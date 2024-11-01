edición general
El fenómeno de los 'edificios cebra' que invaden las ciudades: “están hechos para venderse en una foto de inmobiliaria”

El modelo se limitan a cumplir los parámetros de una tabla Excel. La falta de debate sobre diseño abre la puerta a que se convierta en la opción por defecto: promociones privadas que cumplen el expediente y homogeneizan las ciudades. Los bloques cebra, de hecho, también se podrían denominar bloques rénder, debido a esa inmediatez y similitud entre el aspecto virtual y el definitivo. Su estética exterior es maquillaje: la franja negra disimula el tamaño de las ventanas, que a menudo son tan pequeñas como permite la normativa para abaratar costes

2 comentarios
SVSRTZ
No es un mal cambio de estilo para dejar atrás el horrible ladrillo clarito que inunda Madrid y su periferia.
Fuñigao
"El bloque cebra es la moda arquitectónica que define los edificios de viviendas con fachadas compuestas por franjas blancas y negras que se han diseminado durante la última década por toda la península"

Menos mal que Canarias y Baleares se libran...
En fin, por no decir "país" se lee cada chorrada... Es lo que pasa cuando el que escribe es catalán y mete política hasta en un artículo de urbanismo.
