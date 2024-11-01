El PP vuelve a las andadas: despide a los bomberos del Infoex pese al reconocimiento que les dio en los incendios de agosto

Esta semana se ha conocido que el Gobierno de Extremadura ha procedido al cese de los 138 bomberos del Infoex a los que prometió la ampliación del contrato a todo el año. Además, estos mismos bomberos que ahora despide el PP de Guardiola fueron los mismos a los que el Ejecutivo extremeño otorgó a finales de agosto la Medalla de Extremadura, el máximo reconocimiento que entrega la comunidad. Tras ello, las redes han sido testigo del rechazo de estos profesionales a la decisión de la Junta.