A la caza de Martiño, el profesor exlíder de En Marea fugado tras violar "sádicamente" 10 veces a una niña: "Le daba puñetazos"

Hasta hace relativamente poco, Martiño Ramos Soto era una figura familiar y bien reconocida en la vida pública de Orense. Profesor de infantil y primaria, participaba en actividades culturales, tocaba la guitarra en festivales escolares y escribía en redes sociales sobre educación y valores. Ahora, sin embargo, nadie dice conocer su paradero: se encuentra fugado desde que se ha emitido una orden judicial de búsqueda y captura en su contra. El motivo: violar de manera "sádica" y "sistemática" —según describen fuentes de la Guardia Civil...