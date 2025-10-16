·
suscripciones por RSS
14
meneos
200
clics
VÍDEO | Esther Vaquero se vuelve viral con su reacción a la entrega del Premio Planeta a Juan del Val
Juan del Val gana el Premio Planeta con su novela ‘Vera, una historia de amor’ y las redes se fijan en la inesperada reacción de la presentadora de Antena 3 ...
|
planeta
juan del val
actualidad
6 comentarios
actualidad
#3
Leclercia_adecarboxylata
Ahora, el libro de del Val se llevará a la ficción a través de Atresmedia, que estrenará la serie el 30 de noviembre en Atresplayer, antes de su paso a prime time en Antena 3.
Hala! Qué casualidad
2
K
32
#4
Pixmac
*
#3
Es un error. La serie a estrenar el 30 de noviembre está basada en el libro de Sonsoles Ónega
www.atresmedia.com/prensa/notas/atresplayer/atresplayer-estrena-hijas-
1
K
35
#2
UnoYDos
*
Lo que mas me jode de la noticia es que quieran que nos comamos esa telenovela. Menos mal que muchos ya no pisamos ese barrizal que llaman televisión.
1
K
17
#1
Gandark_S1rk
jajajajajaja aun queda gente que cree que el planeta es un premio?
0
K
11
#5
AMartian
Pues como la Sonsoles Onega, mantienen su línea, como los Novel de la paz...
0
K
10
#6
Otrebla8002
Vamos, que todo dios sabe que este tipo no ha escrito ni el titulo del libro, pero se han de callar por vergüenza.
Además el libro será una plasta.
0
K
10
