Billy Long se disculpa por bromear sobre Islandia como el "estado 52" [ENG]

El exrepresentante y embajador estadounidense en Islandia Billy Long se disculpó tras bromear en privado con los legisladores de la Cámara de Representantes diciendo que Islandia sería el "estado 52" y que él sería su gobernador. "No fue nada serio. Estaba con unas personas a las que no conocía desde hacía tres años, y bromeaban sobre Jeff Landry como gobernador de Groenlandia y empezaron a bromear sobre mí. Si alguien se ofendió, le pido disculpas", declaró Long a Arctic Today.

