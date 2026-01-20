El ejército canadiense se plantea por primera vez en un siglo una invasión estadounidense

Por primera vez en más de un siglo, el ejército canadiense ha elaborado un esquema teórico sobre una posible respuesta de Canadá a una invasión de Estados Unidos, informó este martes el periódico The Globe and Mail. Los planes, confirmados al periódico por dos altos funcionarios del Gobierno canadiense, señalan que la respuesta canadiense a la superioridad militar de EE.UU. sería el empleo de tácticas similares a las utilizadas por los afganos contra Rusia y Estados Unidos en el siglo XX.