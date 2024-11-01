edición general
Robert De Niro: "Stephen Miller es el Goebbels del gabinete de Trump. Es un nazi, sí, lo es, y además es judío. Debería avergonzarse de sí mismo." [ENG]

El actor Robert De Niro habla sobre las manifestaciones “No Kings” del sábado en EEUU, el liderazgo demócrata y la importancia de “combatir el fuego con fuego” frente a Donald Trump.

| etiquetas: robert de niro , trump , stephen miller , nazi , goebbels
mmlv #5 mmlv
Es un perturbado, habría encajado bien entre Hitler, Goebbels, Mengele, Göring y demás ratas nazis
#6 Grahml *
#5 Aquí otra foto reciente de Miller.  media
azathothruna #2 azathothruna
La verdad no.
Zionistas y nazis son como republicanos y democratas.
Misma basura, diferente basurero
#1 Grahml
Aquí foto de Stephen Miller, para el que no lo tenga ubicado.  media
themarquesito #3 themarquesito
#1 El Goebbels calvo antes de quedarse demasiado calvo y optar por el look skinhead
#4 Grahml *
#3 De Niro le llama directamente el Goebbels del "gabinete".

Pero no lo he metido en el titular porque creo que De Niro se ha confundido, ya que Miller no forma parte del "Cabinet of Secretaries".

Edit: Venga, lo añado al titular. Que probablemente se refiera en gabinete presidencial de Trump, o similar.
