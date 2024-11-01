·
La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
La institución académica, obligada a recordar que sus alumnos son mayores de edad y el reglamento impide la intervención de sus progenitores
actualidad
4 comentarios
#4
Un_señor_de_Cuenca
El problema no es que los hijos no se apañen en hacer trámites de adultos, sino que los padres sean tan blandos como para hacérselos ellos.
Claro, que sus nenes no pasen un mal rato y se agobien.
Cuando yo iba al instituto (en la Edad del Bronce o por ahí) no veías un padre haciendo la matrícula de los chavales. Era un agobio para adolescentes de 14 años, pero entre unos y otros nos íbamos contando cómo hacerlo y al final lo conseguías. Cuando llegamos a la universidad, ya no tenías la presión de no saber rellenar un formulario o hacer la matrícula. En fin, historias de "en el pasado nosotros éramos más duros" etc. etc., pero es que así era.
#1
TonyStark
anda que no hay padres en la cola de secretaría los días de matrícula... Tremendo, esto ya pasaba hace 20 años
#2
silvano.jorge
#1
no, no pasaba q que un padre fuera a una revisión
#3
TonyStark
*
#2
me refería a padres en las colas de matrícula, que ya peino canas y recuerdo perfectamente la cola en secretaría donde había una mayoría de padres solos o padres con sus churumbeles...
Y no con eso le estoy quitando hierro, al contrario.
#cc
Claro, que sus nenes no pasen un mal rato y se agobien.
Cuando yo iba al instituto (en la Edad del Bronce o por ahí) no veías un padre haciendo la matrícula de los chavales. Era un agobio para adolescentes de 14 años, pero entre unos y otros nos íbamos contando cómo hacerlo y al final lo conseguías. Cuando llegamos a la universidad, ya no tenías la presión de no saber rellenar un formulario o hacer la matrícula. En fin, historias de "en el pasado nosotros éramos más duros" etc. etc., pero es que así era.
Y no con eso le estoy quitando hierro, al contrario.
#cc 1