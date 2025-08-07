edición general
Trump amenaza con ‘gran represalia’ si Europa se deshace de los activos estadounidenses [ENG]

Trump amenaza con 'gran represalia' si Europa se deshace de los activos estadounidenses [ENG]

Donald Trump prometió “gran represalia” si los países europeos venden activos estadounidenses en respuesta a sus amenazas arancelarias relacionadas con Groenlandia, lo que aumenta la presión sobre ellos para que cumplan con un acuerdo emergente sobre el futuro de la isla. “Si lo hacen, lo hacen. Pero ya sabes, si eso sucediera, habría una gran represalia de nuestra parte”, dijo Trump el jueves durante una entrevista con Fox Business en el Foro Económico Mundial en Davos. “Y tenemos todas las cartas.”

#4 Esas declaraciones seguro que aumentan la confianza en los bonos del tesoro estadounidenses. :popcorn:
Esas declaraciones seguro que aumentan la confianza en los bonos del tesoro estadounidenses. :popcorn:
#4 Ha mostrado el miedo. Europa ya sabe de donde puede agarrar a ese hdp, como lo hizo China hace medio año.
A ver que me entere yo, si no le vendemos groenlandia la tomara por la fuerza, si respondemos a esa agresion armada por la via economica, habrá una represalia... pero... ya habria una agresion armada... ¿Cual seria la mayor represalia? ¿Nos hace el vacio en el whatsapp? ¿Como escalas la agresion armada anexionandote territorio? ¿Nos hara un dibujo ofensivo? ¿No nos invita a su cumple?
#7 no se igual se pone a hacer barrabasadas, igual guerra abierta ya, pero a este hombre lo que habría que hacer es ya ni escucharle, está gaga, hay que centrarse en los actos. Y si hace algo serán los propios americanos los que rompan en guerra civil.
#9 No lo habrá mientra los republicanos estén en el poder.
#64 Le van a sacar de ahí los jerifaltes de las grandes empresas, sobre todo, de armamento, cuando vean como caen los pedidos europeos para los próximos 50 años
#7 Pero es por nuestro bien, hombre, lo hace para protegernos de Rusia :roll:
#10 Y de China.
No te olvides de "la gran amenaza China".
#7 Me aterra la idea del dibujo ofensivo, parece estúpido, pero después de ver su resort en Gaza hecho con IA no sé si mis ojos podrían soportar otra horterada del mismo calibre.
#14 Por ahora puedes descansar tranquilo, es posible que tenga acceso a ceras de colores, pero tendria que mandarlo por carta y es improbable que sepa a que paises quiere amenazar lo que complica el envio
#7 Ya hace dibujos ofensivos con IA cada día. Creo que es lo del cumple.
#7

Te hace del Club de fans de Ramoncin.

Luego, que se atenga a las consecuencias en el jucio por delitos de lesa humanidad :professor:
#24 Yo no digo nada pero... estas cosas pasan cuando una nacion ignorante pierde el respeto a coquetear con peligros ya advertidos multiples veces a lo largo de la historia del hombre y otorgan poder a un pelirojo...
#7 Me hace recuerdo a algunas madres que dan a sus hijos opción 1, mal, opción 2, mal, hacer lo que quiero, divertirme y desobedecer, mal. ¿Cuál creéis que escoge la chavalada? xD
#7 Pues obviamente, anexionado más territorios.

Que Francia, Reino Unido y Holanda tienen muchas islitas por el hemisferio occidental que ya me dirás tú cómo las van a defender. Aún acabarán siendo las Malvinas americanas.
#7

A ver .... que tampoco estamos tan indefensos. Que hay varias decenas de soldados de USA aislados de sus cadenas logísticas en Europa que pueden convertirse en rehenes. Bueno, seguro que los polacos se rendían a los yankis, pero para llevar a suministros hasta Polonia hay que pasar o por Europa o por Rusia
#7 ¿Lluvia de misiles nucleares sobre Europa?
#61 Hay cierto punto que estas obviando... Y es los lazos EU-USA y explican el rechazo del 75% de yankees de esta chaladura de Trump... Pilla a un estadounidense al azar y raro será que no tenga famila en Europa, haya viajado aqui, conozca alguien de aqui... No es lo mismo que bombardear Truñequistán, donde habita gente rara que no conocen... Es peña que conocen muy bien... Que habla su mismo idioma y de la que le llegan cosas y no solo la propaganda de guerra. Es como si a ti te dicen de…   » ver todo el comentario
¿No nos va a vender más papelitos o que?
Menudo amenazas pobres.
#1 Yo aporto mi granito de arena. Voy deshaciéndome de acciones en empresas estadounidenses y moviéndolas a empresas europeas y asiáticas. ¿Que por qué? Pues por qué no.
Parece que la advertencia de la UE ha dado en la diana y ha picado...
Que alguien haga el juego de palabras del libre mercado, por favor.
#2

¿el que tiene el matón ahí colgado? :roll:
#2 Ni ganas ya. Lo de el risketo no lo puede sustentar la lógica ni el raciocinio. Es demencial.
#5 El lamebotas Pagascal hacia mofa con que haya quien ponga el grito en el cielo con la "soberania" de Groenlandia. Y que si el Sahara blabla...
#2 Este el mercado amigo, sin coma. Precios de amigo, trato de amigo. Luego está el mercado, amigo, pero eso ya es otra historia.
Pues parece que le han dado un toque porque el vender bonos le ha picado a alguien en yuesei; de repente pone paños calientes con Groenlandia anunciando un marco de acuerdo a bombo y platillo y ahora otra amenaza directamente con este tema. Se ha picao! Es el momento de vender un poco más de bonos de forma controlada para que sepa que le podemos hacer mucho daño, obviamente no recomprar
#13 Pues creo que lo correcto sería venderlo absolutamente todo ahora que sabemos dónde duele.
#26 Si lo haces muy de golpe el desplome del precio sería muy gordo y que no saques tanto. Creo que es mejor ir por lotes y que les entre el canguelo, verán que no se va de farol y quizá tomar la iniciativa en esta guerra comercial declarada por ellos
Se le ve muy inteligente tratando gente, y siempre tomando decisiones meditadas y perfectamente planificadas.
Que plasta de tío.

Ya parece Putin con sus amenazas nucleares de los martes por la mañana.
#18 sí, pero también está la amenaza de los miércoles, jueves, sábado, y lunes.
Ahora existen más casinos y parece que no se quiere enterar.
Cosas de la reinona de corazones
#6 ya quebró seis. Quebrar una potencia mundial quedaría precioso en su currículum
A ver si alguien me explica un poco el tema de los bonos y las deudas porque nunca lo he entendido bien:
- EEUU financia todo su sistema público, incluido el pago a su enorme ejercito con deuda pública en forma de bonos del tesoro.
- El resto del mundo se la compramos porque entendemos que es una inversión que da poco rendimiento pero es segura, vamos que mínimo valen el valor del bono + intereses.
- El resto del mundo se vende y se compra los bonos por el valor del bono + intereses +…   » ver todo el comentario
#22 Soy un ignorante. Esto siempre lo he visto como cuando un mafioso compra una deuda y cambia las reglas amenazando con partir piernas si no pagas.
#22 Por lo que yo entiendo habría un aumento de oferta de esos bonos en el mercado y EEUU tendría que colocar los suyos pagando un interés mayor. Los que los venden no ganan más, pero putean a EEUU.
#22 si se venden muchos de golpe, el resto de compradores ven que algo pasa y tambien quieren deshacerse de ellos. Si se colocan todos en el mercado hay un exceso de oferta, y actúa como cualquier producto con exceso de oferta o deficit de demanda. Supongo que el problema no son los que ya están colocados, el problema son los que deban colocar la semana que viene o el mes que viene, que deberán pagar mucho más por colocarlos.
Bueno, explicado por un niño de 10 años jejej
#37 Entiendo que el problema es que entonces no podrían seguir aumentando la deuda, la deuda que tienen ya tienen que pagarla cuando venza pero justo no era una de las promesas de Trump bajar la deuda? si no pueden vender mas asunto solucionado... (ya se que estoy simplificando y que se irían a la mierda)
#48 el problema es que mediante la venta de bonos del tesoro está financiando el pago de intereses de lo que ya tiene vendido, con lo cual si no puede colocarlos tiene un problema gordo.
#56 Estafa piramidal lo llaman
#22 El interés de los bonos depende de la demanda. Si mucha gente te compra los bonos, pues tienen menos interés.
Si la gente empieza a venderlos o a negarse, los próximos bonos seguramente tenga un interés mas alto.

Si tu emites un bono a 10 años a un 3%, pues dentro de diez años tendrás que pagarle ese 3% al que los compró (vencimiento de deuda)
Si lo emites al 5%, pues tendrás que afrontar pagos mayores.

Quizás el bono a 10 años no es problemático. O bueno "problema del futuro". Pero ten en cuenta que hay bonos a meses.

No pienses en los bonos como acciones. Piensa en ellos como préstamos. No es lo mismo un préstamo personal al 10% que al 25%
#22
Pongamos un supuesto:
- Estados Unidos emite un bono de 100USD a un año por el 4%. Es decir, al año te devuelven unos 104USD. Este bono lo compra alguien.
- 6 meses más tarde, por el motivo que sea, esa persona ya no quiere ese bono. Como aún está a mitad de tiempo de vencer, tiene la opción de venderlo en el mercado secundario. Ese mercado se rige por su propia ley de oferta y demanda, por lo que el bono puede valer más o menos dinero, depende de muchas variables.
- Imagina que igual que…   » ver todo el comentario
Bien momento para que la diplomacia de la vieja Europa le dé un par de hostias más. Por ejemplo poniendo un embargo al petróleo de EEUU por incumplimiento de normativa medioambiental.
#20 Primero tienen que subirse los pantalones
Pues Europa debería deshacerse de ellos lo antes posible, y crearle un problema interno para que se cague encima y no se levante del váter en 12 meses....y que se joda.
Ante las amenazas, acciones directas.
Este siempre hablando de cartas. Un juego de poker.
"Os atacamos, y no os defendais".
¡Cuidado! ¡Que viene Putin! ¡La amenaza rusa!
Se pone toda hostérica cuando esto no es nada comparado con las sanciones, boicots, bloqueos, coacciones, etc que esta gentuza hace a Cuba, Venezuela y a cualquier país de la zona en donde no gobierne la derecha, que allí es literalmente extrema derecha seminazi.
Parece que al tema de los bonos es a lo único que Trump le tiene un poco de pánico... habría que explotarlo!!!! xD xD
No comprende este hombre... esa sería nuestra represalia. El problema lo ha empezado él, no nosotros.
Pobre payaso el abuelo este.
Espero que se enfade tanto que coja aire y diga "ahora no respiro". Pero no lo cumpliría, cambiaría de opinión
Que alguien me explique algo. Si todos los países del mundo se financian emitiendo bonos para pagar sus gastos corrientes... quién los compra? Compradores privados entiendo.
Si son compradores privados, cómo es que Europa amenaza a Estados Unidos con deshacerse de esa deuda? ¿Es que acaso estamos comprando deuda americana con deuda europea? ¿Tiene algún sentido eso?
O sea que duele y Europa tiene la tecla.
Lástima que en ésto no hayan acertado los Simpson: www.reporteindigo.com/viral/Los-Simpson-predijeron-la-muerte-de-Donald
Europa podría deshacerse de todos los bonos de un solo golpe contundente. La hostia hacia USA generaría ondas gravitacionales. Y dejaría a ese país sobándose por una buena temporada.

El problema son los mercados y las bolsas de valores que viven con ansiedad extrema todo el tiempo y vaya uno a saber cómo reaccionen ante esto.
Menudo pesao el jefe naranja.
Taco, esa va a ser la represalia.
Puesto que parece que se resiente y que llegados a ese punto los mercados van a retirarse con violencia produciendo un crack del que todo el mundo lo culpará a él, ese es el camino. Ahora que ha mordido el anzuelo no lo soltéis.
Es el momento de que las potencias colaboren para hundir en la miseria a EE.UU. y que se le quiten las ganas de seguir bombardeando y apoyando a genocidas. Y que los próximos presidentes sepan lo que le puede pasar a su país si se dedican a amenazar soberanías que no les corresponden.
Hasta ahora es un lince indicando los siguientes pasos a dar...que siga así.
xD xD xD se ha cagado
Que alguien le pegue un tiro y deje ya de sufrir, pobre señor
no hay huevos
Gran Bada Boom
Se acordará este hombre de todas las represalias que está lanzando?
Trump a EU. -> Pagad el diezmo!
Doy clases de chino mandarín a particulares, interesados este es mi número de busca: 91696988
Ojalá los estadounidenses sean capaces de echarlo a la calle. Más que europa, Trump está fuera si sus ciudadanos quieren. Poco a poco, ya queda menos
#27 Este noviembre hay elecciones de medio mandato en los que se cree que Trump perdería sus mayorías en la Cámara y en el Senado y todo indicaría un impeachment al presidente.
Se cree* que Trump maniobrará para que no se celebren con la excusa de cualquier mierda de seguridad nacional.

*Hay varias gente que piensa que es un escenario posible
