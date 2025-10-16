edición general
12 meneos
206 clics

Pedro Sánchez interviene por sorpresa en un 'gag' de 'La revuelta' de David Broncano  

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, (...) ha enviado una carta y un vídeo para realizar un favor a uno de los colaboradores del formato. Sánchez ha respondido a través de un vídeo a la hija del colaborador. "Te voy a escribir lo que me has pedido y te voy a felicitar por tu capacidad de escritura, que seguro que es mejor que la de tu padre".

| etiquetas: pedro sánchez , la revuelta , jorge ponce
10 2 5 K 108 ocio
7 comentarios
10 2 5 K 108 ocio
#2 soberao
No he visto el programa, pero ¿estos vídeos no son los que te hace las AI sin necesidad que salga el presidente? Se supone que es un programa de humor y entretenimiento.
0 K 17
yoma #3 yoma
#2 Demasiados medios lo han divulgado para ser de la forma que dices.
www.google.com/search?q=pedro+sanchez+la+revuelta&oq=pedro+sanchez
2 K 48
platypu #1 platypu
Gracias Pedro!!, eres el mejor y el mas guapo. Por fin tenemos una television imparcial y de calidad
5 K 9
wildseven23 #4 wildseven23
#1 Oye, que en el programa (al menos, el fragmento que he visto), le dan caña al final...
0 K 16
desastrecolosal #6 desastrecolosal
#4 uff si, le han dado una caña que no veas.... rompedores estos de la revuelta, son antisistema por lo menos.
1 K 17
Kantinero #5 Kantinero
#1 Por fin tenemos una television imparcial y de calidad

Ya era hora, a ver si van aprendiendo los de TeleMadrid
2 K 38
desastrecolosal #7 desastrecolosal
#5 Tardaba en llegar el ytumasista de turno
1 K 17

menéame