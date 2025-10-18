edición general
Adiós a los patinetes sin papeles La DGT pone fecha para exigir seguro y registro

La DGT pone fin a la era de los patinetes “anónimos”. A partir de enero de 2026, todos deberán estar registrados y contar con un seguro obligatorio para poder circular legalmente por España. El tema de los patinetes eléctricos lleva tiempo circulando, más que todo por el control, el establecimiento de normas claras y ese tan anhelado día llego. ¿Tienes un patinete eléctrico? Entonces prepárate, porque el 2026 llega con cambios importantes. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha un registro nacional de vehículos de movilidad..

2 comentarios
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Se van a poner ciegos con las multas y mas dinero para los seguros, que valdrán mas que el patinete en algunos casos junto con el registro.
wildseven23 #2 wildseven23
Yo me conformaría con multar a los que van con el patinete por las aceras.
