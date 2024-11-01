edición general
Alvise arregla su pinchazo con IA y le sale mal: aparecen ratas y dinosaurios entre el público

Alvise arregla su pinchazo con IA y le sale mal: aparecen ratas y dinosaurios entre el público  

Alvise Pérez intentó tapar el fracaso de su acto en Vistalegre —donde apenas reunió a 4.000 personas en un recinto para 15.000— publicando una foto falsa generada con inteligencia artificial para simular un lleno total. Pero el montaje le salió mal: en la imagen aparecieron ratas, dinosaurios, monstruos y hasta flashes fantasma en zonas vacías. Mientras tanto, el Tribunal Supremo pidió al Parlamento Europeo levantar su inmunidad por presunta financiación ilegal. Un nuevo ejemplo del ridículo, la mentira y el uso de la IA de la ultraderecha.

Comentarios destacados:      
Leconnoisseur
Hostia, me parto con los subnormales que votan a este tio xD xD xD
5 K 63
ViejaYeguaGris
#4 Pues su voto vale igual que el nuestro.
0 K 9
mudito
#2 Ahí está la cosa, que para la gente que le vota supongo que es todo un éxito. Y aunque les enseñes lo obvio te dicen que es que les tienes envidia o algo similar.

Pero es que viendo cómo está el percal, si tu líder te vacila a la cara y aún así le sigues disculpando, está claro que te mola que te pisoteen.

#29 Es para pensarlo cuanto menos...
0 K 10
woody_alien
#4 Sus votantes no han notado nada raro porque entre ellos también hay ratas y dinosaurios, es mas, lo habrán encontrado lo mas normal del mundo.
0 K 13
wildseven23
Heilvise mintiendo... Como siempre digo con la ultraderecha, que no serán muy listos, solamente necesitan ser menos imbéciles que sus votantes.
5 K 62
#23 soberao
#1 Esto es como la tontería diaria de Ayuso o Feijoo, que lo hacen a posta para ganar caso y visitas. Muchas risas y mucho ja ja ja, pero aquí estamos hablando de este imbécil con una noticia en portada hablando sobre él en un acto que ha concentrado 4000 personas.
El Spam diario que los supuestos medios "de izquierda" nos trae a diario. Para que no nos olvidemos de los mamahostias de ultraderecha. Que siguen existiendo.
0 K 17
wildseven23
#23 Sigo pensando que una carcajada vale más que mil silogismos.
0 K 17
#32 soberao *
#30 Si en la foto sale Carlos Jesús, eso cosa de la AI no es. Eso está hecho a posta para que se haga viral.
0 K 17
wildseven23
#32 Apuesto la cabeza a que el tontoloscojones de Heilvise ni se ha fijado en ello. Eso, que si ves en Telegram sus acólitos dan por buena la imagen.
0 K 17
#38 soberao *
#37 A ver si te crees que ese vídeo lo ha subido él...
0 K 17
Deviance
Lo raro es que no aparezcan "ardillas" ...... :roll: xD :troll:
2 K 37
yarkyark
Ya me parece preocupante me parece que fueran 4.000.
2 K 33
Katos
#5 le votaron casi un millón de personas.
0 K 9
#18 yarkyark *
#11 Conozco a uno de los idiotas que le voto. Venia todo orgulloso porque había votado a un partido que se llamaba "se Acabo la Fiesta"

Lo peor es que encima el que lo voto se tiene por inteligente y listo....
0 K 12
khalil
#18 ¡yo le voté! Tampoco no había nadie más a quién votar y el tio prometía montar follones y follones. Hasta en eso mintió. Un fraude. Si al menos hubiera acabado en la cárcel le podría perdonar.

Quizás algún día vote a otro payaso, pero exigiré que sea profesional, como Zelensky.
0 K 7
UNX
#18 Dunning–Kruger de manual.
0 K 10
security_incident
#5 Deja a los chavales que camelen como ellos camelan. Ojalá salgan tres o cuatro SAF más y lleguen cada uno al 2,9% de voto.
1 K 24
Laro__
Que, entre el público, aparezcan Chewbacca, con Maradona y Carlos Jesús es algo normal para estos alucinados. La marca de agua de Gemini no. Eso sí que fue un despiste.
1 K 31
Verdaderofalso
Seguro que salió mal? Pregunto desde la ignorancia total
1 K 31
volsetes
20 minutos de un vídeo para una foto. Lamentable en lo que se pierde el tiempo.
1 K 23
Marcus78
#25 mas lamentables son los subnormales que han gastado su voto
0 K 6
HAL9K
¿4000? No sé yo si eso es un fracaso en el caso del personaje en cuestión.
1 K 16
devilinside
#3 Hombre, alquilar un recinto con aforo de 15.000 espectadores para que te aparezcan 4.000 es un fracaso
1 K 23
HAL9K
#7 Depende. ¿Cuántos sitios con aforos de más de 4000 personas hay en Madrid y qué disponibilidad tienen?
No siempre se trata de llenar si no de encontrar el lugar que por relación precio/aforo más te interesa.
Aún así, a lo que me refería es que 4000 personas para semejante personaje me parecen muchísimas y sinceramente me sorprende.
3 K 23
devilinside
#13 Hombre, Vista Alegre suelen alquilarlo para conciertos de grupos nivel medio y se llena, y el alquiler no es barato. Poco más de una cuarta parte de aforo es un fracaso, por lo menos económico. Siempre puedes alquilar el auditorio de Madrid Río, que será para 8000 personas o el Winzik para 10000 si no lo metes en formato concierto con acceso a pista, por ponernos en recintos de capacidad media Muy optimista o muy sobrado iba
0 K 12
HAL9K
#15 Primera noticia que en Madrid Rio hay un auditorio para 8000 personas. ¿Dónde?
El Wizink es más grande que el Vistalegre y con más aforo. El Vistalegre para conciertos declara un aforo de 11200 personas con escenario y público en pista.
De verdad, que para aforos de 4000 personas, y más aún si son cerrados, no hay tantos sitios.
0 K 10
devilinside
#28 Perdona, que se me ha ido la pinza, me refería a La Nave, en Villaverde. Lo del Winzik es variable, para conciertos sería unos 12 o 13000, pero eso incluye pista, creo que si no es conciertos es de 10000, no de 15000. También me viene a la cabeza para entre 4000 y 5000 el Autocine de Fuencarral o, en plan macarra, la Fabrik, de memoria, sin buscar nada
0 K 12
devilinside
#34 La Nave Central, lo he comprobado, tiene un aforo de algo más de 4000 personas
0 K 12
HAL9K
#34 Ok, sí. La nave tiene aforo máximo de 4000 dependiendo del evento. Ese les podría haber servido. Imagino que tendrían previsto un aforo mayor (o no tenían fechas).
El autocine no llega a 5000 pero es al aire libre. Les podría haber valido también. Depende de lo que tuvieran en mente y buscaran.
Tampoco quiero entrar en mucho debate ni quiero que parezca que estoy defendiendo al retrasado en cuestión. Solo digo que hay muchos factores que influyen en la elección del sitio y que para aforos medios no hay tantas opciones como pudiera parecer.
Y repito, que en mi primer mensaje solo cuestionaba lo de "fracaso" en cuanto al número en bruto, no por la relación con el aforo.
0 K 10
Eukherio
#13 Lo normal es que esta gente no quiera recintos medio vacíos. Le compensa pillar uno de 1000-2000 y enseñar a los que se quedaron fuera que mostrar que no llegó ni a un tercio del aforo.

El número da miedo después de tantos ridículos, pero sí pinta a pinchazo.
0 K 8
HAL9K
#24 Desconozco las previsiones que tenían y no sé lo que les compensa o no. Si han metido casi 4000, entiendo que las estimaciones que tenían eran más altas y en Madrid tampoco hay tantos sitios con esos aforos.
De todas formas mi primer comentario iba en la linea de que 4000 personas para escuchar a semejante lumbreras me parecen muchísimas. No es fácil juntar ese número.
0 K 10
Eukherio
#31 Sí, a ver, el número da algo de miedo igualmente después de todo en lo que se metió pasadas las europeas, pero el tema es que estos actos los hacen partidos políticos para mostrar fortaleza en las fotos, por eso siempre eligen recintos que creen que puedan llenar. Me extrañaría que a Alvise le valiese no llegar ni a la mitad, con lo que diría que es probable que realmente pensase que tenía más poder de convocatoria del que finalmente tuvo, y eso es siempre una buena señal.
0 K 8
bizcobollo
¿Seguro que es IA? A mí me parece que ratas y dinosaurios es su público objetivo, lo que parece raro es que haya personas.
1 K 13
vviccio
Fomentamos la instalación de centros de datos para que luego se usen para destruir nuestra democracia.
0 K 12
reivaj01
La ultraderecha siempre se ha llevado mal con la inteligencia, sea esta artificial o no.
0 K 12
roker
No descartaría tan rápido que las ratas no fueran reales.
0 K 10
Perrota
Para la extrema derecha y la derecha extrema, cualquier evento con dos personas, entre ellos su padres que son primos, es un éxito. Que es mentira no llega a la mínima parte de sus seguidores. Y a los que llega, dicen que es manipulación xD
0 K 10
Leon_Bocanegra
Hasta el Dios zurdo vota a Alvise. Chupaos esa rogelios.
0 K 10
estoyausente
Le ha pedido a la IA que rellene el público con un perfil realista y le han salido ratas y dinosaurios.

joder. Sí que es lista la IA.
0 K 9
Duernu
SMSPF
Stop Making Stupid People Famous!
0 K 9
consuerte76
Quedó mas realista
0 K 9
Mangione
A esto en mi pueblo se le llama fraude.
0 K 9
khalil
Hasta las ratas acudieron al mitín.
0 K 7

