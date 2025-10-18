edición general
Las familias de dos españoles detenidos en la prisión de Black Beach, en Guinea Ecuatorial, temen por sus vidas: “Están en estado muy grave”

Las familias de dos españoles detenidos en la prisión de Black Beach, en Guinea Ecuatorial, temen por sus vidas: “Están en estado muy grave”

David Rodríguez Ballesta, técnico de vídeo, y Javier Marañón Montero, contable, entraron en una reunión el 22 de enero en Malabo (Guinea Ecuatorial) para dar detalles al Gobierno de ese país sobre la primera fase del proyecto de instalación de la televisión digital terrestre (TDT) en la que habían participado. Hablaban en nombre de Wayang Teknica, la empresa adjudicataria del proyecto, pero de la que eran meros empleados. A esas alturas, el empresario propietario de la firma y el gestor que la representaba en el país estaban ya muy lejos...

#3 alamajar
Alguien me podría explicar porque los dos primeros comentarios se ríen de la situación ..?
8 K 69
kinnikuman #6 kinnikuman
#3 ¿Falta de oxígeno al nacer?
2 K 9
#7 Ominous *
#3 No veo a nadie que se ría. Y lo de 2 es sobre otro tema que no parece tener relación con ese caso, pero la verdad es que sí tiene gracia.
0 K 10
mecha #12 mecha *
#7 el mensaje de #2 podría tener gracia en casi cualquier otro envío de el país. En este no entra ni con :calzador:.
2 K 26
Skiner #10 Skiner *
#3 :shit: La película Black Beach retrata la dictadura que hay en Guinea Ecuatorial. No me rio de nada.
Sirve perfectamente para entender el contexto de los detenidos.
Realmente muy atrevida la ignorancia en tu comentario absurdo al menos por mí parte.
lo del pájaro ese no se a cuento de que viene.
5 K 60
FueraSionistasdeMeneame #16 FueraSionistasdeMeneame *
#3 El segundo es un troll nazi que solo se dedica a spamear memes desde hace 3 días
2 K 29
sieteymedio #19 sieteymedio
#3 Hay gente tan sola y se siente tan insignificante que ya solo esperan de la sociedad que, por lo menos, les desprecie.
0 K 10
#9 UNX
Aunque haya gente que diga que Guinea Ecuatorial es un paraíso para visitar, ni de coña pongo un pie en una dictadura donde te pueden detener arbitrariamente. Si necesitan turismo, que arreglen sus mierdas.
2 K 30
Torrezzno #5 Torrezzno
No entiendo nada, a que espera el gobierno para sacarlos?
1 K 27
#15 guillersk
#5 podría... No se mandar una fragata....
0 K 7
#4 Forestalx
Una de las peores dictaduras del mundo.
0 K 10
Catapulta #17 Catapulta
#4 Pues si, España en el proceso de descolonización junto a la ONU dejó y legítimo que el proceso electoral de la recién creada nación acabase en golpe de estado y dictadura. Lo mismo que con el Sáhara occidental que fue regalado a USA vía marruecos para explotar los fosfatos. Fosfatos que se extraían en otros países como España pero que tuvieron que cerrar todas las minas debido a la barata explotación en el Sáhara. España y la ONU, idiotas cómplices.
0 K 7
#11 walk_kindly_shout
No me parece sensato que si se encuentran en un estado muy grave de salud, debido a las enfermedades crónicas e infecciones adquiridas, se pongan a hacer huelgas de hambre.
0 K 9
kinnikuman #13 kinnikuman
#11 Entiendo, pero pocas cosas más pueden hacer.
0 K 7
security_incident #14 security_incident
#11 Y en qué condiciones te parece sensato hacer una huelga de hambre?
0 K 17
Joice #18 Joice
#14 Si necesitas hacer dieta.
0 K 7
Skiner #1 Skiner *
Que buena película Black Beach la recomiendo mucho.
www.rtve.es/play/videos/somos-cine/black-beach/6888854/
0 K 8

