Absuelto de violación en Sevilla gracias a que había saliva de la supuesta víctima en el envoltorio del preservativo

Un hombre acusado de violar a una amiga ha sido absuelto gracias a que los forenses encontraron restos de saliva de ella en el preservativo. Los magistrados establecen que “las pruebas denotan que hubo pleno consentimiento”, pero también se muestran comprensivos con la denunciante y más o menos justifican su denuncia en la posibilidad de que “posteriormente se arrepintiera “Por haberla vivido a posteriori como una traición a su condición sexual". La Fiscalía pidió 7 años por agresión sexual. La denunciante solicitó 9. La sentencia ya es firme.