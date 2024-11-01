edición general
29 meneos
51 clics
David Alandete, el periodista que provoca las críticas de Trump a España desde Washington

David Alandete, el periodista que provoca las críticas de Trump a España desde Washington

El responsable de que esto ocurra no es la casualidad, sino un periodista con este propósito: David Alandete, corresponsal en la Casa Blanca del diario ABC y exdirector adjunto de El País. El mecanismo es muy sencillo: en su turno de pregunta, Alandete se encarga de formularle al presidente estadounidense preguntas sobre la OTAN en un tono que facilita especialmente que el inquilino de la Casa Blanca despotrique contra España por su postura en el Tratado del Atlántico Norte.

| etiquetas: david alandete , trump , españa , otan , gastó , pib , pregunta
25 4 2 K 303 actualidad
13 comentarios
25 4 2 K 303 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 rekus
Un español de derechas traicionando a España en beneficio de su ideología de mierda?

Estimo que hay, ahora mismo, un total de 0 personas sorprendidas.
14 K 166
thorpedo #4 thorpedo *
#1 y que va en contra de los intereses su país , que tanto "ama" . Otro mercenario mediático.
Como no ganen en las próximas selecciones a más de uno le va dar un parraque porque están intentando derribar el gobierno por tierra mar y aire
4 K 63
NPCMeneaMePersigue #10 NPCMeneaMePersigue
#1 es al revés, nos hace un favor que el pederasta genocida nos critique
0 K 20
#13 Grahml *
#1 Directamente a Trump se la suda España. Eso para empezar.

Y para continuar, parece que el periodista es un poco inútil, ya que es incapaz o de entender a Trump aquí cuando erroneamente asevera que España forma parte de los BRICS o directamente no sabe el tal Alandete qué países no forman parte de los BRICS, como por ejemplo España, evidentemente.

x.com/Acyn/status/1881506238489649223

A ver si los de ABC y los de la COPE ponen a gente algo más competente, viendo lo visto con este.
0 K 20
sotillo #9 sotillo
#1Otro del grupo terrorista de “ El que pueda hacer que haga “
1 K 24
Torrezzno #2 Torrezzno
Muy influenciable Trump no?
0 K 20
ostiayajoder #3 ostiayajoder
#2 es un viejo senil y con un ego exagerado....

Influenciable tiene q ser poco...
3 K 23
Dragstat #5 Dragstat
#2 Simplemente quien tiene la ocasión de preguntarle hace que Trump piense en algo que posiblemente no se le haya pasado por la cabeza. No es solo a Trump, es a cualquiera. Por eso todo el mundo quiere tener acceso a los poderosos y los que toman decisiones, porque aunque sea poco se puede influir, al igual que las marcas quieren poner anuncios delante de nuestros ojos aunque nos moleste.
2 K 37
Sandman #7 Sandman
#2 Es una triquiñuela muy vieja en el "periodismo" para sacar titulares. A veces pasa mucho con deportistas o famosos, que ves algún titular que dices "¿A santo de qué esa declaración?", pero suele una pregunta directa del periodista que 'obliga' a posicionarse al entrevistado o con la que al menos saca algún titular jugoso, aunque luego ves el video de la rueda de prensa y no tiene chicha ninguna.
3 K 53
Torrezzno #8 Torrezzno
#7 curiosamente ayer estaba viendo la peli Rush donde ocurre esta escena

www.youtube.com/watch?v=27fzoa0d0SI&t=1

El periodista pica a Nikki Lauda para sacar algún titular.
0 K 20
oceanon3d #11 oceanon3d
#2 ¿La pregunta sera broma verdad? Trumpo no deja una para saltar como un resorte automático ... es así de siempre.

Y lo de este periodista es mas que evidente que busca ese resorte ... put```medios de derechas.

¿Un gobierno no tiene medios legales para combatir el terrorismo informativo?
0 K 8
jm22381 #6 jm22381
Le hace preguntas para que el naranjito se pueda cagar en Pedro Sánchez...
1 K 19
oceanon3d #12 oceanon3d *
Efectivamente es un activista de derechas

El periodista español despedido "por escribir editoriales contra Pedro Sánchez": "A mí Sánchez me ha llamado dictándome titulares"

Espejo Público habla con el periodista David Alandete, hoy corresponsal en Washington. Cuenta que le echaron del diario El País por escribir editoriales contra Pedro Sánchez y que el presidente del Gobierno le ha llegado a llamar por teléfono dictándole titulares.

www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/periodista-espanol-e

Ni un euro estatal para el ABC ...con suerte le dan la patada de este tambien.
0 K 8

menéame