La imagen que muchos madrileños ven cada día al pedir cita médica: los privados primero, los públicos… para 2026

La usuaria @Rodraedo, conocida en redes por su activismo en defensa de la sanidad pública, ha publicado una captura del sistema de citaciones de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid que ha cabreado a muchos usuarios. "Holi, @IdiazAyuso. He vuelto. Éste es el módulo de Atención Primaria desde donde las ecografías se citan. Observa la 2ª columna, los tres primeros centros son privados. Observa la 3ª, son las primeras fechas disponibles. ¿Notas algo? Yo a esto lo llamo chantaje al paciente", ha censurado la tuitera, mencionando a Ayuso