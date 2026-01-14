edición general
El nuevo embajador de EE. UU. bromea sobre la posibilidad de que Islandia se convierta en el estado número 52 [ENG]

El nuevo embajador de Estados Unidos en Islandia y antiguo miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos bromeó ayer diciendo que Islandia se convertiría en el estado número 52 de Estados Unidos y que él sería su gobernador, según informa Politico. «Hemos oído que el exrepresentante Billy Long, candidato de Trump para embajador en Islandia, bromeó anoche con los miembros del pleno diciendo que Islandia será el estado número 52 y él será el gobernador».

themarquesito #3 themarquesito
¿Cuál sería el 51 según este individuo?
Aokromes #6 Aokromes
#3 empieza por g y acaba por a
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#6

¿Galicia? Seguro que Feijoo aplaude con las orejas. :roll: :roll:
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#3

Puelto Lico, mi amol. :roll:
eltxoa #9 eltxoa
#3 Venezuela
#12 Grahml
#1 Con Canadá ya hacen 53.

Cc #3
#7 Pixmac
Haciendo amigos nada más llegar.
Gry #4 Gry *
¿No es un dicho habitual en los EEUU que Irlanda es el Estado 51?

Además les serviría de cabeza de puente para preparar la conquista del Reino Unido.
azathothruna #1 azathothruna
De a poquito se acercan al continente.
Y no creo que se olviden de Canada
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Vaya chispa que tiene el jodío. Que le enseñen un volcán por dentro, a ver qué le parece.
Supercinexin #2 Supercinexin
"Bromea".
obmultimedia #10 obmultimedia
#2 entre broma y broma, la verdad asoma.
