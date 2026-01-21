edición general
14 meneos
132 clics
Trump anuncia un “marco para un futuro acuerdo” con la OTAN sobre Groenlandia y retira la amenaza de aranceles

Trump anuncia un “marco para un futuro acuerdo” con la OTAN sobre Groenlandia y retira la amenaza de aranceles

El republicano no ha detallado en qué consiste el pacto tras reunirse con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte

| etiquetas: ue , otan , eeuu , rutte , trump , groenlandia
12 2 1 K 139 actualidad
40 comentarios
12 2 1 K 139 actualidad
Comentarios destacados:          
Supercinexin #3 Supercinexin
No hace falta que explique en qué consiste el trato. Si ha sido pergeñado en una reunión con Rutte, seguro que es un trato espectacular.
14 K 163
mikelx #10 mikelx
#3 espectacular seguro.
2 K 23
Findeton #17 Findeton
#3 Probablemente obliga a los europeos a poner más tropas en Groenlandia.
0 K 8
Tkachenko #4 Tkachenko
Y se ha reunido con Rutte xD
Me río por no llorar
7 K 97
oceanon3d #30 oceanon3d *
#4 Resumiendo; se reunió consigo la mismo.

Menudo esperpento.
1 K 28
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
¿Un acuerdo con Mark Rutte? Pues algo así como dos lonchas de mortadela a cambio de Groenlandia.
4 K 64
#2 Suleiman
Mark rutte da el ok a invadir un país, cuando el no pinta una mierda. Todo correcto.
4 K 58
Findeton #16 Findeton
#2 ¿Invadir? Hay al menos una base americana en Groenlandia, en ningún momento dejó de haberla.
1 K 18
#18 Suleiman
#16 Una cosa es una base, y otra, tomarla en propiedad. En España hay bases, pero, que yo sepa, no pertenece a EEUU.
1 K 16
Findeton #20 Findeton
#18 ¿Y quién ha hablado de que "tomarla en propiedad" esté en el acuerdo? Ah sí, tú.
0 K 8
#21 Suleiman
#20 Yo no he dicho que estés de acuerdo. Yo solo te digo que lo que pretende es invadirla/tomarla.
0 K 13
Findeton #23 Findeton *
#21 Si alguien ha de aprobar la "cesión"/anexión sería Dinamarca, no la OTAN. De hecho en todo caso la OTAN respondería en caso de una invasión. Por tanto el acuerdo lo que tiene sentido es que sea lo que digo: han acordado que los miembros de la OTAN tengan mayor presencia en Groenlandia. Nada de anexiones.

Ya, ya sé que ser lógicos no es de izquierdas.
3 K -7
Andreham #39 Andreham
#23 Ser tan malvado y ponerte de perfil sí que es bastante de ser de los tuyos.
0 K 8
Findeton #40 Findeton
#39 No sé de qué hablas xD Lo siento, a veces es imposible seguir las locuras de cada meneante.
0 K 8
#38 Grahml
#2 Pueden decidir lo que les salga del prepucio.


Según marco legal y las competencias de la OTAN, la Alianza no tiene mandato para decidir o negociar la soberanía territorial de sus Estados miembros.

www.nato.int/fr/about-us/organization/nato-member-countries

Esto es como lo de la paz entre Ucrania y Rusia.

Ni paz ni hostias, sólo pérdida de tiempo y payasadas de Trump.
0 K 20
jonolulu #1 jonolulu
Cuándo ha respetado un acuerdo Trump?
2 K 40
Alakrán_ #19 Alakrán_ *
#1 Me cuelgo.

#0 ¿Has cambiado el titular :roll: ?

Trump anuncia un “marco para un futuro acuerdo” con la OTAN sobre Groenlandia y retira la amenaza de aranceles
1 K 27
jonolulu #22 jonolulu
#19 Parece que lo ha cambiado El País. Mira la URL
0 K 17
Tkachenko #26 Tkachenko
#22 hecho ;)
0 K 20
Alakrán_ #28 Alakrán_
#22 #0 Cierto, mis disculpas por esta acusación hacker ruso.
0 K 11
Tkachenko #37 Tkachenko
#28 es evidente que el hacker os dejó huella :-D
0 K 20
Tkachenko #25 Tkachenko *
#19 lo han cambiado ellos (El País)
0 K 20
Tertuliano_equidistante #14 Tertuliano_equidistante *
Ayer escuchaba a un analista, en un programa grabado antes de que saltara esta última crisis, que no se mostraba demasiado preocupado. Trump es tan predecible como que su forma de negociar la tiene descrita en un libro. Es un promotor inmobiliario y actúa de esa manera macarra. Crea anclajes emocionales, amenazas de invasión, aranceles etc, todo muy burdo, pero el miedo ya está ahí, y luego el afectado acepta lo que realmente quería Trump, que era una cesión menor en comparación, pero que le ha…   » ver todo el comentario
2 K 39
Findeton #24 Findeton
#14 Básicamente será un acuerdo de poner más tropas en Groenlandia para protegerla y ya está.
1 K 7
SeñorMarron #27 SeñorMarron
#24 Hace días anunciaba aranceles a los países europeos que llevaran tropas, de momento con pinzas. Trump es más falso que un duro sevillano, igual ahora TACO y mañana te secuestra o asesina un par de presidentes
0 K 7
Verdaderofalso #31 Verdaderofalso
#24 #27 yo desde que dijo que los liberales son pro China… que queréis que os diga xD
0 K 20
Findeton #32 Findeton
#31 No sé cuándo pasó eso.
0 K 8
Verdaderofalso #33 Verdaderofalso *
#32 Donald Trump, presidente de Estados Unidos y aliado político libertario, tildó de «Pro China» a quienes apoyan el libre comercio. «Una persona antiarancelaria es una persona Pro china, como coca cola»

www.meneame.net/story/dira-milei-donald-trump-acuso-ser-pro-china-quie
0 K 20
Findeton #35 Findeton *
#33 Trump dice muchas tonterías. Yo le juzgo por lo que hace, no por lo que dice, que me importa más bien poco. Y por cierto hace muchas cosas criticables por ser intervencionistas: aranceles, control de fronteras, subidas de gasto etc.
0 K 8
Jointhouse_Blues #15 Jointhouse_Blues
Y todo sin pegar un solo tiro. Sin duda merece otro nobel.
2 K 35
Un_señor_de_Cuenca #13 Un_señor_de_Cuenca
¿El caniche genuflexo qué pinta en la soberanía de un país y de la UE?
1 K 34
#7 Pivorexico
Mark rutte va ofrecer hasta Islandia , menudo traidor esta hecho .
2 K 29
Tkachenko #11 Tkachenko
Al NAFO de guardia lo van a volver loco con tanto cambio de argumentario :troll:
1 K 27
XtrMnIO #9 XtrMnIO
Si algún día me compro un perro faldero le llamaré Rutte.
1 K 26
#34 Sacapuntas
Está cucu y no tiene remedio. A ver si los que le han puesto ahí se dan cuenta de una puta vez.
0 K 11
#29 omega7767
"y retira la amenaza de aranceles"

se ha acojonado
0 K 11
#5 Feliberto
Si el acuerdo es con Rotten, supongo que invasion y ya.
0 K 11
Nómada_sedentario #36 Nómada_sedentario
TACO returns
0 K 10
#8 Banshee2x
Rutter: hazte así, que tienes algo en la comisura.
0 K 10
Amperobonus #12 Amperobonus
Coño mira, ahora Menéame ha sado la primicia del acuerdo en los anuncios por una vez :troll:
0 K 8

menéame