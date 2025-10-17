edición general
A la caza de Martiño, el profesor exlíder de En Marea fugado tras violar "sádicamente" 10 veces a una niña: "Le daba puñetazos"

Hasta hace relativamente poco, Martiño Ramos Soto era una figura familiar y bien reconocida en la vida pública de Orense. Profesor de infantil y primaria, participaba en actividades culturales, tocaba la guitarra en festivales escolares y escribía en redes sociales sobre educación y valores. Ahora, sin embargo, nadie dice conocer su paradero: se encuentra fugado desde que se ha emitido una orden judicial de búsqueda y captura en su contra. El motivo: violar de manera "sádica" y "sistemática" —según describen fuentes de la Guardia Civil...

#4 #1 que puto asco de comentario... Es que os puede la rabia y de todo hacéis un puñetero chiste con tal de soltar una gilipollez.

Competis a ver quién dice la subnormalidad primero o a ver quién roza más el límite?
pazentrelosmundos #17 pazentrelosmundos
#12 no creo, metéis a Irene Montero en todo, hasta en cosas de otros partidos o si la lluvia moja.

Cual sería el chiste respecto a si este puntu hubiera sido de vox? Hubieras puesto la misma mierda de comentario fuera de lugar?
10 K 106
Pertinax #18 Pertinax *
#17 No te quepa la menor duda. E Irene, especialmente Irene, también. Veremos con este gañán, su ex socio, si dice algo... o si se pone de perfil. :roll:

¿Apostamos?
7 K -36
pazentrelosmundos #19 pazentrelosmundos
#18 y qué mierda aporta esto exactamente? Las risas que te echas con tus amigotes por el "chiste" Mil veces repetido.
Quedar en un podio de forocoches?

En serio, qué mierda tenéis en la cabeza para que os parezca apropiado, simpático o gracioso?

Joder! Están hablando de abusos sexuales a niñas, pero nada la puta risa... Luego que si la superioridad moral de la Izquierda, a poco que no hagas un chiste de mierda ya estaría.
6 K 73
Pertinax #20 Pertinax *
#19 Repito. No era ningún chiste. El tema no me hace ni puta gracia.

Tan solo critico a una señora que emite quejas selectivas. Cuando son de los suyos (y van unos cuantos), calla. Cuando son de los otros, no cierra el pico.
9 K -9
pazentrelosmundos #21 pazentrelosmundos
#20 vomitivo todo esto...
0 K 18
Pertinax #22 Pertinax
#21 ¿Si me hubiese quejado del mismo caso con el PP pensarías igual?
2 K 23
pazentrelosmundos #24 pazentrelosmundos
#22 y que hubieras puesto, me espero al tweet de Cuca Gamarra?
5 K 55
Pertinax #25 Pertinax *
#24 Por ejemplo. Sí. ¿A que ya cambia la cosa para ti? Porque para mi, no.
4 K 12
pazentrelosmundos #26 pazentrelosmundos
#25 vengaaaaa jajajajajaja a otro perro con ese hueso cielo...
No hubieras hecho exactamente la misma mierda, por lo de la competición mierder esa, si me pongo y miro tus comentarios, cuantas veces dijiste la tontuna?
Si es que creéis que somos mongolos.

Ale, a pastar.
0 K 18
Pertinax #27 Pertinax
#26 Tú te lo dices todo.
3 K 13
pazentrelosmundos #28 pazentrelosmundos
#27 sabes lo que no digo/hago chistes de mierda fuera de lugar...
1 K 29
Pertinax #29 Pertinax
#28 No era ningún chiste.
3 K 13
pazentrelosmundos #30 pazentrelosmundos
#29 ssshhhh cierra la boquina un poco anda, Hazte un favor...
0 K 18
Pertinax #33 Pertinax
#30 Mejor cierro el tuyo un ratito, que no estoy para breas.
1 K 24
Ysinembargosemueve #46 Ysinembargosemueve
#20 Que asco das.
1 K 29
Pertinax #48 Pertinax *
#46 ¡Pero si me duché el miércoles! :shit:
0 K 13
Torrezzno #36 Torrezzno

"Es una persona increíblemente feminista. Muy de izquierdas. Pero no lo digo para destacarlo negativamente, es que siempre ha sido muy implicado. Incluso en algún momento tuve la sensación de que parecía que estaba siempre dándome lecciones de moral", cuenta a este periódico otra mujer con la que compartió momentos en los últimos años

Como siempre digo los mejores mentirosos son los psicópatas, las meretrices y los políticos.
10 K 106
#52 intotheflow
#36 ¿Y los periodistas? ¿Y los abogados? ¿Y los corredores y agentes de seguros? ¿Y los reclusos? ¿Y los del departamento de marketing? ¿Y los religiosos? ¿Y los yonkis? ¿Y mi vecino? Jo, compañero, tú no conoces a mi vecino.

Es la segunda vez que sueltas la misma frase estereotipada, trasnochada, simplista y prejuiciosa. Me recuerda a tiempos pasados, cuando la hipocresía pasaba más desapercibida y todos nos creíamos mejores que los tres grupos que mencionas.
1 K 17
Torrezzno #53 Torrezzno *
#52 ojo las prostitutas no tienen elección para salir bien paradas de tan peligroso trabajo, todo mis respetos a ellas. Los psicópatas lo usan para pasar desapercibidos en la sociedad. Los políticos para que les voten.
0 K 20
#57 intotheflow
#53 Los periodistas: Mienten para conseguir más clics y audiencia, o para favorecer a su línea editorial.
Los abogados: Mienten para ganar sus casos y sacar más dinero a sus clientes.
Los corredores de seguros: Mienten para vender pólizas que no cubren lo necesario y maximizar sus comisiones.
Los de marketing: Mienten para crear necesidades falsas y manipular a los consumidores.
Los religiosos: Mienten para mantener a su rebaño y las donaciones entrando.
Los yonkis: Mienten para conseguir su…   » ver todo el comentario
1 K 27
Torrezzno #60 Torrezzno *
#57 tienes razón, reconozco que es una generalización para expresar el escepticismo político. Pero no esta muy lejos de la realidad, por norma general la parte mas crítica en la vida de un político es ser elegido, para ello debes convencer, y el que mas artimañas hace más lejos llega.

También reconozco que la frase no es mía, se la escuché a don Jesús G Maestro y me la apropié.
0 K 20
Veelicus #3 Veelicus
Menudo puto infraser, ojala reciba lo que se merece
7 K 69
pazentrelosmundos #13 pazentrelosmundos
#9 tu también andas en la competición?
4 K 66
Raziel_2 #39 Raziel_2
#12 Las mareas no tenían nada que ver con Podemos, aunque en principio fuesen un vago intento de que los circulos se materializarse de alguna forma en las municipales a las que Podemos no se pudo presentar.

Dicho esto, este fulano, agresor y violador de menores espero que sea cazado y que pague por sus crímenes.

Que creas que por ser de un partido politico haya gente que va a salir a defender a estos malnacidos o malnacidas, que también las hay aunque en menos medida, solo habla mal de ti.
4 K 63
#55 omega7767
#49 ¿era Martino del partido de Irene?

por que ni eso era. Relacionar a una con otro no tiene sentido.
1 K 29
escuadron #59 escuadron
#55 En Marea era parte de Podemos, sí
0 K 15
CoolCase #11 CoolCase
#10 Sabes que no. :-)
1 K 21
ChatGPT #15 ChatGPT
#11 ni idea, no me muevo entre músicos.
1 K 21
Torrezzno #38 Torrezzno
#15 así te ahorras que te toquen la mayor
0 K 20
maxxcan #47 maxxcan
Iba a leer un articulo que explicaba el verdadero declive de meneame. Viendo los comentarios de esta noticia ya no me hace falta.

Y podemos extrapolarlo al declive de una parte importante de esta sociedad.
1 K 20
Uda #7 Uda
Pedazo de mierda d tío.
1 K 20
#31 Pitchford
Vamos, que no te puedes fiar de nadie por el discurso que tenga..
0 K 17
Gry #6 Gry
¿Todavía tiene perros la Guardia Civil para perseguir criminales por el monte?

Porque este se merece que se los echen encima. Pobre niña.
0 K 17
Torrezzno #37 Torrezzno
#6 el olfato ya lo traen de fábrica :troll:
0 K 20
GuerraEsPaz #40 GuerraEsPaz
#16 no, es normal que alguien que piensa con los pies siempre este pensando en calzar las cosas donde no son. :calzador: :calzador: :calzador:
y el unico merito es para tu madre en parirte con vida siendo una deformidad con cara de culo y cerebro en los pies
1 K 17
Pertinax #41 Pertinax
#40 Que no insuuuuultes.
2 K 23
Ysinembargosemueve #45 Ysinembargosemueve
#5 El facherio meneante al rescate, que asco.
0 K 11
#51 Perrota
Espero que le espere un bidón de ácido y luego el fuego eterno. Menos será poco.
0 K 10
Nobby #44 Nobby
Si es cierto ojalá lo capture, lo condenen y en la cárcel le dispense las mismas atenciones...
0 K 10
#43 endy
Solo les ha faltado el "siempre saludaba"
0 K 7
#23 jetore
aún no pillaron al pajarraco
0 K 6
#32 Dogkiller
Vaya persona horrible!! Un Ser despreciable.
0 K 6
Jesus_Lafuente #35 Jesus_Lafuente
Me parece increíble. O sea que me cuesta creerlo. Alguien ha verificado esto? No es normal ni creíble que un profesor de infantil vocacional haga eso. No tiene sentido ninguno.
0 K 6
#42 Guarrior
#35 puede que la exagerada implicación social fuera una manera de compensar el cómo se sentía que sabía que no era correcto.
0 K 10
Andreham #50 Andreham
#35 A lo mejor su vocación era otra cosa y hacerse profesor de infantil le valía como medio para ello.

Que lo enganchen y lo dejen suelto en el patio de la cárcel una hora, sin cámaras ni guardias.
0 K 7
Apotropeo #2 Apotropeo
Tocaba la guitarra y a las niñas.
No te fíes de los músicos
:troll:
7 K 1
CoolCase #8 CoolCase *
#2 Sobre todo si toca mucho en La menor. (Perdón, la noticia es muy seria para esto pero no puede resistirme). Espero que lo encuentren.
4 K 43
ChatGPT #10 ChatGPT
#8 oh, buena esa! tuya original?
0 K 10
pazentrelosmundos #4 pazentrelosmundos
#1 que puto asco de comentario... Es que os puede la rabia y de todo hacéis un puñetero chiste con tal de soltar una gilipollez.

Competis a ver quién dice la subnormalidad primero o a ver quién roza más el límite?
30 K 256
GuerraEsPaz #14 GuerraEsPaz
#5 es verdad, tiene mas gracia que escribes con el culo, como en #1 y que tu boca es un ano que solo se dedica a echar mierda en estado solido, liquido y gaseoso por la cara
3 K 33
Pertinax #16 Pertinax *
#14 No me digas que no tengo mérito. Es complicado del carajo.
9 K 11
#9 Borgiano
#4 Pero era de su partido, ¿no?
4 K 21
Pertinax #12 Pertinax *
#9 En este caso, es un señor que había en el pasillo nadie sabía quién era.

Si fuera de otros partidos, mi comentario en #1 no se consideraría un chiste, sino una cruel realidad.
9 K -23
escuadron #49 escuadron
#4 Qué piel tan fina. Pásate por el que ha muerto por picaduras de avispa. Era del PP y todo eran risas y críticas al PP. Ahí seguro que vas dando lecciones.
Hipócritas
1 K 26
pazentrelosmundos #54 pazentrelosmundos
#49 yo no comenté absolutamente nada ahí.
0 K 18
escuadron #58 escuadron
#54 Pues pásate a afear conductas de usuarios. Calculo que puedes hacerte el ofendido una docena de veces.
0 K 15
#56 sovieterrimo
#1 Deberían medicarte.
1 K 17

