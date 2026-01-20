No hay relevo generacional en el nudismo: “Los jóvenes han aceptado la moral puritana de las redes sociales”

Con las redes sociales como ojo censor y el cuerpo canónicamente perfecto como objetivo inalcanzable, los jóvenes se han alejado de esta práctica y las asociaciones naturistas temen que muera pronto.
| etiquetas: nudismo , redes sociales , estilo de vida
El problema no es la "mentalidad puritana" es la "mentalidad de bully" contra la que no se lucha.
El otro día vimos una peli antigua y en eso que sale una chica estupenda semidesnuda y una amiga de 30 años dijo "que gorda!"... y no!
Hablamos sobre eso, y esta chica tiene 30, no se yo que hubiesen dicho los/las adolescentes cuya referencia son los cuerpos de Tik-Tok!
Este año fui a una playa nudista que hacía años que no pisaba , la única en kilómetros, pues llena de textiles de una punta a otra. Prueba a hacer tu lo mismo en "sus" playas a ver lo que tardan en liar tela
Eso que comentas puede ser un factor, pero para nada es el más importante, el más importante es que ahora, lo que hagas, queda marcado para siempre, accesible para todo el mundo.
Para ver pelotas viejas...