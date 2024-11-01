edición general
El PP vuelve a las andadas: despide a los bomberos del Infoex pese al reconocimiento que les dio en los incendios de agosto

Esta semana se ha conocido que el Gobierno de Extremadura ha procedido al cese de los 138 bomberos del Infoex a los que prometió la ampliación del contrato a todo el año. Además, estos mismos bomberos que ahora despide el PP de Guardiola fueron los mismos a los que el Ejecutivo extremeño otorgó a finales de agosto la Medalla de Extremadura, el máximo reconocimiento que entrega la comunidad. Tras ello, las redes han sido testigo del rechazo de estos profesionales a la decisión de la Junta.

#1 fastbrian
Miserables, o peperos, que es lo mismo.
6 K 57
Estoeslaostia #9 Estoeslaostia
#1 seremos fascistas, pero sabemos gobernar.
0 K 8
#2 alhambre
El PP hace cosas del PP. Los votantes hacen cosas de idiotas.
4 K 39
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Es que de esos sueldos no pueden robar los miserables...
1 K 25
fofito #5 fofito
Habrá que esperar para ver la reacción de los votantes extremeños... resultará en indignación? O en connivencia?
0 K 13
Uge1966 #6 Uge1966
Verás tu ahora, que este finde hago barbacoa... cuántos acuden al humo...
0 K 11
unlugar #10 unlugar
#8 Aguantar a gente desinformada.
0 K 10
Tres_salaios_minimos #3 Tres_salaios_minimos
A ver si salen ya del gobierno y puede gobernar uan coalición de izquierdas formada con psoe, sumar y podemos.
0 K 6
Pablosky #7 Pablosky *
#3 Estaría bien también que la gente tuviera claras las competencias. Por ejemplo los bomberos no son cosa del gobierno central.
0 K 12
Tres_salaios_minimos #8 Tres_salaios_minimos
#7 tampoco lo es la vivienda o el trabajo. Que es la competencia del gobierno? Abalos y sus amigas?
0 K 6

