Helena, ama de casa: “Es una vergüenza, señor Amancio Ortega, hay 10 cajas de autocobro, os estáis cargando los puestos de trabajo. Conmigo que no cuenten”

La automatización de tareas en el entorno laboral ha permitido, en muchos casos, aliviar a los trabajadores de funciones mecánicas y repetitivas. Sin embargo, este avance tecnológico también tiene un impacto directo en el empleo, especialmente en grandes cadenas comerciales como Zara, donde la implantación de cajas de autocobro está sustituyendo progresivamente al personal en tienda.
El capitalismo debe acabar, no hay otra solución.
Empezamos así y me toca ser borgiano con los casos aislados o findenton con Argentina.
Encima no puedes pagar en efectivo.
Ahora en lugar de dos cajeras hay como 10 máquina y eso es comodísimo. Como lo es no tener que esperar al gasolinero a que te ponga gasolina o como lo es no tener que hacer cola en ventanilla para sacar dinero (para el que… » ver todo el comentario
Estas "modernizaciones" son la ostia, mientras son una OPCION, pero eso es solo al principio.
Como los bancos o la administración publica, todo de puta madre que te lo hagas tu mismo por internet mucho mas rápido que una… » ver todo el comentario
eso tiene que contar para algo, mi me han dicho que Amancio Ortega es un gran empresario que da trabajo...