David Alandete, el periodista que provoca las críticas de Trump a España desde Washington

El responsable de que esto ocurra no es la casualidad, sino un periodista con este propósito: David Alandete, corresponsal en la Casa Blanca del diario ABC y exdirector adjunto de El País. El mecanismo es muy sencillo: en su turno de pregunta, Alandete se encarga de formularle al presidente estadounidense preguntas sobre la OTAN en un tono que facilita especialmente que el inquilino de la Casa Blanca despotrique contra España por su postura en el Tratado del Atlántico Norte.
| etiquetas: david alandete , trump , españa , otan , gastó , pib , pregunta
Estimo que hay, ahora mismo, un total de 0 personas sorprendidas.
Como no ganen en las próximas selecciones a más de uno le va dar un parraque porque están intentando derribar el gobierno por tierra mar y aire
Y para continuar, parece que el periodista es un poco inútil, ya que es incapaz o de entender a Trump aquí cuando erroneamente asevera que España forma parte de los BRICS o directamente no sabe el tal Alandete qué países no forman parte de los BRICS, como por ejemplo España, evidentemente.
x.com/Acyn/status/1881506238489649223
A ver si los de ABC y los de la COPE ponen a gente algo más competente, viendo lo visto con este.
Influenciable tiene q ser poco...
www.youtube.com/watch?v=27fzoa0d0SI&t=1
El periodista pica a Nikki Lauda para sacar algún titular.
Y lo de este periodista es mas que evidente que busca ese resorte ... put```medios de derechas.
¿Un gobierno no tiene medios legales para combatir el terrorismo informativo?
El periodista español despedido "por escribir editoriales contra Pedro Sánchez": "A mí Sánchez me ha llamado dictándome titulares"
Espejo Público habla con el periodista David Alandete, hoy corresponsal en Washington. Cuenta que le echaron del diario El País por escribir editoriales contra Pedro Sánchez y que el presidente del Gobierno le ha llegado a llamar por teléfono dictándole titulares.
www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/periodista-espanol-e
Ni un euro estatal para el ABC ...con suerte le dan la patada de este tambien.