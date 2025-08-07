Trump amenaza con ‘gran represalia’ si Europa se deshace de los activos estadounidenses [ENG]

Donald Trump prometió “gran represalia” si los países europeos venden activos estadounidenses en respuesta a sus amenazas arancelarias relacionadas con Groenlandia, lo que aumenta la presión sobre ellos para que cumplan con un acuerdo emergente sobre el futuro de la isla. “Si lo hacen, lo hacen. Pero ya sabes, si eso sucediera, habría una gran represalia de nuestra parte”, dijo Trump el jueves durante una entrevista con Fox Business en el Foro Económico Mundial en Davos. “Y tenemos todas las cartas.”