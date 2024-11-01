Batería de litio explota en pleno vuelo China-Corea del Sur y obliga a un aterrizaje de emergencia  

Un vuelo de la aerolínea Air China que despegó desde China, y se dirigía hacia Corea del Sur, se vio dramáticamente interrumpido cuando una explosión en el compartimiento del equipaje alertó a los pasajeros. Las llamas se propagaron rápidamente por el compartimento de equipajes, incluso saliendo del cajón, casi alcanzando a los propios pasajeros. Los hechos fueron registrados en grabaciones hechas por los propios usuarios. El incidente obligó a que el avión tuviera que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Shanghái.
| etiquetas: china , corea del sur , vuelo , batería litio , fuego
O sea, que explotan
¿Marca y fabricante?
¿Bateria de litio de qué tipo porque debe haber numerosos tipos?
¿Si hubiese ido en el equipaje y le hubiese pasado lo mismo hubiese sido mas grave? Por tardar mas en darse cuenta y tener muchas cosas en las maletas que arderan y serviran de combustible al incendio.
Y lo llama explosión...
Me parece que de sensacionalista nada.
(ya puestos pedantes...)
www.tuvsud.com/es-es/centro-recursos/articulos-de-opinion/baterias-lit
Te invito a buscar un video de una batería de litio explotando, no lo encontrarás, a pesar de que se fabrican por miles de millones.
Las baterías de litio se incendian, punto.
Vamos, que explotan.