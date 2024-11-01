edición general
Batería de litio explota en pleno vuelo China-Corea del Sur y obliga a un aterrizaje de emergencia

Batería de litio explota en pleno vuelo China-Corea del Sur y obliga a un aterrizaje de emergencia  

Un vuelo de la aerolínea Air China que despegó desde China, y se dirigía hacia Corea del Sur, se vio dramáticamente interrumpido cuando una explosión en el compartimiento del equipaje alertó a los pasajeros. Las llamas se propagaron rápidamente por el compartimento de equipajes, incluso saliendo del cajón, casi alcanzando a los propios pasajeros. Los hechos fueron registrados en grabaciones hechas por los propios usuarios. El incidente obligó a que el avión tuviera que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Shanghái.

aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro
#4 "se inflan acumulando un mínimo de presión hasta que revienta el plástico que las recubre"
O sea, que explotan xD
1 K 22
capitan__nemo #12 capitan__nemo
Qué era? De una powerbank, de una bateria externa de qué, de un portatil, de un movil, de una camara o videocamara?

¿Marca y fabricante?
¿Bateria de litio de qué tipo porque debe haber numerosos tipos?

¿Si hubiese ido en el equipaje y le hubiese pasado lo mismo hubiese sido mas grave? Por tardar mas en darse cuenta y tener muchas cosas en las maletas que arderan y serviran de combustible al incendio.
0 K 15
WcPC #11 WcPC
#4 A ver, que te ha puesto el enlace a una empresa de equipos de seguridad especializada en eso...
Y lo llama explosión...
Me parece que de sensacionalista nada.
0 K 12
bronco1890 #10 bronco1890
Ni las baterías ni las bombas explotan, en todo caso explosionan
(ya puestos pedantes...)
0 K 11
Cantro #6 Cantro
Para volar hay unas funditas que se venden para llevar las baterías aisladas en caso de que pase algo
0 K 10
tricionide #1 tricionide
muy pronto se prohibiran telefonos moviles en los aviones
0 K 7
#5 Abril_2025
#1 Según la noticia en ambos casos fueron baterías externas.
1 K 7
eltoloco #2 eltoloco
Sensacionalista, las baterías no explotan, se incendian.
1 K -1
eltoloco #4 eltoloco *
#3 no, no explotan, como mucho se inflan acumulando un mínimo de presión hasta que revienta el plástico que las recubre. Llamar “explosión” a eso es totalmente sensacionalista.

Te invito a buscar un video de una batería de litio explotando, no lo encontrarás, a pesar de que se fabrican por miles de millones.

Las baterías de litio se incendian, punto.
0 K 10
#8 sliana
#4 meterse en batallas gramaticales es pedante.
0 K 7
Sandilo #9 Sandilo
#4se inflan acumulando un mínimo de presión hasta que revienta el plástico que las recubre”

Vamos, que explotan.
0 K 6

