir los mejores colegios públicos para mis hijos, carril rápido en las autopistas. Ah, no, que ahí sí que nos gusta repartir el pastel de manera igualitaria entre todos, aunque algunos solo chupen de la teta del Estado y apenas aporten.
1
K
18
#20
panda23
#6
cuando a un autónomo le va bien y gana pasta paga el IRPF, y paga un 20% no la miseria que pagan los asalariados que ganan una porquería y s e piensan que son algo.
0
K
6
#28
euquesei
#20
Son pagos a cuenta que al hacer la declaración de la renta se ajustan a la realidad, igual que los empleados.
0
K
6
#29
panda23
#28
no, el tramo mínimo es del 19% los primeros 12.000 euros
Ahora mira tú cuando IRPF paga un asalariado que gane 12.000 euros.
0
K
6
#14
josejon
Un clásico:
-¿Me arreglas el grifo?
-Mañana voy.
-¿Cuánto va a ser?
-¿Con factura o sin?
0
K
10
#24
panda23
#14
un fontanero que va al día siguiente a cambiar un grifo, eso es ficción de la buena.
Lo de la factura entiendes que el IVA lo paga el cliente, verdad? Tanta culpa tiene uno como otro.
0
K
6
#11
encurtido
La queja habitual es que muchos apenas llegan al SMI, y con las cuotas mínimas se quedan con un poder adquisitivo lamentable. "Pagar por trabajar" suelen llamarlo.
También está el que un autónomo es consciente directamente de las cuotas a la Seguridad Social, IVA e IRPF. Esto hace que normalmente y paradójicamente, hasta el autónomo más pobre sea liberal, mientras que un funcionario o empleado de multinacional 3mileurista sea de izquierdas.
0
K
7
#21
Tecar
No.
Siguiente pregunta.
0
K
7
#10
intotheflow
Por mi experiencia con autónomos, su resentimiento viene del hecho de ver pasar por sus manos el beneficio bruto y luego verlo reducido al neto. Lo sienten más que si simplemente lo ven en la nómina.
0
K
7
#31
Aas59
*
Pagan menos cotizaciones sociales, pero los crujen con otros impuestos y cobran una pensión muy baja.
Dejando a parte de que el trabajador no paga nada a la seguridad social, porque lo paga la empresa y ya ni mencionar el caso de los funcionarios pues por ellos cotiza la misma administración que despues paga mutuas privadas de sanidad y la pensión.
0
K
6
#27
panda23
#26
por eso hay 16 millones de curritos por cuenta ajena y funcionarios y 3 millones de autónomos.
0
K
6
#9
tragicomedia
*
En el peor de los casos, según el artículo, el pago a la SS es más o menos el mismo. Sin embargo, a esto hay que añadir las ayudas a las que tienen acceso, como las compras que se desgravan, los préstamos ICO, entre otras ayudas, que no están disponibles para los empleados
0
K
6
#23
panda23
#9
y que si un mes te va mal también pagas, y que si otro mes ganas una miseria pues también pagas la cuota y el 20% de esa miseria.
Un chollo ser autónomos, no se porque la gente no es toda autónoma con el pedazo de chollo que es en este país.
1
K
16
#26
tragicomedia
#23
Por la misma razon por la que los autonomos no se hacen trabajadores por cuenta ajena, que es mayor chollo
0
K
6
Ver toda la conversación (
31
comentarios)
