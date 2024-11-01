Una diputada de Más Madrid, sobre Ayuso: “La infertilidad no se resuelve obligando a otras mujeres a ser madres”

“Para rematar este octubre de misoginia que nos está regalando el Partido Popular”, comenzó Carmona, “la señora Ayuso intenta mezclar el dolor de los abortos espontáneos con el derecho al aborto”. En su intervención, la parlamentaria se ha referido a las declaraciones de Ayuso y ha asegurado que “la infertilidad es un proceso doloroso y corrosivo, pero ese dolor de la infertilidad no se resuelve obligando a otras mujeres a ser madres ni haciendo sufrir más a quien necesita un aborto terapéutico”. “Hacer eso solo tiene un nombre y es crueldad”