edición general
124 meneos
622 clics
Trump ahora amenaza abiertamente: «Ya no me siento obligado a pensar solo en la paz» [ENG]

Trump ahora amenaza abiertamente: «Ya no me siento obligado a pensar solo en la paz» [ENG]

El Premio Nobel de la Paz es más que un simple honor para Donald Trump: se convierte en un baremo político. Sin embargo, este año no lo recibió él, sino que fue concedido a la líder de la oposición venezolana, María Machado. En una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que según varios diplomáticos fue reenviada expresamente a otros gobiernos europeos, Trump se lamenta de no haber recibido el galardón pese a sus propios méritos. Según Trump, había «puesto fin a ocho guerras» y aun así no recibió el Premio Nobel.

| etiquetas: trump , carta , paz , nobel , noruega , jonas , gahr , støre
58 66 0 K 381 actualidad
65 comentarios
58 66 0 K 381 actualidad
Comentarios destacados:                
#3 #1 No debería sorprenderme, pero es que leo esto y me quedo estupefacto. Es una mezcla de pataleta infantil, mala persona, imbécil integral, dictador y tonto del pueblo que desmonta cualquier tipo de lógica. El hecho de que reconozca que esto de volver con lo de Groenlandia es porque no le han dado la puta medallita es indescriptible desde el punto de vista de la política y la diplomacia.
Por favor, que alguien destituya a este desquiciado de una vez.
#1 Grahml
Hay que parar esto antes de que sea tarde.  media
27 K 279
#2 Khanbaliq *
#1 Ya es tarde.

Trump solo piensa en Trump y, para ser el más grande de los grandes en su cabeza, hará lo que tenga que hacer.
6 K 57
#34 Grahml
#2 No lo es. Aún se está a tiempo de revertir la estupidez que estamos viviendo.

Trump ya ha visto las orejas al lobo con las encuestas y las midterms a la vuelta de la esquina, las cuáles no ve tan claro el ganarlas.

Más bien lo contrario atendiendo cómo rogaba el otro día a los repúblicanos que tenían que ganar o sino le harían impeachment.

Si efectivamente las pierde, antes de que acabe el año nos podemos encontrar con un Trump siendo juzgado por toda la mierda que ha hecho.

No veo ese escenario tan descabellado.
1 K 31
#37 Khanbaliq
#34 Considero que las encuentas y las elecciones dan un poco lo mismo.

USA es una dictadura de facto, Trump hace y deshace a su antojo, el Constitucional retuerce la realidad para darle la razón y, si no se la da, simplemente lo ignora.

Esto solo acabará con la muerte de Trump porque no hay un lider claro en sus filas y sí muchos gallitos.

Por supuesto, doy por hecho que va a haber tercer mandato o civil war.
6 K 61
#44 Alcalino
#37 Estoy de acuerdo.

Si Trump gana las mid term, tenemos Trump para 2 años mas.

Y si pierde las midterm... también las ganará; ya buscará la excusa para consolidar la dictadura, y opciones no le faltan, pero sera algo rollo emergencia nacional, una guerra o algo por el estilo.
1 K 16
Fernando_x #50 Fernando_x
#44 Los manifestantes en Mineapolis han atacado al agitador nazi Jake Lang. Ya hay excusa para invocar la Insurrection Act, como han pedido ya algunos republicanos. Un pasito más en la escalada de violencia. En el momento que pueda declarar que EEUU está en guerra civil, aunque no sea verdad, tiene la excusa para suspender elecciones de forma indefinida. O para arrestar y hacer desaparecer a políticos que le incomoden. Todo va según el plan previsto.

Y la oposición hace poco o nada para no parecer agresiva. Los Simpsons acertaron también en eso.
2 K 29
rafaLin #55 rafaLin
#50 Las midterm son elecciones estatales, puede declarar insurgentes a los estados demócratas y celebrar las elecciones en el resto de estados.
0 K 9
#53 Grahml *
#37 Aquí ejemplos de las limitaciones de Trump y de su incapacidad en muchas cosas, aunque se crea Nerón.

Y no es porque no esté luchando contra esta gente:

www.politico.com/news/2026/01/18/trump-offshore-wind-problems-00734850

La verdad, qué ganas de instalar uno de esos aerogeneradores en su puto culo anaranjado, con nacelle y palas incluidos.
1 K 30
sivious #59 sivious
#37 #2 Si y no. Trump es un narcisista de manual pero tiene que rendir cuentas a los que le han puesto ahi en el poder, y esos son los ricos. Mientras los mantenga contentos y continue con el proyecto 2025, todos contentos como si se proclama rey emperador de USA. En el momento en el que se vean resentidos los planes de petroleo, tierras raras... estara vendido.
0 K 7
#56 konde1313
#34 Puede que las elecciones sólo sirvan para que sea irrefutable lo que ya es un hecho de facto: los USA son un estado autoritario controlado por una milicia paramilitar a las órdenes de un Gobierno de fanáticos. La única cuestión que falta por resolver es qué va papel va a desempeñar el ejército más poderoso y belicoso del mundo, el único ejercito que ha utilizado armamento nuclear contra la población civil.
0 K 10
#60 Fry
#34 La única forma de revertirlo es un impeachment AHORA, pero el partido republicano está tan ridículamente abducido por el Capitán Cheeto que parece utópico. La parte "buena" es que Trump está completamente desquiciado por lo de Epstein y, sobre todo, porque va a perder las midterms y entonces sí que impeachment inmediato (lo de juzgarlo ya veremos). Digo parte "buena" porque este nivel de insensatez y autodestrucción puede que por fin haga que suficientes republicanos (o…   » ver todo el comentario
0 K 6
#64 Grahml
#60 A ver, que lo de ser canceladas las midterms era desde luego una broma de Trump.

Aquí lo confirma Leavitt:

www.meneame.net/story/casa-blanca-afirma-trump-estaba-bromeando-cuando


(:troll: )
0 K 20
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
#1 No debería sorprenderme, pero es que leo esto y me quedo estupefacto. Es una mezcla de pataleta infantil, mala persona, imbécil integral, dictador y tonto del pueblo que desmonta cualquier tipo de lógica. El hecho de que reconozca que esto de volver con lo de Groenlandia es porque no le han dado la puta medallita es indescriptible desde el punto de vista de la política y la diplomacia.
Por favor, que alguien destituya a este desquiciado de una vez.
44 K 429
#8 anamabel
#3 La combinación perfecta para sustituir a Juan Guaidó como presidente encargado
3 K 35
Varlak #10 Varlak *
#3 #6 Cuando el equipo de Trump escribe un discurso uno de los objetivos es que sea lo más cabreante posible para una persona normal. No es que de le vaya la pinza y diga lo del nobel sin darse cuenta de que es surrealista, lo escriben sabiendo que es surrealista y ofensivo.
6 K 60
Un_señor_de_Cuenca #17 Un_señor_de_Cuenca
#10 Este es uno de los debates sobre por qué este viejo demente hace lo que hace. Y yo estoy en el bando de que simplemente no tiene filtro ninguno. Es un imbécil absoluto y cuando decide publicar algo nadie lo revisa. Hace no mucho salió un vídeo en el que aparecía con los de su gabinete publicando en Twitter sobre la marcha. Al tío se le iba ocurriendo la gilipollez de turno, y otro tecleaba, y los demás mirando. Así de tonto, ni un debate sobre cómo orientar el mensaje, nada. Era como una pandilla de adolescentes siguiendo al matón del barrio.
9 K 87
Un_señor_de_Cuenca #26 Un_señor_de_Cuenca
#23 En #17 comento un vídeo que apareció hace poco de cómo redacta sus mensajes en su red social y en Twitter. Es tal cual. El tío dice lo que se le pasa por la cabeza y los otros están ahí mirando como imbéciles sin decir ni oxte ni moxte. No hay ningún análisis ni debate, ni asesoramiento.
2 K 33
#30 Selection
#26 #24 Ojalá tengáis razón pero yo preferiría ser cauto. Y también prefiero que los gobiernos sigan sin infravalorar al loco armado este.
1 K 21
#40 Nouser
#30 El problema es que, aunque sean un circo de tardados, siguen teniendo el ejército más grande del mundo y pocas intenciones de no usarlo.

El aspecto positivo es que su incompetencia puede llegar a cargarse eso. Con movimientos tales como cancelar todos sus programas navales para hacer el acorazado Trump, o eliminar todo el control interno sobre compras militares, puede que el poder militar dure poco.
2 K 23
llorencs #57 llorencs *
#26 No deja de ser peligroso o incluso más. Porque si publica sin filtro significa que un líder puede decir cualquier cosa y su entorno solo asiente y ejecuta. No es un error comunicativo sino una estructura de poder de sumisión personal. Y cuando el líder comprueba que tiene sumisión completa en su entorno y los puede dominar sin resistencia, lo expandirá al resto del mundo. Eso es exactamente lo que hace un poder personalista y es lo que refleja el regimen de Trump.

#30
2 K 31
mudito #38 mudito *
#10 en términos normales pensaría como tú. Lo que pasa es que viendo los nombramientos que hace al tuntun y lo que les pasa a cualquiera de los que tiene por debajo que no le baile el agua, mucho me temo que nadie se atreve a corregirle o guiarle, porque él es el más listo en todo. Los demás sólo son palmeros y figurantes.
1 K 19
#16 Selection
#3 No cometas el error de pensar que esto es cosa de un individuo enajenado, esto es cosa de muchos estadounidenses.
7 K 87
Un_señor_de_Cuenca #19 Un_señor_de_Cuenca
#16 Sí, pero esas redacciones las hace él. Es así de imbécil y primitivo.
1 K 21
#23 Selection *
#19 Sinceramente lo dudo.

Trump tendrá unos objetivos y un equipo de estrategia que le define los pasos a seguir y entre todos los desarrollan.

Es mejor no infravalorar la Inteligencia estadounidense.
0 K 7
#24 Nouser
#23 Ese equipo fue despedido tras su primer mandato. Basta ver el perfil de la gente que está poniendo al cargo de las agencias gubernamentales para darse cuenta de que sólo quedan lameculos.
6 K 57
#18 MADMax2
#3 A mi lo que me sorprende es que no le hagan un impeachment ¿dónde está la oposición?
porque yo solo veo algunas acciones del pueblo estadounidense, pero no veo a los políticos demócratas ( o bien no nos los ponen aquí, por algún motivo)
5 K 62
Un_señor_de_Cuenca #21 Un_señor_de_Cuenca
#18 Eso es, es que ni siquiera aparecen para expresar su indignación, ni siquiera su desacuerdo. Es como si no estuvieran.
1 K 23
#28 Nouser
#18 La oposición política sólo se está haciendo desde los estados. Los gobernadores democrátas si dicen abiertamente que las medidas son una mierda. Supongo que el congreso está todo comprado por la AIPAC.
1 K 16
#65 Fry
#18 La oposición son los Demócratas y no tienen mayoría suficiente para un impeachment sin que una parte importante de los republicanos lo apoye, y éstos saben que deberían hacerlo pero están todos quietecitos porque el que se mueva es el que se lleva la hostia a mano abierta.

Si las hay (yo creo que no) van a perder las midterms porque lo que Trump está haciendo no hay por dónde cogerlo ni siquiera para sus más fanáticos (lo sabe y por eso va a seguir haciendo una más gorda cada día). En…   » ver todo el comentario
0 K 6
#27 Lugolo
#3 es un psicópata de manual. Junto a otros desórdenes psíquicos como megalomaníaco, delirios, demencia incipiente…
3 K 44
llorencs #58 llorencs
#27 Estamos viendo como EEUU se convierte en un imperio fascista si nadie le para los pies. Trump ahora mismo refleja un gobierno personalista, el peor de todos. El estado es él.
0 K 10
mikeoptiko #41 mikeoptiko
#3 así que era eso, hay que pedirlo por favor!! Nunca se me habría ocurrido... :-/
0 K 9
inventandonos #6 inventandonos
#1 Mira que no trago al mono naranja con pistolas, pero no me creo este mensaje. Creo que un niño de 9 años ya razona lo suficiente para no decir algo así, y estimo que el intelecto de Trump se encuentra entre los de un niño de 10 y 11 años. Así que no me cuadra.
4 K 58
angelitoMagno #22 angelitoMagno
#6 A mi lo que no me cuadra es la falta de mayúsculas. Trump escribe gritando. Parece un mensaje muy calmado para lo que suele escribir.

Quizás por ser un mensaje a un embajador en vez de lo que suele poner en sus redes sociales.
2 K 46
MCN #39 MCN
#1 ¿De dónde ha salido eso? Se me hace raro ver los dos puntos en el inicio de una carta cuando en inglés se usa la coma, los dos puntos es algo del español.
1 K 25
#47 Grahml *
#39 Lo he visto por aquí:

www.vg.no/nyheter/i/q6AdB0/trump-i-melding-til-stoere-foeler-ikke-leng

Pero parece ser que la fuente principal es el tuit en cuestión de Nick Schifrin:

x.com/i/status/2013107018081489006

PD: Dudo que ":" sea algo exclusivo español.
0 K 20
Abdo_Collo #45 Abdo_Collo
#1 La única solución pasa por dejar de comerciar con EEUU, aislarles a ellos y sus aranceles; sufriremos pero es el único lenguaje que entienden, la economía. Si hay recesión en EEUU las cosas no se sostendrán.
Los gobiernos tal vez no pueden hacer nada, los particulares sí.
0 K 7
#52 Grahml
#45 Sufriremos sí (aunque aún nos queda China, que rápidamente nos engullirá como está haciendo con la industria automovilística y otras), pero EEUU, más allá de la subnormalidad de Trump, es algo que no quiere.

Trump es algo efímero en nuestra historia, y la verdad, sólo espero que los republicanos no tomen esto como "lección aprendida" sólo cuando existan daños realmente difíciles de solucionar.

Esperemos que de verdad entiendan las consecuencias nefastas de todo esto que están permitiendo hacer a Trump, aunque viendo la insistencia de Mike Johnson en negar lo evidente, pues no sé.
0 K 20
karakol #9 karakol
"La gente sigue diciendo que este tipo es Hitler. No, no lo es. Y les diré por qué no lo es. Hitler era popular. Este tipo no."

Jon Stewart sobre Donald Trump.
9 K 109
Varlak #15 Varlak
#9 y Hitler no tenía el ejército más grande de la historia.
4 K 49
neiviMuubs #62 neiviMuubs
#9 me gusta ese cómico, pero los opositores en EEUU del naranja tienen que darse cuenta de una vez que 1/3 de los votantes le van a dar siempre su voto de manera incondicional (y es leer medios conservadores, y asustarse del odio, bilis y autoengaño que tienen) y otro 1/3 se lo darian de nuevo a la que mejorase cuatro cosas que ellos perciben han ido a peor, como precios de alimentos o gasolina.

Y aún así no tengo claro que el 1/3 ese 'volatil' no le de de nuevo el voto haga lo que haga, si trumpo consigue bajarles un céntimo el precio del combustible para cuando lleguen las midterms ahora que ha raptado al presidente de venezuela y se va a quedar con su petroleo.
0 K 7
manc0ntr0 #12 manc0ntr0
Es un niño caprichoso y consentido encerrado en un cuerpo de octogenario.
Y el resto de líderes del planeta le están dejando hacer lo que quiera.
Una postura unánime para cortar comercio y relaciones con ellos y desaparece del mapa más rápido que el hielo de Groenlandia
9 K 107
Fisionboy #5 Fisionboy
Este señor está gagá.  media
8 K 90
pingON #51 pingON
#5 creo que esta es una de las mejores de esta serie de premios ...  media
1 K 27
Fisionboy #54 Fisionboy
#51 Jajajajaja.
0 K 10
XtrMnIO #20 XtrMnIO
...sigue habiendo algún mermado que sigan pensando que el peligro para Europa es Rusia?

Básicamente el dictador gringo dice que quiere Groenlandia para defenderse de Rusia.

Es como si el matón del cole te roba el bocadillo para que no te lo quite otro niño.
6 K 70
Cantro #43 Cantro
#20 los mermados son los que piensan que un país que nos identifica como enemigos desde que era socio preferente, que ha atacado a varios de sus vecinos y que ha financiado a la extrema derecha en Europa no es un peligro

Esta definición aplica a Rusia y a Estados Unidos. Ambos son un peligro
5 K 63
Ainhoa_96 #14 Ainhoa_96
Espero que en 2026 logre Nobel de Literatura.
4 K 64
Un_señor_de_Cuenca #33 Un_señor_de_Cuenca
#14 Hay que reconocer que escribe muy bien. Como diría él mismo, "nadie sabe más de escribir que yo, he visto cómo escriben otros y creedme, sé escribir mejor. He hecho escritos increíbles y podría ganar el Nobel, sí, de hecho creo que lo ganaría y no sé si me presentaré. América merece el Nobel, yo lo ganaré para hacerla más grande".
3 K 45
#7 veratus_62d669b4227f8
Pues este es el modelo a seguir por por las derechas Europeas, y digo derechas incluyendo a lo que antes era la derecha mas moderada porque esta está siendo arrastrada por la ultraderecha. Mas nos valdria en Europa que esa derecha mas tradicional y lo que queda de la socialdemocracia hablen y al menos por unos años Europa se olvide de partidismos y se vuelva a los valores que nos unieron.
6 K 58
Varlak #13 Varlak
#7 Gran parte de la ultraderecha europea está mucho menos a favor de Trump de lo habitual con el tema Groenlandia, ya no existe ese apoyo ciego que había antes en casi ningún país
2 K 34
Un_señor_de_Cuenca #29 Un_señor_de_Cuenca
#13 Bueno bueno, que aquí unos cuantos han empezado a decir que lo de Trump con Groenlandia es muy razonable. Si es que no se puede ser más traidor.
3 K 33
#31 Nouser
#13 Nuestro Abascal sigue estando encantado de seguir al emperador Trump.
3 K 35
JuanCarVen #42 JuanCarVen
#13 La ultraderecha europea de seguir a Putin a seguir a Trump, es lo que tiene no tener que hacer autocrítica.
2 K 34
llorencs #61 llorencs *
#42 No necesitan hacer autocritica, porque siguen una lógica interna.
- La fuerza te da la razón.

En ese momento Putin era el más fuerte, por lo tanto todos a seguirlo. Ahora es Trump el más fuerte, todos a seguirlo. Punto y pelota. Aunque parezca incoherente desde fuera, tiene una coherencia interna.
0 K 10
#11 Bravok1
El violador de niñas quería la medallita de la paz, ya se la han dado aunque regalada por una particular repugnante que nunca debió ganarlo, El nobel de la paz hace rato que es una gran mierda y Trump otra.
3 K 42
Dene #4 Dene
Pues nada, esto ya solo lo paran los propios yankis a los que les queden 2 dedos de frente, pongan a este tarado entre rejas y formen un nuevo gobierno
Si no lo paran allí, estamos bien jodidos
1 K 26
#35 El_Pobrecito_Hablador
Es tal el ego de este personaje que pretende hacer pagar al mundo entero que no le dieran el nobel de la paz.
1 K 21
pip #48 pip
O los Estados Unidos se deshacen de él, o el mundo salta por los aires.
0 K 12
#36 JanSolo
El que venía a acabar con las guerras según los turbolibetales de meneame
0 K 11
madeagle #46 madeagle
Si se va a poner asi podemos crear un premio Nobel a su medida y darselo para que se calle. Algo asi como el premio Nobel de la guerra comercial o el premio Nobel de la pedofilia
0 K 10
Argitxu #25 Argitxu
Patético si no fuera el presidente de un país potencia militar mundial.
0 K 9
nanustarra #63 nanustarra
Un imbécil narcisista que no sabe ni hablar al mando de la máquina de guerra de los EEUU....no sé qué va a pasar, pero no puede ser nada bueno.
0 K 7
hazardum #32 hazardum
Es un peligro para el mundo, que paises como EE.UU con tanta potencia armamentistica caiga en manos de imbeciles/matones como este y de los que les rodea.
0 K 7
#49 osmotic
Es que lo veis todo mal. Es cierto: estamos cerca de un conflicto comercial (este ya hace meses) y uno armado (este quien sabe)... con nuestro.... aliado tradicional pero al menos los progres estan rabiando.
0 K 6

menéame