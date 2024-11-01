edición general
Maribel Vilaplana, en el hospital

Maribel Vilaplana está al límite. La periodista, que declara el próximo lunes en el juzgado que investiga la dana, ha sufrido una indisposición en la tarde de este sábado por la que se ha visto obligada a acudir a un centro hospitalario. La presión de las últimas horas es máxima y la publicación de algunas informaciones que su entorno niega -un supuesto vídeo que enseñó a Mazón en El Ventorro- han afectado a su estado de salud. Todavía no tiene un diagnóstico. La situación puede poner en riesgo su comparecencia del próximo lunes.

yoma #7 yoma *
Pues ha tenido un año para relajarse y que no le haga mella la presión :troll:
2 K 35
zogo #3 zogo
Al día siguiente de los hechos cuenta la verdad sin ocultar nada, y no tendría por qué tener ninguna presión.
2 K 30
elmakina #11 elmakina *
#3 sí, seguro que si llega a hacer eso no sufriría consecuencias...
1 K 19
TripleXXX #15 TripleXXX
#11 Por menos de eso han habido "accidentes"
0 K 9
salteado3 #4 salteado3 *
¿Ya empiezan las bajas? La maldición de los involucrados en juicios que avergüenzan al PP.
1 K 25
Dramaba #8 Dramaba
Vilaplana, que no te acerques a las tortillas hasta después de declarar!!! Y nada de whiskitos... :-D
1 K 21
#6 Seat127
¿Habrá sido el PPolonio? :troll:
1 K 18
camvalf #2 camvalf
Ya estamos haciendo un zaplana.
0 K 13
#13 Suleiman
Se ve en el marrón que está metida....
0 K 11
TomCollins #10 TomCollins
Lo que están tratando de ocultar debe de ser terrible, imposible de confesar. Si fuese que esa tarde estaban de bebercio, ya lo hubiese dicho y no estaría tan tocada por la presión, no?
0 K 10
OrialCon_Darkness #16 OrialCon_Darkness
No sería la primera que fallece bajando unas escaleras justo antes de tener que ir a declarar, o que muere repentinamente, suele pasar bastante en la famiglia pepera
0 K 10
ThePato #1 ThePato
Me da muchísima pena, esta medradora de políticos. ( No )
0 K 9
oceanon3d #5 oceanon3d
Pues huele a que trata de retrasarla declaración.
0 K 9
TodasHieren... #12 TodasHieren...
Qué le estará lloviendo a esta mujer.....
0 K 9
F_Grimes #14 F_Grimes
Casualmente está citada para declarar el lunes en el juzgado... :roll:
0 K 7
#9 vituwaf
Luego vendrá lo de la memoria selectiva.
0 K 6

