Cruce en Davos por la OTAN: Trump relativizó el rol de Europa y Meloni respondió con dureza

El Foro Económico Mundial de Davos volvió a ser escenario de tensiones geopolíticas luego de que Donald Trump afirmara que “la OTAN no es nada sin Estados Unidos”. “Perfecto. Entonces Europa cerrará las bases estadounidenses, romperá los acuerdos comerciales preferenciales y, para que el mensaje llegue, también boicoteará a McDonald's”, ironizó Meloni, en una intervención que combinó sarcasmo y advertencia política.
| etiquetas: trump , meloni , otan , davos , italia , europa
Unos putos pringaos vendepatrias, eso son Vox.
Lo unico q quieren es comerle el culo al q manda para q les permita formar una oligarquia en la q manden ellos y puedan robar a gusto, como en el franquismo, y el resto coma mierda.
Puta basura.
Nunca pensé que diría esto de una líder ultraderechista. Pero bien dicho está.
Sus políticas son muy destinadas al sistema del bienestar social.
Hay algo que dice que jode. Y es la inmigración descontrolada, sin capacidad alguna de integración debe frenarse.
Ayer era meloni. Hoy señalan hasta a rufian.
Quizás si por fin la izquierda contemplara la idea de pedir un pasaporte cuando entras a un país, podríamos volver a decidir entre más privatización o más nacionalización. Hasta entonces, si seguimos debatiendo si hay más o menos criminalidad y mierdas así, la gente votará a meloni o vox
www.elperiodico.com/es/internacional/20250719/italia-bate-record-permi
A ver lo que duran esas soflamas "patrióticas".
En las proximas elecciones ganan PP y Vox y tu crees q van a estar a favor de meterse en u a guerra comercial con la UE contra USA? Y Orban?
Y no conozco ultraderechas de mas paises, la francesa y la italiana al menos no parecen una panda de vendepatrias pero Vox, sin duda, lo es.