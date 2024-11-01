Trump confunde repetidamente Groenlandia e Islandia durante un discurso ante el mundo en Davos [ENG]  

Donald Trump volvió a confundir repetidamente Groenlandia e Islandia durante un discurso divagante en el Foro Económico Mundial de Davos el miércoles (21 de enero). El presidente de Estados Unidos criticó a los países de la OTAN por no respaldar su reivindicación sobre la isla, a la que describió como «un trozo de hielo, frío y mal situado». «No están ahí para nosotros en Islandia, eso te lo puedo asegurar. Nuestro mercado bursátil tuvo ayer su primera caída por culpa de Islandia. Así que Islandia ya nos ha costado mucho dinero», afirmó.
| etiquetas: trump , davos , groenlandia , islandia
Son dos enclaves fundamentales también.
De todos modos, los servicios de inteligencia de los países de la UE saben lo que se va cociendo... otra cosa es lo que luego nos llega a los ciudadanos.
Fuck USA, Fuck Trump!
Es una locura.
Espérate que empiece a hablar de los Torreznos de Siria ...
siendo este su idolo, queda claro el nivel de los que se dejan engañar por estos ignorantes