·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9425
clics
VÍDEO | Esther Vaquero se vuelve viral con su reacción a la entrega del Premio Planeta a Juan del Val
6775
clics
Pedro Sánchez interviene por sorpresa en un 'gag' de 'La revuelta' de David Broncano
3828
clics
Alvise arregla su pinchazo con IA y le sale mal: aparecen ratas y dinosaurios entre el público
3638
clics
La confesión de Trump ¿Quién manda en la Casa Blanca?
3420
clics
Un Mortadelo inédito nos devuelve al maestro Ibáñez: el motivo que paró su publicación hace 11 años
más votadas
354
Pedro Sánchez interviene por sorpresa en un 'gag' de 'La revuelta' de David Broncano
662
Sanidad no llamó a 90.000 mujeres que deberían haberse hecho una mamografía en 2024
416
Juan del Val gana el Premio Planeta 2025 y las redes estallan en tuits y memes: "Ya solo falta la medalla al trabajo a Santiago Abascal
515
El colegio privado concertado de la niña que se suicidó en Sevilla no activó el protocolo antiacoso pese a haber sido denunciado por la familia
315
La madre de la niña que se suicidó en Sevilla denunció el acoso escolar en dos ocasiones "sin respuesta"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
32
meneos
30
clics
El Gobierno de Ayuso escatima en gastos comprando los tests de cáncer más baratos y con peor puntuación de calidad
La Comunidad de Madrid adquiere unos productos para la detección precoz del cáncer de cuello uterino que no ofrece información suficiente para el cribado
|
etiquetas
:
ayuso
,
test
,
cáncer
,
baratos
,
cuello uterino
22
10
2
K
188
Madriléame
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
22
10
2
K
188
Madriléame
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
yokitolakaka
Como las pulseras del maltrato en Alibaba
2
K
33
#2
XtrMnIO
Pues porque no los vende su novio, si no, se comprarían los más caros (y con peor puntuación de calidad).
1
K
19
#6
SeñorPresunciones
Y a ver a qué coleguita se lo habrán comprado...
0
K
12
#1
Celsar
50.000 votos más para la IDA...
0
K
11
#8
Javi_Pina
Si se van a morir igual...
0
K
10
#5
tromperri
La presi Cuqui acorta y se hace las pruebas en Quiron.
0
K
8
#7
Jodere
Tiene que dejar pasta para su viaje a EEUU, esta vez no puede llevar tupper y le va a costar caro.
0
K
8
#9
oceanon3d
A ver si pensáis que quitarle impuestos a los mas ricos sale gratis para el 99% de los madrileños.
0
K
8
#4
reivaj01
Poco escatima pa lo guapa que es.
1
K
4
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente