OpenAI se encuentra de repente en serios problemas: "Van a terminar como lo hizo MySpace. "
Lo que antes era una ventaja considerable sobre la competencia de OpenAI gracias a su exitoso chatbot con IA ChatGPT se ha convertido en una ventaja mínima. [En inglés]
#6
ChatGPT
no jodas, justo antes de la paga de navidad?
1
K
26
#1
NPCMeneaMePersigue
Están pasándose el dinero entre OpenAI, Google, Microsoft y Nvidia las unas a las otras de tal manera que se vuelven "too big to fall" y si se la pegan el estado va a salir a rescatarlas porque el efecto dominó hundiría las valoraciones de los principales mercados financieros
Pero ChatGPT está siendo arrasado por Gemini y Claude
1
K
26
#7
Eukherio
#1
Incluso por Grok, que me parece bastante más cutre pero te deja hacer muchas más cosas. ChatGPT sin pagar es de las más limitadas, que rápido te dicen que no puedes subir más imágenes o que te va a responder el modelo viejo, con lo que el que simplemente quiera hacer pruebas para ver con cual se queda en el futuro pagando suscripción tiene bastante más margen con Gemini, DeepSeek, Meta AI, Grok, etc.
0
K
8
#8
obmultimedia
#7
la versión gratuita es un mojón y muy limitada, funciona mal a proposito para que pases por caja
0
K
11
#12
Eukherio
#8
Pero es lo que digo, que puede causar el efecto contrario. Si yo pruebo dos IAs y con una no consigo hacer nada y con la otra sí cuando tenga que pagar elegiré la segunda. Están jugando como si tuviesen un producto mucho mejor que la competencia, y al final no es así, simplemente tienen una marca que, de momento, es sinónimo de IA. Yo si ahora tuviese que pillar una suscripción sí o sí elegiría Gemini, y la elegiría básicamente porque hice más pruebas con ella y me gustaron más los resultados que con ChatGPT.
0
K
8
#11
NPCMeneaMePersigue
#10
era una deferencia
0
K
20
#3
Torrezzno
Esta en ingles
#0
deberías incluirlo en el título
2
K
19
#4
NPCMeneaMePersigue
#3
en la entradilla, no llores porque el idioma de referencia de un post en un agregador de noticias está unos centímetros más abajo de tus deseos
0
K
20
#5
Torrezzno
#4
pero si lo he meneado. Era una deferencia.
2
K
26
#9
NPCMeneaMePersigue
#5
llevas haciendome la misma 20 veces con 20 perfiles diferentes, que se contar
0
K
20
#10
Torrezzno
#9
0
K
20
#13
rojo_separatista
Esto no significa que el desarrollo de la IA esté estancado sino todo lo contrario. Todo esto precisamente viene de Gemini 3, el último modelo de Goolge que supera de bastante a GPT-5.
0
K
18
#2
Marisadoro
myspace.com/
0
K
15
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
Pero ChatGPT está siendo arrasado por Gemini y Claude