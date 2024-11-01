edición general
Del Opus Dei a Vox: una investigación sitúa a España como nodo clave del contagio ultra global

Del Opus Dei a Vox: una investigación sitúa a España como nodo clave del contagio ultra global

A través del Opus Dei, HazteOír, CitizenGo, la Red Política de Valores del exministro Mayor Oreja y Vox, la ultraderecha española desempeña un papel clave en la difusión global de la agenda antiderechos, según un informe de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos

Yorga77 #2 Yorga77
Y luego les explicas que prohibir el aborto provoca más muertes de nonatos y mujeres y por un oído les entra y por otro les sale.
#3 Katos
#2 #1 lo de las muertes en la plazas públicas todos sabemos que es de los países con más ejecuciones, incluidos países árabes

La persecución política es increíble y los nexos del gobierno con mafias de derechas por supuesto no tiene parangón.

Y esta es la mente sensacionalista, sesgada, cusivomitiba qué tiene eldiario es de lo que es España.

Ojalá gobernase la izquierda para solucionarlo..
Anfiarao #1 Anfiarao
Estamos en la champion league de los fachas, regres y retrasados!
#4 Hoypuedeserungrandia
Aquí nunca se hizo una limpieza de franquistas en los aparatos del estado, ejercito , fuerzas del orden, judicatura, etc. Si alguien se sorprende de que broten retoños de aquellos cuadros fascistas es que ha estado viviendo en la luna, nunca se han ido y nunca han dejado de retroalimentarse, la diferencia es que ahora ladran por todas las esquinas y si nos descuidamos nos terminaran mordiendo, para extender la rabia por todo el país.
