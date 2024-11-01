edición general
Trump lanza un ultimátum a los aliados europeos de la OTAN por Groenlandia: “Podéis decir sí, y lo agradeceremos; o no, y lo recordaremos”

“Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca masa de tierra, este gigantesco trozo de hielo, desarrollarlo y mejorarlo y hacer que sea bueno para Europa y seguro para Europa y bueno para nosotros”, ha sostenido Trump: “Y esa es la razón por la que busco negociaciones inmediatas para discutir una vez más la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos, al igual que hemos adquirido muchos otros territorios a lo largo de nuestra historia, como han hecho muchas de las naciones europeas, no hay nada de malo en ello”.

