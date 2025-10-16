Pedro Sánchez interviene por sorpresa en un 'gag' de 'La revuelta' de David Broncano  

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, (...) ha enviado una carta y un vídeo para realizar un favor a uno de los colaboradores del formato. Sánchez ha respondido a través de un vídeo a la hija del colaborador. "Te voy a escribir lo que me has pedido y te voy a felicitar por tu capacidad de escritura, que seguro que es mejor que la de tu padre".
| etiquetas: pedro sánchez , la revuelta , jorge ponce
www.google.com/search?q=pedro+sanchez+la+revuelta&oq=pedro+sanchez
Ya era hora, a ver si van aprendiendo los de TeleMadrid