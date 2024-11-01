Robert De Niro: "Stephen Miller es el Goebbels del gabinete de Trump. Es un nazi, sí, lo es, y además es judío. Debería avergonzarse de sí mismo." [ENG]  

El actor Robert De Niro habla sobre las manifestaciones “No Kings” del sábado en EEUU, el liderazgo demócrata y la importancia de “combatir el fuego con fuego” frente a Donald Trump.
Zionistas y nazis son como republicanos y democratas.
Misma basura, diferente basurero
Pero no lo he metido en el titular porque creo que De Niro se ha confundido, ya que Miller no forma parte del "Cabinet of Secretaries".
Edit: Venga, lo añado al titular. Que probablemente se refiera en gabinete presidencial de Trump, o similar.