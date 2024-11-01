David Alandete, el periodista que provoca las críticas de Trump a España desde Washington

El responsable de que esto ocurra no es la casualidad, sino un periodista con este propósito: David Alandete, corresponsal en la Casa Blanca del diario ABC y exdirector adjunto de El País. El mecanismo es muy sencillo: en su turno de pregunta, Alandete se encarga de formularle al presidente estadounidense preguntas sobre la OTAN en un tono que facilita especialmente que el inquilino de la Casa Blanca despotrique contra España por su postura en el Tratado del Atlántico Norte.