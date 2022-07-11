Ayuso deja sin ejecutar 279 millones para Vivienda en 2025, mientras amplía crédito a Quirón

El gobierno de Ayuso deja sin ejecutar 279 millones de euros presupuestados para vivienda y rehabilitación en 2025. Esta cifra supera los 273 millones que tampoco se emplearon en 2024. Estas partidas no ejecutadas contrastan con los desembolsos extra para sanidad, donde se destinaron, por ejemplo, 25 millones de euros de una ampliación de crédito a pagos a Quirón Salud.entre 2019 y 2024, el gobierno de Ayuso acordó pagar 2.354 millones de euros más de lo presupuestado a Quirón y Ribera Salud.
| etiquetas: corrupción , ayuso , quirón
Quiero decir, obviamente llamar asesina a Ayuso no sirve para rascar ningún voto en Madrid, y parece que tampoco afuera de Madrid. ¿Por qué seguís con el discursito?
Discurso es tu "ideología".
Ese comportamiento debería ser motivo para la intervención de competencias y consecuencias civiles o penales llegado el caso.
200 millones dan para llenar muchos estómagos agradecidos.
El "¿y los otros que?" es infantil y estúpido.
¿Que opinas de esto en concreto? ¿O te vas a ir por los cerros de Úbeda de nuevo? Pero, bueno, de un fachafan de febrero de 2026 no se puede pedir coherencia, solo fanatismo.