Trump ahora amenaza abiertamente: «Ya no me siento obligado a pensar solo en la paz» [ENG]

El Premio Nobel de la Paz es más que un simple honor para Donald Trump: se convierte en un baremo político. Sin embargo, este año no lo recibió él, sino que fue concedido a la líder de la oposición venezolana, María Machado. En una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que según varios diplomáticos fue reenviada expresamente a otros gobiernos europeos, Trump se lamenta de no haber recibido el galardón pese a sus propios méritos. Según Trump, había «puesto fin a ocho guerras» y aun así no recibió el Premio Nobel.