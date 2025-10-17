¿Cómo han hecho los 7 miembros del jurado del Premio Planeta para leerse 1320 libros?

A colación de esta noticia: www.elespanol.com/el-cultural/letras/20251014/finalistas-premio-planet

Siete han sido los miembros del jurado y 1320 los manuscritos presentados para esta edición, record absoluto.

Esto significa que han tenido que leer 3,61 libros al día para poder leerlos todos lo que equivale a 4,43 horas para poder leer un libro si les damos 16 horas de lectura y 8 horas libres al día para poder dormir, comer, ir al baño, ducharse, sacar al perro, llevar los niños al colegio, cepillarse los dientes y ver Antena 3.

Si, en cambio, lo que han hecho ha sido repartirse el número de libros, entonces cada miembro del jurado ha debido leer 188,57 libros lo que equivale a 0,51 libros al día, algo mucho más asequible. Esto significa que han tenido unas 31,37 horas para poder leer cada libro, a razón de 16 horas de lectura al día.