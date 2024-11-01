Una diputada de Más Madrid, sobre Ayuso: “La infertilidad no se resuelve obligando a otras mujeres a ser madres”

“Para rematar este octubre de misoginia que nos está regalando el Partido Popular”, comenzó Carmona, “la señora Ayuso intenta mezclar el dolor de los abortos espontáneos con el derecho al aborto”. En su intervención, la parlamentaria se ha referido a las declaraciones de Ayuso y ha asegurado que “la infertilidad es un proceso doloroso y corrosivo, pero ese dolor de la infertilidad no se resuelve obligando a otras mujeres a ser madres ni haciendo sufrir más a quien necesita un aborto terapéutico”. “Hacer eso solo tiene un nombre y es crueldad”
| etiquetas: ayuso , aborto , crueldad , más madrid
Solo imaginarlo vale la pena.
Se vota entre los dos y se decide por mayoría.
En caso de empate, la mujer, puesto que es su cuerpo, tiene un voto de calidad
Por otro lado, el padre siempre tiene la opción de pecar usando un condón o incluso dos, desde antes de acercar su cosita a la cosita de ella.
Da menos placer. Pero también da menos problemas.
A algunos les basta con abrir la boca.