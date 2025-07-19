edición general
18 meneos
52 clics
Cruce en Davos por la OTAN: Trump relativizó el rol de Europa y Meloni respondió con dureza

Cruce en Davos por la OTAN: Trump relativizó el rol de Europa y Meloni respondió con dureza

El Foro Económico Mundial de Davos volvió a ser escenario de tensiones geopolíticas luego de que Donald Trump afirmara que “la OTAN no es nada sin Estados Unidos”. “Perfecto. Entonces Europa cerrará las bases estadounidenses, romperá los acuerdos comerciales preferenciales y, para que el mensaje llegue, también boicoteará a McDonald's”, ironizó Meloni, en una intervención que combinó sarcasmo y advertencia política.

| etiquetas: trump , meloni , otan , davos , italia , europa
15 3 0 K 308 actualidad
14 comentarios
15 3 0 K 308 actualidad
Comentarios destacados:      
ostiayajoder #5 ostiayajoder *
Ni la ultraderecha europea es tan PUTISIMA SUBNORMAL Y COMERRABOS como Vox. Le Pen tambien dejo claro q no era una subnormal como estos payasos.

Unos putos pringaos vendepatrias, eso son Vox.

Lo unico q quieren es comerle el culo al q manda para q les permita formar una oligarquia en la q manden ellos y puedan robar a gusto, como en el franquismo, y el resto coma mierda.

Puta basura.
7 K 83
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
¡Pues olé sus ovarios!

Nunca pensé que diría esto de una líder ultraderechista. Pero bien dicho está.
4 K 56
azathothruna #6 azathothruna
#1 Este tipo de cosas me hace pensar que el hijo de Putin y el zanahorio criaron cuervos en los fascistas europedos
1 K 25
alfre2 #10 alfre2
#1 si ha bastado con eso quizás estés descubriendo cuáles son tus pasiones
1 K 22
Druidaferal #11 Druidaferal *
#1 es ultra derechista solo por que los medios como meneame así lo han querido.
Sus políticas son muy destinadas al sistema del bienestar social.
Hay algo que dice que jode. Y es la inmigración descontrolada, sin capacidad alguna de integración debe frenarse.
Ayer era meloni. Hoy señalan hasta a rufian.
Quizás si por fin la izquierda contemplara la idea de pedir un pasaporte cuando entras a un país, podríamos volver a decidir entre más privatización o más nacionalización. Hasta entonces, si seguimos debatiendo si hay más o menos criminalidad y mierdas así, la gente votará a meloni o vox
1 K 12
Format_C #3 Format_C
Con dos cojones, ya era hora de que alguien lo dijese.
2 K 31
cocolisto #14 cocolisto
Parafraseando a Putin "cada vez que un presidente norteamericano hace algo que no gusta a los líderes europeos,ladran y se escandalizan para terminar arrugándose a él mientras mueven el rabito ".
A ver lo que duran esas soflamas "patrióticas".
0 K 20
omegapoint #2 omegapoint
Ojalá, pero no hay huevos
1 K 18
ostiayajoder #8 ostiayajoder
#2 lo q hay es mucho quitocolumnista como Vox.

En las proximas elecciones ganan PP y Vox y tu crees q van a estar a favor de meterse en u a guerra comercial con la UE contra USA? Y Orban?

Y no conozco ultraderechas de mas paises, la francesa y la italiana al menos no parecen una panda de vendepatrias pero Vox, sin duda, lo es.
2 K 30
alfre2 #9 alfre2
Cuánta mente blanda por aquí, con unas tragaldabas enormes para fagocitar titulares :troll:
0 K 12
ostiayajoder #12 ostiayajoder
#9 Bueno, pues esta el video y no parece q lo diga riendose...
0 K 9
#7 BurraPeideira_
Eso es lo que busca Trump, aupar a la extrema derecha.
0 K 11
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Ojalá
0 K 8

menéame