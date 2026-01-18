Trump ahora amenaza abiertamente: «Ya no me siento obligado a pensar solo en la paz» [ENG]

El Premio Nobel de la Paz es más que un simple honor para Donald Trump: se convierte en un baremo político. Sin embargo, este año no lo recibió él, sino que fue concedido a la líder de la oposición venezolana, María Machado. En una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que según varios diplomáticos fue reenviada expresamente a otros gobiernos europeos, Trump se lamenta de no haber recibido el galardón pese a sus propios méritos. Según Trump, había «puesto fin a ocho guerras» y aun así no recibió el Premio Nobel.
Por favor, que alguien destituya a este desquiciado de una vez.
Trump solo piensa en Trump y, para ser el más grande de los grandes en su cabeza, hará lo que tenga que hacer.
Trump ya ha visto las orejas al lobo con las encuestas y las midterms a la vuelta de la esquina, las cuáles no ve tan claro el ganarlas.
Más bien lo contrario atendiendo cómo rogaba el otro día a los repúblicanos que tenían que ganar o sino le harían impeachment.
Si efectivamente las pierde, antes de que acabe el año nos podemos encontrar con un Trump siendo juzgado por toda la mierda que ha hecho.
No veo ese escenario tan descabellado.
USA es una dictadura de facto, Trump hace y deshace a su antojo, el Constitucional retuerce la realidad para darle la razón y, si no se la da, simplemente lo ignora.
Esto solo acabará con la muerte de Trump porque no hay un lider claro en sus filas y sí muchos gallitos.
Por supuesto, doy por hecho que va a haber tercer mandato o civil war.
Si Trump gana las mid term, tenemos Trump para 2 años mas.
Y si pierde las midterm... también las ganará; ya buscará la excusa para consolidar la dictadura, y opciones no le faltan, pero sera algo rollo emergencia nacional, una guerra o algo por el estilo.
Y la oposición hace poco o nada para no parecer agresiva. Los Simpsons acertaron también en eso.
Y no es porque no esté luchando contra esta gente:
www.politico.com/news/2026/01/18/trump-offshore-wind-problems-00734850
La verdad, qué ganas de instalar uno de esos aerogeneradores en su puto culo anaranjado, con nacelle y palas incluidos.
Aquí lo confirma Leavitt:
www.meneame.net/story/casa-blanca-afirma-trump-estaba-bromeando-cuando
El aspecto positivo es que su incompetencia puede llegar a cargarse eso. Con movimientos tales como cancelar todos sus programas navales para hacer el acorazado Trump, o eliminar todo el control interno sobre compras militares, puede que el poder militar dure poco.
Trump tendrá unos objetivos y un equipo de estrategia que le define los pasos a seguir y entre todos los desarrollan.
Es mejor no infravalorar la Inteligencia estadounidense.
porque yo solo veo algunas acciones del pueblo estadounidense, pero no veo a los políticos demócratas ( o bien no nos los ponen aquí, por algún motivo)
Si las hay (yo creo que no) van a perder las midterms porque lo que Trump está haciendo no hay por dónde cogerlo ni siquiera para sus más fanáticos (lo sabe y por eso va a seguir haciendo una más gorda cada día). En… » ver todo el comentario
Quizás por ser un mensaje a un embajador en vez de lo que suele poner en sus redes sociales.
www.vg.no/nyheter/i/q6AdB0/trump-i-melding-til-stoere-foeler-ikke-leng
Pero parece ser que la fuente principal es el tuit en cuestión de Nick Schifrin:
x.com/i/status/2013107018081489006
PD: Dudo que ":" sea algo exclusivo español.
Los gobiernos tal vez no pueden hacer nada, los particulares sí.
Trump es algo efímero en nuestra historia, y la verdad, sólo espero que los republicanos no tomen esto como "lección aprendida" sólo cuando existan daños realmente difíciles de solucionar.
Esperemos que de verdad entiendan las consecuencias nefastas de todo esto que están permitiendo hacer a Trump, aunque viendo la insistencia de Mike Johnson en negar lo evidente, pues no sé.
Jon Stewart sobre Donald Trump.
Y aún así no tengo claro que el 1/3 ese 'volatil' no le de de nuevo el voto haga lo que haga, si trumpo consigue bajarles un céntimo el precio del combustible para cuando lleguen las midterms ahora que ha raptado al presidente de venezuela y se va a quedar con su petroleo.
Y el resto de líderes del planeta le están dejando hacer lo que quiera.
Una postura unánime para cortar comercio y relaciones con ellos y desaparece del mapa más rápido que el hielo de Groenlandia
Básicamente el dictador gringo dice que quiere Groenlandia para defenderse de Rusia.
Es como si el matón del cole te roba el bocadillo para que no te lo quite otro niño.
Esta definición aplica a Rusia y a Estados Unidos. Ambos son un peligro
- La fuerza te da la razón.
En ese momento Putin era el más fuerte, por lo tanto todos a seguirlo. Ahora es Trump el más fuerte, todos a seguirlo. Punto y pelota. Aunque parezca incoherente desde fuera, tiene una coherencia interna.
Si no lo paran allí, estamos bien jodidos