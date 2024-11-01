Ayuso, de nuevo rumbo a Estados Unidos: un viaje a Texas con el telón de fondo de la Fórmula 1

Por quinta vez desde que ocupa la dirección del Ejecutivo de la Puerta del Sol, Isabel Díaz Ayuso vuelve a poner rumbo a Estados Unidos en clave institucional. La presidenta de la Comunidad de Madrid despegará este jueves hacia Texas, en concreto, su capital Austin, donde, en esta ocasión, situará el foco en una “agenda económica” centrada en visitar “grandes empresas tecnológicas mundiales como Cisco Systems, Amazon y Cloudera”.No obstante, el punto álgido de esta nueva visita al gigante norteamericano radicará en su asistencia a la F1.