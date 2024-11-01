edición general
Absuelto de violación en Sevilla gracias a que había saliva de la supuesta víctima en el envoltorio del preservativo

Un hombre acusado de violar a una amiga ha sido absuelto gracias a que los forenses encontraron restos de saliva de ella en el preservativo. Los magistrados establecen que “las pruebas denotan que hubo pleno consentimiento”, pero también se muestran comprensivos con la denunciante y más o menos justifican su denuncia en la posibilidad de que “posteriormente se arrepintiera “Por haberla vivido a posteriori como una traición a su condición sexual". La Fiscalía pidió 7 años por agresión sexual. La denunciante solicitó 9. La sentencia ya es firme.

ElRelojero #1 ElRelojero
Pero ¿Cómo se puede ser tan hija de puta? Sabe que es mentira y pide más pena que el fiscal.
Mr.Mamone #11 Mr.Mamone
#1 Una bellísima persona, del artículo:

La segunda prueba es el comentario de dos amigas de la joven que “no se extrañaron” de que hubiese existido ese acto sexual voluntario. El motivo es que en la fiesta del día 1, “quizás guiada por el resentimiento hacia su ex, con la que se había peleado ese día”, la joven “les dijo que quería experimentar con algún hombre y que si tenía alguna relación sexual sería con su amigo”. Y les anunció que “habían quedado al día siguiente en la misma casa para follar”.
cenutrios_unidos #25 cenutrios_unidos *
#1 No me seas machista. Que estas cosas no pasan.

Luego que si VOX sube y Podemos se va al guano, la verdad es que algún día nos enteraremos del motivo...
Fartón_Valenciano #14 Fartón_Valenciano
"pero también se muestran comprensivos con la denunciante y más o menos justifican su denuncia en la posibilidad de que “posteriormente se arrepintiera “Por haberla vivido a posteriori como una traición a su condición sexual".

Hay que joderse, se están llegando a unos extremos que uno no sabe que decir...
tronchastiles #23 tronchastiles
#14 Violaciones en diferido, en forma de simulación.
pitercio #7 pitercio
Se lo recuerdo muchas veces a la peña "recoge los restos cuando vayas por ahí de excursión, no los dejes tirados". A este pavo un envoltorio le ha librado de la ruina total.
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Suma y sigue... 7-9 años pedían. ¿Y a ella que le pasará?
Arcangeldemadera #4 Arcangeldemadera
#2 a ella? Que quieres estigmatizar el movimiento? Solo si es si iñigo, solo si es si.
#17 vicox
#2 Por lo que he leído en el resumen. No dice nade sobre la declaración de la chica. Intuyo que es lesbiana, quiso probar con un hombre, pero, y esto es una suposición sin ningún fundamento, si cuando ya estaba dentro, ella se arrepintió, y dijo que parara, y él no paró, sigue siendo una agresión sexual. Supongo que dentro de la noticia contará todo eso.
Por cierto esto es lo que han usado para atraer a más gente a la noticia, pero si no hubiesen encontrado saliva en el envoltorio, seguramente también hubiese sido absuelto.
#19 Tensk
#2 ¿A ella? Nada de nada. Dicen del tribunal: "se muestran comprensivos con la denunciante y más o menos justifican su denuncia en la posibilidad de que “posteriormente se arrepintiera de la relación sexual que mantuvo”."

No sólo no deducen testimonio para juzgarla por denuncia falsa, porque es una denuncia falsa de libro, sino que, pobrecilla, le pudo joder la vida al otro (y seguro que parcialmente se la ha jodido en su entorno) pero ella se le asigna el "si es mujer y…   » ver todo el comentario
#10 Empakus
Y otra más...
Por el pequeño detalle del envoltorio del condón... Joeer...
La declaración de la denunciante, cumplía con los requisitos para anular la presunción de inocencia del chico...
De la que se ha librado este chaval, por el pelo de una gamba...
Que los hombres tengamos que andar con tantísimas precauciones en nuestras relaciones hetero, para poder salvarnos de cumplir años de cárcel, ante una falsa denuncia por parte de una mujer, es de una inseguridad jurídica brutal...
Cuántos inocentes habrán condenados por mujeres sin escrúpulos??? Nunca lo sabremos...
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
El testimonio de la denunciante "cumplía escrupulosamente" los requisitos para anular la presunción de inocencia, pero el tribunal también ensalza la declaración del encausado: “Sorprendió a la Sala por su coherencia y claridad”
#5 rbrn *
Hija de puta, hay que decirlo más. {0x1f3b5}
JohnSmith_ #29 JohnSmith_
Esto no existe. Circulen!
antesdarle #21 antesdarle
“Por haberla vivido a posteriori como una traición a su condición sexual, esto es como una experiencia no satisfactoria que pudo afectarle psicológicamente, extremo del que no dudamos, o por otra circunstancia” Bueno pero eso no parece culpa del chaval.
magnifiqus #27 magnifiqus *
De verdad que no doy crédito. Entiendo que hay que hacer todo lo posible por proteger a las mujeres de abusos sexuales, pero no a costa de cargarse la presunción de inocencia de los hombres. El tipo de la noticia se ha salvado de un montón de años de cárcel por pura casualidad, solo porque no fue capaz de abrir el condón. Y encima se deduce de la noticia que a la chica no le va a pasar nada:

Los magistrados establecen que “las pruebas denotan que hubo pleno consentimiento por parte de

JanovPelorat #26 JanovPelorat
#22 el abusador obliga a la abusada a abrir el preservativo con la boca para dejar su ADN y usarlo luego como defensa en caso de denuncia por agresión sexual? Es eso lo que insinúas? Es sumamente torticero y en cualquier caso ella en su declaración no comentó que eso hubiera pasado. Y sí, según se lee en el artículo en la sentencia hay algunos detalles más que apoyan la absolución
#28 pascuaI
#26 Lo que quiero decir es que que haya saliva de la víctima en un preservativo o envoltorio del mismo no parece algo sumamente complicado de conseguir para un violador como para que pueda usarse como prueba de relación consentida, por lo que aunque el titular parece dar a entender eso, el caso tiene que ser a la fuerza bastante más complejo.
#8 encurtido
Eso no le hubiera pasado de follar con una GoPro y una declaración jurada ante notario antes y durante el acto. Machirulos.
1 K 18
#6 tpm1
Ya no te puedes acostar ni con una lesbiana sin que te denuncien.
#13 pascuaI
Creo que la noticia no explica muy bien el tema, porque si obligas a una mujer por la fuerza a que te la chupe, y después guardas el preservativo, ¿tienes ya una prueba de que fue sexo con consentimiento?
angelitoMagno #15 angelitoMagno
#13 Seguramente la sentencia contenga más argumentos para la absolución y no se base solo en el detalle del preservativo.

Pero un titular así es más llamativo, la gente no se va a leer la noticia y menos aún la sentencia, así que ahí se queda, que tú verás cuántas visitas genera este titular.
themarquesito #20 themarquesito
#15 Testimonios externos, por ejemplo:
La segunda prueba es el comentario de dos amigas de la joven que “no se extrañaron” de que hubiese existido ese acto sexual voluntario. El motivo es que en la fiesta del día 1, “quizás guiada por el resentimiento hacia su ex, con la que se había peleado ese día”, la joven “les dijo que quería experimentar con algún hombre y que si tenía alguna relación sexual sería con su amigo”. Y les anunció que “habían quedado al día siguiente en la misma casa para follar”.
#22 pascuaI
#18 No cambia mucho, no es algo que un abusador no pueda conseguir con facilidad, por lo que creo, igual que #15, que hay más pruebas, y que esto por si sólo no hubiese cambiado nada, porque de ser así, sería un problema grande.
Enésimo_strike #18 Enésimo_strike
#13 con que leas el titular lo entiendes, te animo a que lo repases.
falcoblau. #24 falcoblau.
Aún son amigos?
Mr.Mamone #9 Mr.Mamone
Nada, esta es la justificación que se da:

Los magistrados establecen que “las pruebas denotan que hubo pleno consentimiento por parte de ella”, pero también se muestran comprensivos con la denunciante y más o menos justifican su denuncia en la posibilidad de que “posteriormente se arrepintiera de la relación sexual que mantuvo”. “Por haberla vivido a posteriori como una traición a su condición sexual, esto es como una experiencia no satisfactoria que pudo afectarle psicológicamente, extremo del que no dudamos, o por otra circunstancia”, indican.
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
#9 A bueno, si es por eso que encierren al tio 7-9 años. Vaya tela. Hasta que no se persigan las denuncias falsas esto va a ser un no parar.
Mr.Mamone #16 Mr.Mamone
#12 Es lamentable, sería muy sencillo proteger a las mujeres sin mearse en el sistema judicial, pero supongo que eso no cuadra en la estrategia política
