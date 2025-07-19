Cruce en Davos por la OTAN: Trump relativizó el rol de Europa y Meloni respondió con dureza

El Foro Económico Mundial de Davos volvió a ser escenario de tensiones geopolíticas luego de que Donald Trump afirmara que “la OTAN no es nada sin Estados Unidos”. “Perfecto. Entonces Europa cerrará las bases estadounidenses, romperá los acuerdos comerciales preferenciales y, para que el mensaje llegue, también boicoteará a McDonald's”, ironizó Meloni, en una intervención que combinó sarcasmo y advertencia política.