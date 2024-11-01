La Casa Blanca afirma que Trump estaba «bromeando» cuando habló de cancelar las elecciones [ENG]

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el presidente Donald Trump estaba «simplemente bromeando» cuando le comentó a un entrevistador el miércoles: «Ni siquiera deberíamos tener elecciones». «El presidente simplemente estaba bromeando», afirmó Leavitt en la rueda de prensa del jueves, respondiendo a la pregunta de un periodista sobre esos comentarios. «Estaba diciendo: estamos haciendo un trabajo tan bueno, estamos haciendo todo lo que la gente americana quería, quizás deberíamos seguir así.
Trump sobre las elecciones legislativas (midterms): «Si lo piensas bien, ni siquiera deberíamos tener elecciones»
