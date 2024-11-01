Alvise arregla su pinchazo con IA y le sale mal: aparecen ratas y dinosaurios entre el público  

Alvise Pérez intentó tapar el fracaso de su acto en Vistalegre —donde apenas reunió a 4.000 personas en un recinto para 15.000— publicando una foto falsa generada con inteligencia artificial para simular un lleno total. Pero el montaje le salió mal: en la imagen aparecieron ratas, dinosaurios, monstruos y hasta flashes fantasma en zonas vacías. Mientras tanto, el Tribunal Supremo pidió al Parlamento Europeo levantar su inmunidad por presunta financiación ilegal. Un nuevo ejemplo del ridículo, la mentira y el uso de la IA de la ultraderecha.
Pero es que viendo cómo está el percal, si tu líder te vacila a la cara y aún así le sigues disculpando, está claro que te mola que te pisoteen.
#29 Es para pensarlo cuanto menos...
El Spam diario que los supuestos medios "de izquierda" nos trae a diario. Para que no nos olvidemos de los mamahostias de ultraderecha. Que siguen existiendo.
Lo peor es que encima el que lo voto se tiene por inteligente y listo....
Quizás algún día vote a otro payaso, pero exigiré que sea profesional, como Zelensky.
No siempre se trata de llenar si no de encontrar el lugar que por relación precio/aforo más te interesa.
Aún así, a lo que me refería es que 4000 personas para semejante personaje me parecen muchísimas y sinceramente me sorprende.
El Wizink es más grande que el Vistalegre y con más aforo. El Vistalegre para conciertos declara un aforo de 11200 personas con escenario y público en pista.
De verdad, que para aforos de 4000 personas, y más aún si son cerrados, no hay tantos sitios.
El autocine no llega a 5000 pero es al aire libre. Les podría haber valido también. Depende de lo que tuvieran en mente y buscaran.
Tampoco quiero entrar en mucho debate ni quiero que parezca que estoy defendiendo al retrasado en cuestión. Solo digo que hay muchos factores que influyen en la elección del sitio y que para aforos medios no hay tantas opciones como pudiera parecer.
Y repito, que en mi primer mensaje solo cuestionaba lo de "fracaso" en cuanto al número en bruto, no por la relación con el aforo.
El número da miedo después de tantos ridículos, pero sí pinta a pinchazo.
De todas formas mi primer comentario iba en la linea de que 4000 personas para escuchar a semejante lumbreras me parecen muchísimas. No es fácil juntar ese número.
joder. Sí que es lista la IA.
Stop Making Stupid People Famous!