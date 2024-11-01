edición general
Trump confunde repetidamente Groenlandia e Islandia durante un discurso ante el mundo en Davos [ENG]

Donald Trump volvió a confundir repetidamente Groenlandia e Islandia durante un discurso divagante en el Foro Económico Mundial de Davos el miércoles (21 de enero). El presidente de Estados Unidos criticó a los países de la OTAN por no respaldar su reivindicación sobre la isla, a la que describió como «un trozo de hielo, frío y mal situado». «No están ahí para nosotros en Islandia, eso te lo puedo asegurar. Nuestro mercado bursátil tuvo ayer su primera caída por culpa de Islandia. Así que Islandia ya nos ha costado mucho dinero», afirmó.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Y nos reíamos del senilpedoBiden xD
YeahYa #5 YeahYa
#2 Si quiere el ártico, después irá a por Islandia, Islas Feroe, Svalvard. Y si sigue queriendo el norte en plan seguridad, llegaría a Finlandia y los Bálticos.
Spirito #6 Spirito
#5 Analistas afirman que quizás quiera hacer una especie de cordón en todo el Atlántico, de norte a sur, incluidas las Azores y Canarias.

Son dos enclaves fundamentales también.
YeahYa #8 YeahYa
#6 Y es curioso porque ahora el premio gordo del comercio mundial y la máxima tensión geopolítica estaría en el Pacífico. A veces me hace pensar que nos está señalando con el dedo hacia el lado donde quiere que miremos, mientras por el otro lado va moviendo hilos sin que nadie le moleste.
Spirito #10 Spirito *
#8 Puede ser.

De todos modos, los servicios de inteligencia de los países de la UE saben lo que se va cociendo... otra cosa es lo que luego nos llega a los ciudadanos.
Deviance #13 Deviance
#2 Comparao con el mamarracho este, el viejo senil es una eminencia.
#1 rbrn *
Ya es está preparando para anexionarse Islandia también. :troll:
Spirito #3 Spirito
#1 Sin lugar a dudas.
Mountains #7 Mountains *
#3 Lo triste de todo es que nos amenaza directamente y seguimos como si nada.

Fuck USA, Fuck Trump!

www.meneame.net/story/trump-carga-contra-europa-davos-no-va-buena-dire
Spirito #12 Spirito
#7 Pese a las amenazas evidentes, es jodido enfrentarse al país con el potencial militar más poderoso del mundo, según parece.

Es una locura.
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#1

Espérate que empiece a hablar de los Torreznos de Siria ...
Milmariposas #14 Milmariposas
Si solo fuera un mono con pistolas, me reiría incluso un poco. Pero está al mando de un ejército que le obedecerá sin rechistar y sobre todo de los botones nucleares. :'(
#4 marcotolo
claro ejemplo de la inteligencia de estos iluminados,
siendo este su idolo, queda claro el nivel de los que se dejan engañar por estos ignorantes
#15 Equidislate *
Trump no sabe si se mea o se caga, aunque todos sabemos que son las dos a la vez. Que le pongan pañales y de paso un bozal a este decrepito viejales cazamoscas.
