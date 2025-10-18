edición general
Petro acusa a EE.UU. de cometer un asesinato en aguas territoriales de Colombia y exige explicaciones

"Funcionarios del Gobierno de EEUU han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco(tráfico) y sus actividad diaria era pescar", aseveró el mandatario colombiano en una publicación compartida en su cuenta en la red social X.

Gry #3 Gry
La clave del asunto es esto: Este pronunciamiento llegó después de que el presidente estadunidense, Donald Trump, anunció este mismo sábado que entregarán a los dos supervivientes del ataque del jueves contra una embarcación "narcoterrorista" a sus respectivos países de origen, Ecuador y Colombia.

Si hubiera la más mínima prueba de que fueran narcotraficantes los juzgarían en los EEUU para justificar lo que están haciendo.
RegiVengalil #14 RegiVengalil *
#3 Si hubiera la más mínima prueba de que fueran narcotraficantes los juzgarían en los EEUU para justificar lo que están haciendo.

Las pruebas se las han cargado los mismos que han hundido la barquichuela.

No dudo ni un segundo a lo que iban
#1 inquietto
EEUU cree que el mundo es suyo, el mundo en conjunto debería tratarlo como se merece.
#7 guillersk
#1 bien!! ¿ Quien empieza?
EsanZerbait #17 EsanZerbait
#7 Lo que está claro es que europa no
Belu84 #19 Belu84
#7 de momento España no ha cedido al chantaje del 5% en la OTAN. Canadá puso aranceles en respuesta a los de Trump. Es un comienzo. Insuficiente pero un comienzo.
#11 Frank84
#1 y la comunidad internacional aplaudiendo como retrasados
ur_quan_master #13 ur_quan_master
#11 ..en lo relativo a Europa es el Partido Popular Europeo el principal responsable de reir las gracias a EEUU
#16 Gurripander
#13 Con las arpías de Von der Leyen y Kallas, al frente...
emmett_brown #18 emmett_brown *
#1 Sabe que el mundo no es suyo. Pero sí que cree y defiende que ese hemisferio es suyo y se lo folla cuando quiere.
Laro__ #4 Laro__
Se veía venir cuando se jubiló "precipitadamente" el Almirante de esa flota. Se ve que no estaba por la labor de seguir bombardeando a pobres pescadores para satisfacer al zanahorio.
capitan__nemo #8 capitan__nemo *
Aqui estan las explicaciones

Trump anuncia la suspensión de subsidios y pagos a Colombia después de que Petro acusara al gobierno de EE.UU. de cometer un asesinato y violar la soberanía colombiana
www.bbc.com/mundo/articles/c30vng132vyo

Es como actua el mafioso hijoeputa genocida
#9 themurcian
Trumpo va a conseguir hasta unir a todos los países al sur de sus fronteras para tenerlos en su contra. Genio, estadista, lumbreras.
Me faltan adjetivos.
Khadgar #12 Khadgar
#9 Aquí tienes uno: "payaso".
#20 themurcian
#12 Me siguen faltando¡
La_Duquesa #6 La_Duquesa
Las leyes internacionales son para todos menos para Israel y EEUU al parecer
#2 Suleiman
Se va a bajar la bragueta y va a decir, cual quieres de las dos?
DrEvil #5 DrEvil
Uno dice...
#10 guillersk
"Explicación solicitada, la que tengo aquí colgada" manifiesta Trump
Lenari #21 Lenari
Los mayores productores de droga del mundo.
ashevillerecoverycenter.com/9-major-drug-trafficking-countries

Colombia está el cuarto. Y ojo, que Bolivia está el segundo y no tiene mar, así que por los puertos de Colombia saldrá tanto la producción de Colombia como la de Bolivia.
#15 lectordigital
Pescador que pescaba en una lancha de carreras o en un submarino.
