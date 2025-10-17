edición general
El Gobierno vuelve a requerir a la Junta de Andalucía por apropiarse de las ayudas al transporte que paga el Estado

En una carta a la que ha tenido acceso la SER, recuerda que estos incumplimientos podrían derivar en el reintegro de las ayudas que prestó el ministerio. Lo hace después de constatar, por segunda vez, ahora en una publicación vía redes sociales que la Junta sigue sin incorporar esta mención obligatoria, suponiendo una vulneración del principio de lealtad institucional y del deber de colaboración entre administraciones públicas.

#2 cunaxa
¿ Es una sorpresa ?
Dejan a la gente morirse, que es un crimen del orden de asesinato, ¿ por qué no iban a robar ?
1 K 17
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Ya que la derecha no tiene logros propios, tiene que robarlos.
0 K 13
reithor #5 reithor
Robernando.
0 K 11
#1 Somozano
Estado es todo
Gobierno de España o central

Los pueblos más bonitos del Estado
No, de España

Mi pueblo podría entrar en esa categoría pero no es del Estado, las casas son nuestras
0 K 6
XtrMnIO #4 XtrMnIO
#1 Acabas de salir del after, no?

Anda tira pa casa.
0 K 13

