Una diputada de Más Madrid, sobre Ayuso: “La infertilidad no se resuelve obligando a otras mujeres a ser madres”

“Para rematar este octubre de misoginia que nos está regalando el Partido Popular”, comenzó Carmona, “la señora Ayuso intenta mezclar el dolor de los abortos espontáneos con el derecho al aborto”. En su intervención, la parlamentaria se ha referido a las declaraciones de Ayuso y ha asegurado que “la infertilidad es un proceso doloroso y corrosivo, pero ese dolor de la infertilidad no se resuelve obligando a otras mujeres a ser madres ni haciendo sufrir más a quien necesita un aborto terapéutico”. “Hacer eso solo tiene un nombre y es crueldad”

etiquetas: ayuso , aborto , crueldad , más madrid
#1 fremen11
Se lo puede decir más alto pero no más claro
Glidingdemon #4 Glidingdemon *
No, no la tienen pero tú que cojones vas a saber, si seguro que tienes 15 años y con tú carrera de comentarios vas encaminado a ser un incel o a juntarte con una tarada ultra religiosa que solo se abrirá de piernas para tener prole, a ver si te enteras de esto, quien va a parir es ella, no tú, y si ella quiere abortar tú ni te enteras de que ella está embarazada, pero tú eso ni te lo has planteado, verdad? Esto va para 3 que me tiene bloqueado por que no le gustan mis respuestas
Cometeunzullo #2 Cometeunzullo
Dejadla celebrar su cumpleaños en Texas agusto.
OCLuis #8 OCLuis
Cómo sería España si en lugar de a los más tontos e imbéciles votásemos a los más listos y preparados.
Solo imaginarlo vale la pena.
pitercio #9 pitercio
Luego dirá, pero fue ella la que sacó el tema de que se le pudren los embriones que le germinan y que se le ha pasado el arroz.
#13 fremen11
#12 Tú y yo matamos al día a millones de seres vivos, fíjate si se puede obligar.....
alcama #3 alcama
¿ Y se puede obligar a los padres a ser padres? ¿Por qué en el tema del aborto desaparece la figura del padre? ¿No tienen voz ?
#5 daniMate *
#3 si, el padre tiene voz y voto.
Se vota entre los dos y se decide por mayoría.
En caso de empate, la mujer, puesto que es su cuerpo, tiene un voto de calidad

Por otro lado, el padre siempre tiene la opción de pecar usando un condón o incluso dos, desde antes de acercar su cosita a la cosita de ella.
Da menos placer. Pero también da menos problemas.
#6 lamonjamellada
#5 incluso, si tiene mucho miedo a que una perdida hembra se preñe para atarlo y chuparle la vida, puede hacerse la vasectomía. La de opciones que nos da la ciencia.
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano *
#6 Me cuelgo de tu comentario, es una respuesta para 7

A algunos les basta con abrir la boca.
alcama #7 alcama
#5 Cerrar las piernas es el mejor anticonceptivo
#11 fremen11
#3 Se puede obligar a las madres a ser madres???
alcama #12 alcama
#11 ¿Se puede obligar a un ser vivo a morir?
