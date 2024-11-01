Trump confunde repetidamente Groenlandia e Islandia durante un discurso ante el mundo en Davos [ENG]  

Donald Trump volvió a confundir repetidamente Groenlandia e Islandia durante un discurso divagante en el Foro Económico Mundial de Davos el miércoles (21 de enero). El presidente de Estados Unidos criticó a los países de la OTAN por no respaldar su reivindicación sobre la isla, a la que describió como «un trozo de hielo, frío y mal situado». «No están ahí para nosotros en Islandia, eso te lo puedo asegurar. Nuestro mercado bursátil tuvo ayer su primera caída por culpa de Islandia. Así que Islandia ya nos ha costado mucho dinero», afirmó.