27
meneos
155
clics
Discurso del Primer Ministro de Canadá en Davos [ENG]
El primer ministro de Canadá Mark Carney alza la voz en Davos contra EE.UU en pleno pulso de Trump con sus aliados. [En inglés con subtítulos en castellano]
|
etiquetas
:
canadá
,
davos
,
trump
22
5
0
K
239
actualidad
6 comentarios
22
5
0
K
239
actualidad
#1
pitercio
Me sumo al aplauso. Una descripción realista y brutal.
1
K
27
#2
Mountains
*
#1
La respuesta de Trump:
Trump ha lanzado un ataque al primer ministro canadiense, Mark Carney, quien hizo un discurso en defensa del derecho internacional y las reglas en Davos en oposición a Trump: "Por cierto, Canadá recibe muchos regalos de nosotros, deberían estar agradecidos, pero no lo están. Ayer vi a su primer ministro. No se mostró muy agradecido: Canadá vive gracias a Estados Unidos, recuerda eso la próxima vez que hagas declaraciones, Mark".
www.meneame.net/m/actualidad/trump-carga-contra-europa-davos-no-va-bue
3
K
60
#4
pitercio
#2
ya había dicho que tienen la población más preparada y educada, casi una premonición de la pataleta instantánea de Trump.
1
K
37
#3
Spirito
#1
Yo también. Lo he escuchado entero y, sí, coincido contigo.
Da miedo esa situación que describe que, además, es lo nos vienen adelantando analistas serios.
4
K
69
#6
unocualquierax
#1
#3
"YA NADA SERÁ IGUAL".
Ojalá sea para bien.
2
K
39
#5
azathothruna
www.meneame.net/story/ejercito-canadiense-plantea-primera-vez-siglo-in
Seria un cago de risa a escala galactica ver a los gringos tener un afganistan al costadito nomas (al norte para ser mas precisos)
0
K
16
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
