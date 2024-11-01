edición general
El Gobierno de Ayuso escatima en gastos comprando los tests de cáncer más baratos y con peor puntuación de calidad

La Comunidad de Madrid adquiere unos productos para la detección precoz del cáncer de cuello uterino que no ofrece información suficiente para el cribado

#3 yokitolakaka
Como las pulseras del maltrato en Alibaba :troll:
2 K 33
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Pues porque no los vende su novio, si no, se comprarían los más caros (y con peor puntuación de calidad).
1 K 19
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Y a ver a qué coleguita se lo habrán comprado...
0 K 12
#1 Celsar
50.000 votos más para la IDA...
#1 Celsar
Javi_Pina #8 Javi_Pina
Si se van a morir igual...
0 K 10
#5 tromperri
La presi Cuqui acorta y se hace las pruebas en Quiron.
0 K 8
#7 Jodere
Tiene que dejar pasta para su viaje a EEUU, esta vez no puede llevar tupper y le va a costar caro.
0 K 8
oceanon3d #9 oceanon3d
A ver si pensáis que quitarle impuestos a los mas ricos sale gratis para el 99% de los madrileños.
0 K 8
reivaj01 #4 reivaj01
Poco escatima pa lo guapa que es.
1 K 4

