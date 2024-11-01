Alvise arregla su pinchazo con IA y le sale mal: aparecen ratas y dinosaurios entre el público  

Alvise Pérez intentó tapar el fracaso de su acto en Vistalegre —donde apenas reunió a 4.000 personas en un recinto para 15.000— publicando una foto falsa generada con inteligencia artificial para simular un lleno total. Pero el montaje le salió mal: en la imagen aparecieron ratas, dinosaurios, monstruos y hasta flashes fantasma en zonas vacías. Mientras tanto, el Tribunal Supremo pidió al Parlamento Europeo levantar su inmunidad por presunta financiación ilegal. Un nuevo ejemplo del ridículo, la mentira y el uso de la IA de la ultraderecha.