Petro acusa a EE.UU. de cometer un asesinato en aguas territoriales de Colombia y exige explicaciones

"Funcionarios del Gobierno de EEUU han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco(tráfico) y sus actividad diaria era pescar", aseveró el mandatario colombiano en una publicación compartida en su cuenta en la red social X.
Si hubiera la más mínima prueba de que fueran narcotraficantes los juzgarían en los EEUU para justificar lo que están haciendo.
Las pruebas se las han cargado los mismos que han hundido la barquichuela.
No dudo ni un segundo a lo que iban
Trump anuncia la suspensión de subsidios y pagos a Colombia después de que Petro acusara al gobierno de EE.UU. de cometer un asesinato y violar la soberanía colombiana
www.bbc.com/mundo/articles/c30vng132vyo
Es como actua el mafioso hijoeputa genocida
Me faltan adjetivos.
ashevillerecoverycenter.com/9-major-drug-trafficking-countries
Colombia está el cuarto. Y ojo, que Bolivia está el segundo y no tiene mar, así que por los puertos de Colombia saldrá tanto la producción de Colombia como la de Bolivia.