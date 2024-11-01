Alemania teme que Trump confisque su oro: expertos piden repatriar 236 mil millones guardados en Nueva York

La preocupación en círculos políticos y económicos va en aumento ya que las acciones militares de Donald Trump tienen a Alemania mirando con nerviosismo hacia Nueva York, donde guarda casi la mitad de sus reservas de oro, el país posee 3.352 toneladas de oro, las segundas reservas más grandes del mundo después de Estados Unidos. Poco más de la mitad de las reservas están en las bóvedas del Bundesbank en Fráncfort, otra parte en el Banco de Inglaterra, y el resto 1.236 toneladas, almacenadas en la Reserva Federal de Estados Unidos.