Ayuso, de nuevo rumbo a Estados Unidos: un viaje a Texas con el telón de fondo de la Fórmula 1

Por quinta vez desde que ocupa la dirección del Ejecutivo de la Puerta del Sol, Isabel Díaz Ayuso vuelve a poner rumbo a Estados Unidos en clave institucional. La presidenta de la Comunidad de Madrid despegará este jueves hacia Texas, en concreto, su capital Austin, donde, en esta ocasión, situará el foco en una “agenda económica” centrada en visitar “grandes empresas tecnológicas mundiales como Cisco Systems, Amazon y Cloudera”.No obstante, el punto álgido de esta nueva visita al gigante norteamericano radicará en su asistencia a la F1.

| etiquetas: ayuso , texas , tejas , formula1 , eeuu , estados unidos
19 comentarios
#4 Suleiman
Lo que no entiendo es que se quejan mucho de las famosas embajadas catalanas, pero esta tipa llevará no se cuantos viajes a eeuu, haciendo lo mismo.
4 K 61
devilinside #16 devilinside
#4 No hace embajadas, hace turismo pagado por los madrileños
0 K 11
pepel #3 pepel
Y deja al novio, aquí, abandonado a las puertas del juzgado.
3 K 56
tul #1 tul
le encanta chupar de lo publico
3 K 43
#2 Grahml *
Probablemente de aquí a poco tenemos a Trump hablando de los labios de Ayuso.
1 K 32
#6 wai
#2 Y de su magnifico trabajo
0 K 11
Mikhail #8 Mikhail
#6 Y de lo poco que roba para lo guapa que es. :troll:
1 K 18
#19 wai
#8 hm, creo que le gustan más jovencitas.
0 K 11
ronko #5 ronko
Siempre digo que lo importante no es que vaya, si no que vuelva. :troll:
2 K 26
#9 concentrado
5 viajes a EEUU y sigue balbuceando el inglés como el primer día.
0 K 16
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
#9 Nos ha jodido, no sabe expresarse correctamente en castellano, como para hacerlo en inglés.
2 K 42
ipanies #12 ipanies
En la cabeza de sus votantes resuena... Poco viaja a Estados Unidos para lo guapa que es!!!
0 K 12
oceanon3d #14 oceanon3d
Otra vez de vacaciones por cuenta del erario publico ... esta trabaja menos que Abascal.
0 K 8
#15 tobruk1234
Y luego se quejan de otra que se fue con la flotilla a gaza y que no debería cobrar el sueldo pq no estaba trabajando, joder y de esta no se quejan si esta mas tiempo en EEUU que en Madriz.
0 K 7
Sandilo #7 Sandilo
Jamás se ha visto tal obsesión por una presidenta de una comunidad. Hasta los viajes son noticia para la izquierda.
0 K 6
Top_Banana #11 Top_Banana
#7 Puedes dar las gracias a nuestros queridísimos Mass Mierda.
0 K 14
Sandilo #13 Sandilo
#11 10 meneos en 38 minutos, los Mass Mierda os dan lo que os interesa.
0 K 6
devilinside #17 devilinside
#7 Si no estuviese haciendo o diciendo gilipolleces 24 horas al día, 7 horas a la semana, no habría noticias sobre ella, salvo en lo que fuese necesario
0 K 11
#18 Otrebla8002
#7 si los viajes son con dinero público, si que son noticia.
0 K 10

