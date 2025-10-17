A la caza de Martiño, el profesor exlíder de En Marea fugado tras violar "sádicamente" 10 veces a una niña: "Le daba puñetazos"

Hasta hace relativamente poco, Martiño Ramos Soto era una figura familiar y bien reconocida en la vida pública de Orense. Profesor de infantil y primaria, participaba en actividades culturales, tocaba la guitarra en festivales escolares y escribía en redes sociales sobre educación y valores. Ahora, sin embargo, nadie dice conocer su paradero: se encuentra fugado desde que se ha emitido una orden judicial de búsqueda y captura en su contra. El motivo: violar de manera "sádica" y "sistemática" —según describen fuentes de la Guardia Civil...
Competis a ver quién dice la subnormalidad primero o a ver quién roza más el límite?
Cual sería el chiste respecto a si este puntu hubiera sido de vox? Hubieras puesto la misma mierda de comentario fuera de lugar?
¿Apostamos?
Quedar en un podio de forocoches?
En serio, qué mierda tenéis en la cabeza para que os parezca apropiado, simpático o gracioso?
Joder! Están hablando de abusos sexuales a niñas, pero nada la puta risa... Luego que si la superioridad moral de la Izquierda, a poco que no hagas un chiste de mierda ya estaría.
Tan solo critico a una señora que emite quejas selectivas. Cuando son de los suyos (y van unos cuantos), calla. Cuando son de los otros, no cierra el pico.
No hubieras hecho exactamente la misma mierda, por lo de la competición mierder esa, si me pongo y miro tus comentarios, cuantas veces dijiste la tontuna?
Si es que creéis que somos mongolos.
Ale, a pastar.
"Es una persona increíblemente feminista. Muy de izquierdas. Pero no lo digo para destacarlo negativamente, es que siempre ha sido muy implicado. Incluso en algún momento tuve la sensación de que parecía que estaba siempre dándome lecciones de moral", cuenta a este periódico otra mujer con la que compartió momentos en los últimos años
Como siempre digo los mejores mentirosos son los psicópatas, las meretrices y los políticos.
Es la segunda vez que sueltas la misma frase estereotipada, trasnochada, simplista y prejuiciosa. Me recuerda a tiempos pasados, cuando la hipocresía pasaba más desapercibida y todos nos creíamos mejores que los tres grupos que mencionas.
Los abogados: Mienten para ganar sus casos y sacar más dinero a sus clientes.
Los corredores de seguros: Mienten para vender pólizas que no cubren lo necesario y maximizar sus comisiones.
Los de marketing: Mienten para crear necesidades falsas y manipular a los consumidores.
Los religiosos: Mienten para mantener a su rebaño y las donaciones entrando.
Los yonkis: Mienten para conseguir su… » ver todo el comentario
También reconozco que la frase no es mía, se la escuché a don Jesús G Maestro y me la apropié.
Dicho esto, este fulano, agresor y violador de menores espero que sea cazado y que pague por sus crímenes.
Que creas que por ser de un partido politico haya gente que va a salir a defender a estos malnacidos o malnacidas, que también las hay aunque en menos medida, solo habla mal de ti.
por que ni eso era. Relacionar a una con otro no tiene sentido.
Y podemos extrapolarlo al declive de una parte importante de esta sociedad.
Porque este se merece que se los echen encima. Pobre niña.
y el unico merito es para tu madre en parirte con vida siendo una deformidad con cara de culo y cerebro en los pies
Que lo enganchen y lo dejen suelto en el patio de la cárcel una hora, sin cámaras ni guardias.
No te fíes de los músicos
Si fuera de otros partidos, mi comentario en #1 no se consideraría un chiste, sino una cruel realidad.
Hipócritas