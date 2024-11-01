Maribel Vilaplana, en el hospital

Maribel Vilaplana está al límite. La periodista, que declara el próximo lunes en el juzgado que investiga la dana, ha sufrido una indisposición en la tarde de este sábado por la que se ha visto obligada a acudir a un centro hospitalario. La presión de las últimas horas es máxima y la publicación de algunas informaciones que su entorno niega -un supuesto vídeo que enseñó a Mazón en El Ventorro- han afectado a su estado de salud. Todavía no tiene un diagnóstico. La situación puede poner en riesgo su comparecencia del próximo lunes.