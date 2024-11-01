·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9425
clics
VÍDEO | Esther Vaquero se vuelve viral con su reacción a la entrega del Premio Planeta a Juan del Val
6775
clics
Pedro Sánchez interviene por sorpresa en un 'gag' de 'La revuelta' de David Broncano
3828
clics
Alvise arregla su pinchazo con IA y le sale mal: aparecen ratas y dinosaurios entre el público
3638
clics
La confesión de Trump ¿Quién manda en la Casa Blanca?
3420
clics
Un Mortadelo inédito nos devuelve al maestro Ibáñez: el motivo que paró su publicación hace 11 años
más votadas
354
Pedro Sánchez interviene por sorpresa en un 'gag' de 'La revuelta' de David Broncano
662
Sanidad no llamó a 90.000 mujeres que deberían haberse hecho una mamografía en 2024
416
Juan del Val gana el Premio Planeta 2025 y las redes estallan en tuits y memes: "Ya solo falta la medalla al trabajo a Santiago Abascal
515
El colegio privado concertado de la niña que se suicidó en Sevilla no activó el protocolo antiacoso pese a haber sido denunciado por la familia
315
La madre de la niña que se suicidó en Sevilla denunció el acoso escolar en dos ocasiones "sin respuesta"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
43
meneos
67
clics
Ayuso viaja a Texas para reunirse con empresas y ver la Fórmula 1: "Sonríe, madrileño, pagas tú"
Isabel Díaz Ayuso emprende este jueves un viaje de cinco días a Texas (EEUU).
|
etiquetas
:
ayuso
,
texas
,
fórmula 1
37
6
1
K
239
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
37
6
1
K
239
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
angelitoMagno
16 de octubre de 2023: Ayuso celebra su cumpleaños en Nueva York durante un viaje oficial.
16 de octubre de 2024: Ayuso celebra su cumpleaños en Bruselas durante un viaje oficial.
16 de octubre de 2025: Ayuso celebra su cumpleaños en Texas durante un viaje oficial.
bsky.app/profile/peube.bsky.social/post/3m3ezkbvig22i
10
K
112
#11
Escafurciao
#5
esto son recortes de prensa.
0
K
8
#15
migrad
#5
Pues va a ser verdad. De la wikipedia:
"
Nacida el 17 de octubre de 1978 en Madrid en el seno de una familia residente en el distrito de Chamberí, donde se crio y donde aún reside. Sus padres se dedicaban al comercio de artículos médicos; su padre, Leonardo Díaz, falleció en 2014 tras tres años aquejado de demencia senil. Su familia paterna es originaria del municipio abulense de Sotillo de la Adrada.
"
1
K
19
#12
Pacman
www.meneame.net/story/ayuso-nuevo-rumbo-estados-unidos-viaje-texas-tel
Duplicada
2
K
39
#10
Castigadordepagascalers
Para descojonarse de los soplapollas derecharras diariamente. Menos mal que no vivo en España para que esta zorra inmunda asesina se dedique a vivir de lujo con la miseria de los españoles.
2
K
21
#14
Jodere
Y esta vez no se lleva tupper de su casa, así que costaran mas esas vacaciones.
1
K
17
#16
Moteplass
Ojalá pagasen los madrileños solamente!
Recuerda que España es Madrid y Madrid es España cuando se trata de quedarse con el dinero de todos.
1
K
16
#6
reivaj01
Poco viaja pa lo guapa que es.
3
K
16
#3
XtrMnIO
Todo por jugar al Scalextric.
0
K
13
#7
unlugar
El dinero está bien invertido si decide quedarse allí. Si aún le falta, no se hable más.
0
K
10
#1
roca
Ni un duro
0
K
7
#2
ElenaCoures1
Si hubiera sido al FIB tendría un pase
0
K
7
#4
javibaz
#2
Tendría mínimo dos, no va a ir sola.
2
K
37
#8
ElenaCoures1
#4
Encima eso, habrá llevado una cohorte de lacayos como cualquier mandatario, Pedro Sanchez; Mariano Rajoy o Perico de los palotes
Es tradición, pero me toca los ovarios
1
K
16
#13
Raúl63
#8
Además de los publicitas de OK diario y Telemadrid.
1
K
15
#9
Macnulti_reencarnado
Si las niñatas pijoprogres se fueron a hacerse selfis no va a poder ir ella. El dinero público no es de nadie.
2
K
-7
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
16 de octubre de 2024: Ayuso celebra su cumpleaños en Bruselas durante un viaje oficial.
16 de octubre de 2025: Ayuso celebra su cumpleaños en Texas durante un viaje oficial.
bsky.app/profile/peube.bsky.social/post/3m3ezkbvig22i
"Nacida el 17 de octubre de 1978 en Madrid en el seno de una familia residente en el distrito de Chamberí, donde se crio y donde aún reside. Sus padres se dedicaban al comercio de artículos médicos; su padre, Leonardo Díaz, falleció en 2014 tras tres años aquejado de demencia senil. Su familia paterna es originaria del municipio abulense de Sotillo de la Adrada."
Duplicada
Recuerda que España es Madrid y Madrid es España cuando se trata de quedarse con el dinero de todos.
Es tradición, pero me toca los ovarios