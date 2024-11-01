El presidente de Hazte Oír pierde la cabeza contra Iglesias y Montero: “Terrorista y pederasta”

Ignacio Arsuaga utiliza sus redes para difundir su odio contra el ex vicepresidente del Gobierno y la ex ministra de Igualdad. "Irene Montero: "la obligatoriedad de la educación sexual como un derecho de les niñes... porque independientemente de cuál sea su familia, les niñes tienen derecho a saber que pueden tener sexo con quien quieran..." "O sea, que según Montero, un niño de 5 años puede tener sexo. Pablo Iglesias es un terrorista. Y su mujer, Irene Montero, una pederasta."