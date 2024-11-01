edición general
7 meneos
6 clics
¿Qué dirá Milei?: Donald Trump acusó de ser "pro China" a quienes apoyan el "libre comercio"

¿Qué dirá Milei?: Donald Trump acusó de ser "pro China" a quienes apoyan el "libre comercio"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y aliado político libertario, tildó de «Pro China» a quienes apoyan el libre comercio. «Una persona antiarancelaria es una persona Pro china, como coca cola», afirmó el líder republicano, en un particular mensaje que generó ruido para los seguidores de Javier Milei. Estas declaraciones del mandatario estadounidense se dan en un contexto de extrema tensión por los «aranceles recíprocos» que impuso y que la Justicia de Estados Unidos podría dar de baja.

| etiquetas: aranceles , trump , milei , libre comercio , china , eeuu , pro china
5 2 0 K 86 actualidad
5 comentarios
5 2 0 K 86 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
@Fidenton me gustaría saber qué argumento usas para defender el libre comercio ahora sin ser pro China xD
7 K 104
wildseven23 #2 wildseven23
#1 Hará lo de siempre, esconderse y buscar alguna noticia donde se diga que una cafetería ha abierto en Buenos Aires.
1 K 14
StuartMcNight #3 StuartMcNight
#1 A mi ya me ha explicado que recibir rescates pagados con impuestos de terceros paises es libertario. Que invadir paises ajenos es libertario. Que los aranceles son libertarios. Que bloquear la venta de microchips a otros paises es libertario.

No tengo duda alguna que tendremos alguna maravillosa explicacion de porque el libre comercial es ANTI libertario.
0 K 10
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Trump no está a favor del libre mercado, otra cosa es que haya conseguido engañar a todos los liberales con sus discursos anti izquierda.
0 K 17
#5 sliana
Como Coca-Cola? Eso es bueno, no? Es lo que bebe este millonario con sus hamburguesas...
0 K 7

menéame