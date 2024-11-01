Batería de litio explota en pleno vuelo China-Corea del Sur y obliga a un aterrizaje de emergencia  

Un vuelo de la aerolínea Air China que despegó desde China, y se dirigía hacia Corea del Sur, se vio dramáticamente interrumpido cuando una explosión en el compartimiento del equipaje alertó a los pasajeros. Las llamas se propagaron rápidamente por el compartimento de equipajes, incluso saliendo del cajón, casi alcanzando a los propios pasajeros. Los hechos fueron registrados en grabaciones hechas por los propios usuarios. El incidente obligó a que el avión tuviera que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Shanghái.