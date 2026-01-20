edición general
19 meneos
93 clics
No hay relevo generacional en el nudismo: “Los jóvenes han aceptado la moral puritana de las redes sociales”

No hay relevo generacional en el nudismo: “Los jóvenes han aceptado la moral puritana de las redes sociales”

Con las redes sociales como ojo censor y el cuerpo canónicamente perfecto como objetivo inalcanzable, los jóvenes se han alejado de esta práctica y las asociaciones naturistas temen que muera pronto.

| etiquetas: nudismo , redes sociales , estilo de vida
15 4 0 K 137 actualidad
16 comentarios
15 4 0 K 137 actualidad
Comentarios destacados:      
WcPC #1 WcPC
No es tan así, los jóvenes saben que, si les sacan una foto digital de ellos desnudos, cuando busquen trabajo van a ver esa foto el que los entreviste, si trabajan en un colegio, igual con sus alumnos, etc...
El problema no es la "mentalidad puritana" es la "mentalidad de bully" contra la que no se lucha.
5 K 69
asola33 #2 asola33
#1 Demasiadas cámaras en la playa.
12 K 144
WcPC #4 WcPC
#2 Demasiadas cámaras en el mundo, y todas conectadas a internet.
1 K 20
Robus #14 Robus *
#2 y demasiadas expectativas de como han de ser los cuerpos desnudos.

El otro día vimos una peli antigua y en eso que sale una chica estupenda semidesnuda y una amiga de 30 años dijo "que gorda!"... y no! o_o

Hablamos sobre eso, y esta chica tiene 30, no se yo que hubiesen dicho los/las adolescentes cuya referencia son los cuerpos de Tik-Tok! :-O
2 K 35
#7 Tronchador.
#1 No creo que piensen en su futuro trabajo, si no en como circulará por el grupo de amigos. Sobre todo siendo chica. Eso por un lado, además que el nudismo me parece algún cultural, un movimiento libertario nacido en una época represiva, al no existir esa época el movimiento pierde fuerza porque no nace ese pensamiento de "protesta".
1 K 21
#9 sald64059 *
#1 #7 claro, y que los ayuntamientos se pasen la ley por el forro y prohíban el nudismo en las playas, que los jueces les den la razón y que la masificación de las playas y el aumento constante de turistas invadiendo las pocas zonas nudistas que hay no tendrá nada que ver...
Este año fui a una playa nudista que hacía años que no pisaba , la única en kilómetros, pues llena de textiles de una punta a otra. Prueba a hacer tu lo mismo en "sus" playas a ver lo que tardan en liar tela
5 K 70
WcPC #10 WcPC *
#9 Creo que en los 70s era menos posible legalmente el hacer nudismo en las playas y sin embargo se hacía...
Eso que comentas puede ser un factor, pero para nada es el más importante, el más importante es que ahora, lo que hagas, queda marcado para siempre, accesible para todo el mundo.
1 K 26
EpifaníaLópez #11 EpifaníaLópez
#9 #7 A mi me da mucha pena porque, además, veo que las chicas jóvenes cada vez tienen más tendencia a los bañadores hipersexualizados (con patrones lenceros y cortew sexies) y me parece que el nudismo es muy necesario porque es todo lo contrario: un cuerpo natural, sin búsqueda de sensualidad ni pose de ningún tipo. Creo que ir a playas nudistas es salud mental y ayuda a la autoaceptación, sobre todo de las que somos hiper exigentes y controladoras, que tendemos a los trastornos alimenticios.
2 K 39
Connect #5 Connect
Las gafas con cámara acabarán por matar el nudismo.
2 K 39
#3 oscarcr80
Este tema en Enero (boreal) no pega ni con cola.
1 K 24
sleep_timer #6 sleep_timer
#3 Pues al Meneame de Nueva Zelanda entonces.
3 K 50
Un_señor_de_Cuenca #13 Un_señor_de_Cuenca
Lo cierto es que cuando vas a una playa nudista todos los que estamos ahí somos viejunos, salvo alguna excepción.
1 K 23
asola33 #16 asola33
#13 Y eso tampoco ayuda a crear afición.
Para ver pelotas viejas... {0x1f602} {0x1f602}
1 K 29
cosmonauta #8 cosmonauta *
Los chavales se ponen calzoncillos debajo del bañador cuando van a la playa.
0 K 13
EpifaníaLópez #12 EpifaníaLópez
#8 Y eso no hace que les den infecciones de orina? Yo los veo y flipo
0 K 10
Tachy #15 Tachy
#8 Que se salen por encima del bañador para que se vea el Calvin Klein.
0 K 10

menéame