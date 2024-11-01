edición general
El presidente de Hazte Oír pierde la cabeza contra Iglesias y Montero: “Terrorista y pederasta”

Ignacio Arsuaga utiliza sus redes para difundir su odio contra el ex vicepresidente del Gobierno y la ex ministra de Igualdad. "Irene Montero: "la obligatoriedad de la educación sexual como un derecho de les niñes... porque independientemente de cuál sea su familia, les niñes tienen derecho a saber que pueden tener sexo con quien quieran..." "O sea, que según Montero, un niño de 5 años puede tener sexo. Pablo Iglesias es un terrorista. Y su mujer, Irene Montero, una pederasta."

manzitor #3 manzitor
Este hombre está directamente enfermo. Como sus acciones salgan de esa concepción del mundo, apañado va (el mundo, claro)
5 K 101
Barney_77 #9 Barney_77
#3 Todo lo que venga de hazte reír merece desprecio
1 K 16
#7 fremen11
Un nazionalcatólico acusando a otros de pederastia.......si es que te tienes que descojonar......
6 K 68
toshiro #5 toshiro
La notícia debería ser que el presidente de Hazte Oír es un puto subnormal
4 K 58
toshiro #8 toshiro
#5 Con todo el respeto
0 K 10
OrialCon_Darkness #14 OrialCon_Darkness *
#5 no, la noticia sería que el presidente de hazte oír y toda la asociación han dejado de ser unos putos subnormales.
0 K 10
#4 Marisadoro
Lo que nunca perderá es "la cartera", el único dios verdadero.
0 K 15
A.more #10 A.more
El no es un terrorista . Porque para ser terrorista hay que ser humano y el es un mojon
0 K 9
Brill #11 Brill
Es el material del que están hechas las demandas... o eso espero.
0 K 9
Andreham #12 Andreham
Franquista y católico acusando a otros de terrorista y de pederasta lol
0 K 7
#13 Jodere *
Un hijo de frutas especialista en lanzar bulos, mentiras y insultos.
0 K 7
#2 Juanjolo *
Peligroso Iglesias ya está haciendo campaña. Se huelen elecciones a la vuelta de la esquina.
0 K 6
elsnons #1 elsnons *
Si se refiere al padre de Iglesias dice la verdad en lo de terrorista. Por cierto ya han encontrado la cabeza ?
4 K -20
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
#1 "Si se refiere al padre de Iglesias dice la verdad en lo de terrorista"
No ha dicho "el padre de Pablo Iglesias es un terrorista"... ha dicho "Pablo Iglesias es un terrorista"
Y luego ha dicho "Y su mujer, Irene Montero, una pederasta"

Que vaya preparando sus abogados, porque me da que Pablo e Irene estan a punto de recibir un avance para su hipoteca. xD
8 K 86

