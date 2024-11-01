edición general
Helena, ama de casa: “Es una vergüenza, señor Amancio Ortega, hay 10 cajas de autocobro, os estáis cargando los puestos de trabajo. Conmigo que no cuenten”

La automatización de tareas en el entorno laboral ha permitido, en muchos casos, aliviar a los trabajadores de funciones mecánicas y repetitivas. Sin embargo, este avance tecnológico también tiene un impacto directo en el empleo, especialmente en grandes cadenas comerciales como Zara, donde la implantación de cajas de autocobro está sustituyendo progresivamente al personal en tienda.

23 comentarios
Comentarios destacados:        
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Autocobro, la IA, robots, precios disparados... ¿Cómo van a hacer para que la gente pague las facturas? Porque ya se están cargando el futuro con la vivienda, que la gente no tiene hijos, si pierden trabajo, quién les va a comprar? Ya los más jóvenes consumen menos porque cobran menos y tienen menos trabajo. El capitalismo se está deborando así mismo.
#3 Donald
#2 que se reciclen y se hagan técnicos de mantenimiento de cajas de autocobro, creadoras de software para maquinas de autocobro...
angeloso #23 angeloso
#3 ¿Y con el otro 99% de cajeros qué se hace?

El capitalismo debe acabar, no hay otra solución.
#5 Almirantecaraculo
#2 eh eh eh, no nos pisemos las turras, el tuyo es un trabajo para boosterfelix.
Empezamos así y me toca ser borgiano con los casos aislados o findenton con Argentina.
#6 soberao
#2 Dentro de poco te tienes que instalar la app de la tienda para cobrarte y así quitan las cajas de autocobro y gana la tienda más espacio para poner mas artículos.
#7 EISev
#6 eso ya en Pull & Bear en alguna tienda parece que lo provocan
#10 soberao *
#7 La gracia es que vendían las cajas de autocobro como "cajas rápidas" donde "no hace falta esperar cola" (porque no las usaba nadie) y ahora tienen las mismas colas que el resto y encima tienes que hacer tú el trabajo. Y eso cuando no te sale un error y a esperar que venga un encargado o hayas cogido un artículo con descuento o que no pasen en esas cajas y a recoger y a hacer cola en otra.
Encima no puedes pagar en efectivo.
Destrozo #17 Destrozo
#10 si sale un error lo suyo es hacer como si estuviera ya todo cobrado....:troll:
#20 eldios13
#10 solo me ha salido un error dos veces: en una me he ido a otra caja y dejado la anterior tal cual. La otra me he largado dejando todo allí porque no voy a esperar hasta que alguien venga de vete tú a saber dónde y cuando.
#13 Grahml
#2 Y el día que reemplacen los camareros, el paro en España se dispara.
#21 eldios13
#13 es el típico "no hay servicio de terraza"
#19 eldios13
#2 pobres escribanos que nadie hizo nada por ellos con la imprenta
#1 vGeeSiz
pues que no las use, yo tampoco uso la de los supermercados
Connect #9 Connect *
Vamos a ver, sacais dinero del cajero automático, poneis gasolina vosotros mismos, comprais las tarjetas del bus/metro en una máquina, pagais el peaje automático... ¿y ahora resulta que quieren que unos pantalones y unas bragas se lo de una señorita en una caja? Anda ya!

Ahora en lugar de dos cajeras hay como 10 máquina y eso es comodísimo. Como lo es no tener que esperar al gasolinero a que te ponga gasolina o como lo es no tener que hacer cola en ventanilla para sacar dinero (para el que…   » ver todo el comentario
#12 soberao *
#9 Nunca uso cajas automáticas. Si la tienda quiere ahorrarse el sueldo de la cajera con una maquina y mi trabajo, que me haga un descuento por el trabajo que les hago de cajera y que cotice en la Seguridad Social como minutos trabajados.
#16 Donald
#12 ni pisaras un mcdonald o un burriking imagino.
#22 eldios13
#12 ya lo hacen.
Battlestar #18 Battlestar
#9 EL problema es que ahora es comodísimo porque no las usa ni dios, mañana solo estarán las 10 maquinas y tu estarás esperando 2 horas en la cola porque la mitad están en mantenimiento y la otra mitad saturadas por ancianas que no saben lo que es una APP

Estas "modernizaciones" son la ostia, mientras son una OPCION, pero eso es solo al principio.

Como los bancos o la administración publica, todo de puta madre que te lo hagas tu mismo por internet mucho mas rápido que una…   » ver todo el comentario
obmultimedia #11 obmultimedia
Lo siguiente será que nos fabriquemos nosotros mismos los productos y encima tendremos que pagarlos.
Apotropeo #14 Apotropeo
#11 Ikea ya roza eso.
#4 Alcalino
Pero y las máquinas de resonancia magnética y ecografos que regaló a la seguridad social y que están criando polvo por falta de personal cualificado?

eso tiene que contar para algo, mi me han dicho que Amancio Ortega es un gran empresario que da trabajo...
makinavaja #8 makinavaja
#4 Amancio Ortega da mucho trabajo en Bangla Desh y Pakistan... cómo lo pague es otra cosa... :-D :-D
Destrozo #15 Destrozo
Fácil. No vuelvas a Zara.
