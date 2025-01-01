edición general
27 meneos
155 clics
Discurso del Primer Ministro de Canadá en Davos [ENG]

Discurso del Primer Ministro de Canadá en Davos [ENG]  

El primer ministro de Canadá Mark Carney alza la voz en Davos contra EE.UU en pleno pulso de Trump con sus aliados. [En inglés con subtítulos en castellano]

| etiquetas: canadá , davos , trump
22 5 0 K 239 actualidad
6 comentarios
22 5 0 K 239 actualidad
pitercio #1 pitercio
Me sumo al aplauso. Una descripción realista y brutal.
1 K 27
Mountains #2 Mountains *
#1 La respuesta de Trump:

Trump ha lanzado un ataque al primer ministro canadiense, Mark Carney, quien hizo un discurso en defensa del derecho internacional y las reglas en Davos en oposición a Trump: “Por cierto, Canadá recibe muchos regalos de nosotros, deberían estar agradecidos, pero no lo están. Ayer vi a su primer ministro. No se mostró muy agradecido: Canadá vive gracias a Estados Unidos, recuerda eso la próxima vez que hagas declaraciones, Mark”.

www.meneame.net/m/actualidad/trump-carga-contra-europa-davos-no-va-bue
3 K 60
pitercio #4 pitercio
#2 ya había dicho que tienen la población más preparada y educada, casi una premonición de la pataleta instantánea de Trump.
1 K 37
Spirito #3 Spirito
#1 Yo también. Lo he escuchado entero y, sí, coincido contigo.

Da miedo esa situación que describe que, además, es lo nos vienen adelantando analistas serios.
4 K 69
#6 unocualquierax
#1 #3
"YA NADA SERÁ IGUAL".
Ojalá sea para bien.
2 K 39
azathothruna #5 azathothruna
www.meneame.net/story/ejercito-canadiense-plantea-primera-vez-siglo-in

Seria un cago de risa a escala galactica ver a los gringos tener un afganistan al costadito nomas (al norte para ser mas precisos)
0 K 16

menéame