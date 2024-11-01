·
Israelíes usan a un bebé como escudo humano para matar de hambre a niños palestinos
#2
txillo
Virgen santísima qué gentuza.
13
K
144
#14
soberao
#2
Son unos putos psicópatas, usan cualquier cosa con tal de hacerse con su objetivo sin importarles la imagen que están dando ante el mundo. Y encima seguro que el vídeo lo han subido ellos a las redes, que ya viene censurado de ellos con lo que sale y no sale, y esto lo han visto como un orgullo publicarlo. Parar los camiones con material sanitario de urgencia para hospitales de Gaza.
5
K
81
#3
karakol
Son el mal sobre la Tierra, puro odio.
10
K
133
#7
eipoc
#3
cabe recordar que EEUU les apoya abiertamente y Europa es cómplice.
5
K
87
#25
salteado3
#7
Europa no, sus dirigentes que una vez elegidos hacen lo que manda EE. UU.
0
K
15
#4
NoMeVeas
*
Son bloqueos de carreteras sanos. Aqui lo haces y eres terrorista.
Es increíble como la derecha puede hacer lo que le sale de la polla sin consecuencias y nosotros, que no salimos de la manifestación pacífica y perder dientes, somos , siempre, los terroristas.
9
K
104
#16
ACEC
*
#4
aquí llamaban de todo a los indepes que se ponían a jugar al parchís con sus hijos en el asfalto de la A7 para pasar el rato mientra duraba la protesta
3
K
50
#28
salteado3
#4
Mira tú por parar la vuelta ciclista todo lo que se decía y eso que eran ciclistas israelíes haciendo ver que había normalidad, imagina si llegan a ser camiones de ayuda humanitaria.
0
K
15
#6
XXguiriXX
Por enésima vez se confirma la máxima aplicada a los fascistas “dime de qué me acusas y te diré quién eres”. Cada una de las acusaciones de Israel resultaron siendo cosas que ellos hicieron o hacen.
6
K
80
#1
Jodere
Hijos de fruta como ellos solo, merecen que los exterminen.
5
K
58
#10
estemenda
#1
Mal.
0
K
11
#18
mamarracher
#10
Ese "mal" es argentino, supongo.
0
K
10
#24
salteado3
#1
No hace falta exterminarlos, eso es jugar a su juego. Mejor que paguen por lo que han hecho y se les lleva a otro sitio donde vivan en paz y no maten a sus vecinos. Podríamos llevar a los israelíes a algún estado sureño de EE. UU. ya que son tan amigos.
1
K
26
#30
CHN
#24
O a la Gaza que han dejado, ya que la ansían tanto.
0
K
9
#5
Fartón_Valenciano
"Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. La gente aprende a odiar. También se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que lo contrario"... Nelson Mandela
Al ver este video me doy cuenta que hay personas que no dudan en poner en peligro a un bebe para satisfacer su odio...
3
K
46
#9
ElBeaver
#5
¿Eso fue antes o después de enviar a niños con cinturones explosivos para atacar a israelíes?
11
K
-94
#21
soberao
*
#5
"Al ver este video me doy cuenta que hay personas que no dudan en poner en peligro a un bebe para satisfacer su odio... "
Esta gente lleva tanto tiempo teniendo carta blanca para hacer lo que le da la gana con los palestinos, que están desatados sin control. Saben que cualquier acción no va a tener ninguna consecuencia, por eso ponen a un carrito con un bebé en la carretera, porque saben que nadie les va a hacer nada.
Además saben que el del camión no es tan cabrón como ellos, que es una persona normal y por eso es seguro. Sería distinto si el bebé fuera palestino y el conductor sionista.
0
K
17
#15
pcmaster
Son perfectamente atropellables.
0
K
13
#17
txutxo
*
#15
Lo había pensado, no creas, pero el bebé no tiene la culpa de lo hdgp que es su padre y yo tampoco soy como ellos, que acelerarían sin pensarlo dos veces.
1
K
24
#22
pcmaster
#17
Pero el camión puede hacerse a un lado, O puede conducir lentamente, a la velocidad de una persona andando, y si se le tiran encima no es responsable.
0
K
13
#11
meta
Me sorprende que no esté Israel lleno de israelíes enfadados y haciendo mucho ruido porque haya compatriotas suyos usando una bandera que les representa para hacer estas cosas. Lo que dice mucho de ellos.
0
K
13
#19
soberao
*
#11
La bandera de Israel es la bandera del fascismo moderno y esta bandera representa este tipo de acciones y a este tipo de gente, la bandera del Holocausto sionista.
La bandera de Israel es equivalente a la bandera roja con la esvástica del nazismo. Apestan igual de mal y dan el mismo asco. Ha perdido todas las connotaciones religiosas que podía tener. Es una bandera que representa la barbarie, como lo era la bandera del ISIS cuando iba arrasando por donde quiera que iban. La representación del fascismo actualizado en su máxima expresión por las bestias sionistas.
1
K
29
#29
slainrub
Anda que como tiene que estar el tema con los nazis estos, que ni el camionero se atreve a bajar del camión, y darle un par de ostias al padre. Que HDP.
0
K
10
#8
Lamantua
Si Jesucristo levantará la cabeza.
0
K
9
#27
tommyx
#8
lo volverían a condenar a muerte. INRI
1
K
17
#20
MoussaZy
Ratas israelís, a quien sorprenden?
0
K
8
#12
txutxo
Es como para bajar del camión y soltarle dos sopapos al que lleva el cochecito, que le tenga dando vueltas todo el día.
0
K
7
#13
rodriarevalo
#12
olvidas que esos asesinos van armados y tienen carta blanca para matarte legalmente si les sale del nabo.
1
K
23
#23
fogueo
Vaya, justo lo mismo de lo que acusaban a Hamás. Al final cada acusación proferida por los genocidas es una confesión.
0
K
6
#26
vviccio
#23
Todos los fascistas actúan igual.
0
K
12
