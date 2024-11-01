Del Opus Dei a Vox: una investigación sitúa a España como nodo clave del contagio ultra global

A través del Opus Dei, HazteOír, CitizenGo, la Red Política de Valores del exministro Mayor Oreja y Vox, la ultraderecha española desempeña un papel clave en la difusión global de la agenda antiderechos, según un informe de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos
La persecución política es increíble y los nexos del gobierno con mafias de derechas por supuesto no tiene parangón.
Y esta es la mente sensacionalista, sesgada, cusivomitiba qué tiene eldiario es de lo que es España.
Ojalá gobernase la izquierda para solucionarlo..