Absuelto de violación en Sevilla gracias a que había saliva de la supuesta víctima en el envoltorio del preservativo

Un hombre acusado de violar a una amiga ha sido absuelto gracias a que los forenses encontraron restos de saliva de ella en el preservativo. Los magistrados establecen que “las pruebas denotan que hubo pleno consentimiento”, pero también se muestran comprensivos con la denunciante y más o menos justifican su denuncia en la posibilidad de que “posteriormente se arrepintiera “Por haberla vivido a posteriori como una traición a su condición sexual". La Fiscalía pidió 7 años por agresión sexual. La denunciante solicitó 9. La sentencia ya es firme.
La segunda prueba es el comentario de dos amigas de la joven que “no se extrañaron” de que hubiese existido ese acto sexual voluntario. El motivo es que en la fiesta del día 1, “quizás guiada por el resentimiento hacia su ex, con la que se había peleado ese día”, la joven “les dijo que quería experimentar con algún hombre y que si tenía alguna relación sexual sería con su amigo”. Y les anunció que “habían quedado al día siguiente en la misma casa para follar”.
Luego que si VOX sube y Podemos se va al guano, la verdad es que algún día nos enteraremos del motivo...
Hay que joderse, se están llegando a unos extremos que uno no sabe que decir...
Por cierto esto es lo que han usado para atraer a más gente a la noticia, pero si no hubiesen encontrado saliva en el envoltorio, seguramente también hubiese sido absuelto.
No sólo no deducen testimonio para juzgarla por denuncia falsa, porque es una denuncia falsa de libro, sino que, pobrecilla, le pudo joder la vida al otro (y seguro que parcialmente se la ha jodido en su entorno) pero ella se le asigna el "si es mujer y… » ver todo el comentario
Por el pequeño detalle del envoltorio del condón... Joeer...
La declaración de la denunciante, cumplía con los requisitos para anular la presunción de inocencia del chico...
De la que se ha librado este chaval, por el pelo de una gamba...
Que los hombres tengamos que andar con tantísimas precauciones en nuestras relaciones hetero, para poder salvarnos de cumplir años de cárcel, ante una falsa denuncia por parte de una mujer, es de una inseguridad jurídica brutal...
Cuántos inocentes habrán condenados por mujeres sin escrúpulos??? Nunca lo sabremos...
Los magistrados establecen que “las pruebas denotan que hubo pleno consentimiento por parte de
… » ver todo el comentario
Pero un titular así es más llamativo, la gente no se va a leer la noticia y menos aún la sentencia, así que ahí se queda, que tú verás cuántas visitas genera este titular.
Los magistrados establecen que “las pruebas denotan que hubo pleno consentimiento por parte de ella”, pero también se muestran comprensivos con la denunciante y más o menos justifican su denuncia en la posibilidad de que “posteriormente se arrepintiera de la relación sexual que mantuvo”. “Por haberla vivido a posteriori como una traición a su condición sexual, esto es como una experiencia no satisfactoria que pudo afectarle psicológicamente, extremo del que no dudamos, o por otra circunstancia”, indican.