El nuevo embajador de EE. UU. bromea sobre la posibilidad de que Islandia se convierta en el estado número 52 [ENG]

El nuevo embajador de Estados Unidos en Islandia y antiguo miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos bromeó ayer diciendo que Islandia se convertiría en el estado número 52 de Estados Unidos y que él sería su gobernador, según informa Politico. «Hemos oído que el exrepresentante Billy Long, candidato de Trump para embajador en Islandia, bromeó anoche con los miembros del pleno diciendo que Islandia será el estado número 52 y él será el gobernador».