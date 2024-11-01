edición general
Alemania teme que Trump confisque su oro: expertos piden repatriar 236 mil millones guardados en Nueva York

La preocupación en círculos políticos y económicos va en aumento ya que las acciones militares de Donald Trump tienen a Alemania mirando con nerviosismo hacia Nueva York, donde guarda casi la mitad de sus reservas de oro, el país posee 3.352 toneladas de oro, las segundas reservas más grandes del mundo después de Estados Unidos. Poco más de la mitad de las reservas están en las bóvedas del Bundesbank en Fráncfort, otra parte en el Banco de Inglaterra, y el resto 1.236 toneladas, almacenadas en la Reserva Federal de Estados Unidos.

Menudos linces los políticos europeos, maemía xD

Ya hace tiempo que Alemania sabe que su oro está tan bien guardado en EEUU que probablemente EEUU no se arriesgue a devolvérselo jamás, no se vaya a perder por el camino :troll:
Que se vayan despidiendo de ese oro, por peleles.
#1 Y el de Inglaterra ni te cuento
Que le devuelva que?
#4 pero aquí todos somos amigos, chico.
Se quejan del timo a los abuelos en los cajeros,pero ríete tú de los pardillos que entregan el oro a los piratas para que se lo guarden.
Esto no le paso a Ezpañistan con la rusia sovietica? :shit: xD :troll:
#5 o eso te contaron los que vendieron Fernando poo, guinea e ifni.
#5 ¿Tú crees? A lo mejor si lees un poco de historia encuentras alguna de las diez diferencias
Pedro......
¿Y cómo piensan recuperarlo? ¿Van a invadir EEUU?
36 mil millones guardados?
