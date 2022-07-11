edición general
Ayuso deja sin ejecutar 279 millones para Vivienda en 2025, mientras amplía crédito a Quirón

El gobierno de Ayuso deja sin ejecutar 279 millones de euros presupuestados para vivienda y rehabilitación en 2025. Esta cifra supera los 273 millones que tampoco se emplearon en 2024. Estas partidas no ejecutadas contrastan con los desembolsos extra para sanidad, donde se destinaron, por ejemplo, 25 millones de euros de una ampliación de crédito a pagos a Quirón Salud.entre 2019 y 2024, el gobierno de Ayuso acordó pagar 2.354 millones de euros más de lo presupuestado a Quirón y Ribera Salud.

robustiano #2 robustiano
Poniendo palos en las ruedas y evitando que las ayudas sociales lleguen a su destino, casi parece premeditado... :troll:
5 K 66
Cehona #23 Cehona
#2 Las ayudas sociales son para sus votantes que ganan 100.000€ que lo pasan muy mal
elpais.com/espana/madrid/2022-07-11/ayuso-defiende-la-decision-de-dar-
0 K 13
sabbat #3 sabbat
La asesina demente y sus cosas....
4 K 41
Findeton #4 Findeton
#3 Supongo que hablas como representante de los 6.000 votos de Podemos Aragón.

Quiero decir, obviamente llamar asesina a Ayuso no sirve para rascar ningún voto en Madrid, y parece que tampoco afuera de Madrid. ¿Por qué seguís con el discursito?
0 K 9
meroespectador #5 meroespectador *
#4 Cuando alguien ha dejado morir a tanta gente en las residencias muchos nos encargaremos de que eso le persiga toda la vida pública.
4 K 41
sabbat #11 sabbat
#5 Hablo por mi, igual que los actos de la demente asesina hablan por ella.
0 K 7
Findeton #12 Findeton *
#5 Si, si, esa es la narrativa. La realidad es que ese proceso se hizo en muchas comunidades autónomas incluyendo las gobernadas por socialistas.
0 K 9
Andreham #18 Andreham
#4 Las verdades no son discursos.

Discurso es tu "ideología".
1 K 19
Findeton #22 Findeton *
#18 Castilla-La Mancha (PSOE, Emiliano García-Page): Aplicó protocolos restrictivos que recomendaban no derivar a hospitales a residentes con pronóstico pobre o alta dependencia, similar a Madrid. El 70-75% de los fallecidos en residencias (alrededor de 2.945 en la primera ola) murieron sin traslado hospitalario, el segundo porcentaje más alto tras Madrid. La mortalidad total en residencias fue de 3.308 (1,6 por cada 1.000 habitantes, superior a la media nacional de 0,7), representando el 83%…   » ver todo el comentario
0 K 9
camvalf #6 camvalf
Ahí esta el problema que un sectario de una taifa controle las ayudas estatales, las retiene a la vez que dice que no llegan porque el estado se las retiene.
Ese comportamiento debería ser motivo para la intervención de competencias y consecuencias civiles o penales llegado el caso.
2 K 30
Findeton #17 Findeton
#6 El problema está en creer que controlar todo de forma centralizada es mejor.
0 K 9
autonomator #9 autonomator
ya, ya pero ¡¡ BIBA ESHPANIA !! Que parece que no nos damos cuenta de lo que importa de verdad leñe.
1 K 24
Cantro #15 Cantro
Que alguien le diga a Cárdenas dónde puede encontrar los 30 millones de los que culpa a Broncano
1 K 20
banense #19 banense
Puta delincuente de los cojones. Pensar que hay obreros que votan a esta anormal, terrible.
1 K 16
Imag0 #10 Imag0
Qué raro, con lo bien que se le da ejecutar a la tiparraca esta...
0 K 16
Mediorco #21 Mediorco
Los del PP, los mayores traidores de España junto con vox.
0 K 13
Chinchorro #14 Chinchorro
Me parece bien. Es lo que sus votantes quieren
0 K 12
#7 Leon_Bocanegra
No pasa nada, el día antes de las elecciones hará autocrítica y así nose hundirá en votos como la izquierda.
0 K 12
Findeton #1 Findeton
Me parece bien que se le critique por esto.
0 K 9
#8 MetalAgm *
#1 nada nada... culpa de la izquierda que no hace autocritica y Perro Xanxe y el coletas, circulen circulen...
1 K 21
#20 jaramero
Pues poco deja sin ejecutar para lo que le vota la gente.

200 millones dan para llenar muchos estómagos agradecidos.
0 K 7
#13 Comorr
Menos mal que solo es un problema de vivienda en Madrid
1 K -8
Mediorco #16 Mediorco *
#13 Es posible que no, pero eso no quita que el desgobierno del PP en Madrid lo agrava, ¿no?

El "¿y los otros que?" es infantil y estúpido.

¿Que opinas de esto en concreto? ¿O te vas a ir por los cerros de Úbeda de nuevo? Pero, bueno, de un fachafan de febrero de 2026 no se puede pedir coherencia, solo fanatismo.
0 K 13

