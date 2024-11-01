edición general
8 meneos
105 clics
La locura del rey Donald

La locura del rey Donald

Le gustaba quejarse de lo vieja y destartalada que estaba la Casa Blanca, y del poco espacio que tenía para invitados y ceremonias. Hasta hoy.

| etiquetas: casa blanca , trump , estados unidos
6 2 0 K 81 actualidad
1 comentarios
6 2 0 K 81 actualidad
#1 fzman
No es lo bastante dorado.
0 K 7

menéame