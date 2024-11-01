¿Qué dirá Milei?: Donald Trump acusó de ser "pro China" a quienes apoyan el "libre comercio"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y aliado político libertario, tildó de «Pro China» a quienes apoyan el libre comercio. «Una persona antiarancelaria es una persona Pro china, como coca cola», afirmó el líder republicano, en un particular mensaje que generó ruido para los seguidores de Javier Milei. Estas declaraciones del mandatario estadounidense se dan en un contexto de extrema tensión por los «aranceles recíprocos» que impuso y que la Justicia de Estados Unidos podría dar de baja.