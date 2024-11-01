Helena, ama de casa: “Es una vergüenza, señor Amancio Ortega, hay 10 cajas de autocobro, os estáis cargando los puestos de trabajo. Conmigo que no cuenten”

La automatización de tareas en el entorno laboral ha permitido, en muchos casos, aliviar a los trabajadores de funciones mecánicas y repetitivas. Sin embargo, este avance tecnológico también tiene un impacto directo en el empleo, especialmente en grandes cadenas comerciales como Zara, donde la implantación de cajas de autocobro está sustituyendo progresivamente al personal en tienda.