El Gobierno vuelve a requerir a la Junta de Andalucía por apropiarse de las ayudas al transporte que paga el Estado

En una carta a la que ha tenido acceso la SER, recuerda que estos incumplimientos podrían derivar en el reintegro de las ayudas que prestó el ministerio. Lo hace después de constatar, por segunda vez, ahora en una publicación vía redes sociales que la Junta sigue sin incorporar esta mención obligatoria, suponiendo una vulneración del principio de lealtad institucional y del deber de colaboración entre administraciones públicas.