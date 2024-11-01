Atacan y bloquean la cerradura de la sede de Amama, la asociación que destapó el escándalo de los cribados en Andalucía

Miembros de la organización han compartido un vídeo en redes sociales donde se muestra la imposibilidad de introducir la llave en la puerta de la sede que Amama tiene en Sevilla. Los hechos han ocurrido pocas horas antes de que comience el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Además, en las últimas semanas Amama ha protagonizado la actualidad andaluza al denunciar deficiencias en el sistema de cribado de cáncer de Mama del SAS.