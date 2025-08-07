Trump amenaza con ‘gran represalia’ si Europa se deshace de los activos estadounidenses [ENG]

Donald Trump prometió “gran represalia” si los países europeos venden activos estadounidenses en respuesta a sus amenazas arancelarias relacionadas con Groenlandia, lo que aumenta la presión sobre ellos para que cumplan con un acuerdo emergente sobre el futuro de la isla. “Si lo hacen, lo hacen. Pero ya sabes, si eso sucediera, habría una gran represalia de nuestra parte”, dijo Trump el jueves durante una entrevista con Fox Business en el Foro Económico Mundial en Davos. “Y tenemos todas las cartas.”
| etiquetas: trump , amenaza , represalias , groenlandia , deuda , europa
No te olvides de "la gran amenaza China".
Te hace del Club de fans de Ramoncin.
Luego, que se atenga a las consecuencias en el jucio por delitos de lesa humanidad
Que Francia, Reino Unido y Holanda tienen muchas islitas por el hemisferio occidental que ya me dirás tú cómo las van a defender. Aún acabarán siendo las Malvinas americanas.
A ver .... que tampoco estamos tan indefensos. Que hay varias decenas de soldados de USA aislados de sus cadenas logísticas en Europa que pueden convertirse en rehenes. Bueno, seguro que los polacos se rendían a los yankis, pero para llevar a suministros hasta Polonia hay que pasar o por Europa o por Rusia
Menudo amenazas pobres.
¿el que tiene el matón ahí colgado?
Ya parece Putin con sus amenazas nucleares de los martes por la mañana.
Cosas de la reinona de corazones
- EEUU financia todo su sistema público, incluido el pago a su enorme ejercito con deuda pública en forma de bonos del tesoro.
- El resto del mundo se la compramos porque entendemos que es una inversión que da poco rendimiento pero es segura, vamos que mínimo valen el valor del bono + intereses.
- El resto del mundo se vende y se compra los bonos por el valor del bono + intereses +… » ver todo el comentario
Bueno, explicado por un niño de 10 años jejej
Si la gente empieza a venderlos o a negarse, los próximos bonos seguramente tenga un interés mas alto.
Si tu emites un bono a 10 años a un 3%, pues dentro de diez años tendrás que pagarle ese 3% al que los compró (vencimiento de deuda)
Si lo emites al 5%, pues tendrás que afrontar pagos mayores.
Quizás el bono a 10 años no es problemático. O bueno "problema del futuro". Pero ten en cuenta que hay bonos a meses.
No pienses en los bonos como acciones. Piensa en ellos como préstamos. No es lo mismo un préstamo personal al 10% que al 25%
Pongamos un supuesto:
- Estados Unidos emite un bono de 100USD a un año por el 4%. Es decir, al año te devuelven unos 104USD. Este bono lo compra alguien.
- 6 meses más tarde, por el motivo que sea, esa persona ya no quiere ese bono. Como aún está a mitad de tiempo de vencer, tiene la opción de venderlo en el mercado secundario. Ese mercado se rige por su propia ley de oferta y demanda, por lo que el bono puede valer más o menos dinero, depende de muchas variables.
- Imagina que igual que… » ver todo el comentario
Ante las amenazas, acciones directas.
Si son compradores privados, cómo es que Europa amenaza a Estados Unidos con deshacerse de esa deuda? ¿Es que acaso estamos comprando deuda americana con deuda europea? ¿Tiene algún sentido eso?
El problema son los mercados y las bolsas de valores que viven con ansiedad extrema todo el tiempo y vaya uno a saber cómo reaccionen ante esto.
Puesto que parece que se resiente y que llegados a ese punto los mercados van a retirarse con violencia produciendo un crack del que todo el mundo lo culpará a él, ese es el camino. Ahora que ha mordido el anzuelo no lo soltéis.
Se cree* que Trump maniobrará para que no se celebren con la excusa de cualquier mierda de seguridad nacional.
*Hay varias gente que piensa que es un escenario posible