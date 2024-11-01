edición general
Ayuso viaja a Texas para reunirse con empresas y ver la Fórmula 1: "Sonríe, madrileño, pagas tú"

Ayuso viaja a Texas para reunirse con empresas y ver la Fórmula 1: "Sonríe, madrileño, pagas tú"

Isabel Díaz Ayuso emprende este jueves un viaje de cinco días a Texas (EEUU).

angelitoMagno
16 de octubre de 2023: Ayuso celebra su cumpleaños en Nueva York durante un viaje oficial.
16 de octubre de 2024: Ayuso celebra su cumpleaños en Bruselas durante un viaje oficial.
16 de octubre de 2025: Ayuso celebra su cumpleaños en Texas durante un viaje oficial.

bsky.app/profile/peube.bsky.social/post/3m3ezkbvig22i
Escafurciao
#5 esto son recortes de prensa.
migrad
#5 Pues va a ser verdad. De la wikipedia:

"Nacida el 17 de octubre de 1978 en Madrid en el seno de una familia residente en el distrito de Chamberí, donde se crio y donde aún reside. Sus padres se dedicaban al comercio de artículos médicos; su padre, Leonardo Díaz, falleció en 2014 tras tres años aquejado de demencia senil. Su familia paterna es originaria del municipio abulense de Sotillo de la Adrada."
Castigadordepagascalers
Para descojonarse de los soplapollas derecharras diariamente. Menos mal que no vivo en España para que esta zorra inmunda asesina se dedique a vivir de lujo con la miseria de los españoles. xD xD
#14 Jodere
Y esta vez no se lleva tupper de su casa, así que costaran mas esas vacaciones.
Moteplass
Ojalá pagasen los madrileños solamente!

Recuerda que España es Madrid y Madrid es España cuando se trata de quedarse con el dinero de todos.
reivaj01
Poco viaja pa lo guapa que es.
XtrMnIO
Todo por jugar al Scalextric.
unlugar
El dinero está bien invertido si decide quedarse allí. Si aún le falta, no se hable más.
roca
Ni un duro xD
ElenaCoures1
Si hubiera sido al FIB tendría un pase
javibaz
#2 Tendría mínimo dos, no va a ir sola. :troll:
ElenaCoures1
#4 Encima eso, habrá llevado una cohorte de lacayos como cualquier mandatario, Pedro Sanchez; Mariano Rajoy o Perico de los palotes
Es tradición, pero me toca los ovarios
Raúl63
#8 Además de los publicitas de OK diario y Telemadrid.
Macnulti_reencarnado
Si las niñatas pijoprogres se fueron a hacerse selfis no va a poder ir ella. El dinero público no es de nadie.
