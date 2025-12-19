edición general
La F1 en España, cuesta abajo y sin frenos: las audiencias no aceleran y los datos de DAZN son descorazonadores

Este año, la audiencia media ha sido de 430.000 espectadores, un 7,7 % de share. Los datos están muy lejos de lo que históricamente representó la Fórmula 1 en el mercado español, y la piratería y el tratamiento de DAZN F1 son claves. En el siglo XXI, la Fórmula 1 se convirtió en España en algo especial. Es sus mejores años, la F1 fue un fenómeno social, un evento de masas capaz de paralizar domingos enteros y reunir a millones de espectadores frente al televisor.

#1 Tronchador.
Con lo divertida que es...
Herumel #2 Herumel
#1 Me encanta el olor a sarcasmo por la mañana...
Pertinax #5 Pertinax
#2 Yo entro en un garito, tienen puesto el ñiumñimñium, y me voy a otro. Los aficionados deben ser taladristas o no me lo explico. Menudo coñazo.
#6 tyrrelco
#5 Si no lo entiendes, es un coñazo.
Pertinax #7 Pertinax *
#6 Te creo. Es como entrar a un garito en el que se diserte sobre Hegel, pero a gritos.
#19 Tronchador.
#6 Y si lo entiendes es un coñazo con pretensiones.
Pertinax #24 Pertinax *
#19 Me has recordado a un compi de trabajo que me decía "tú es que no tienes ni puta idea de fúbol" y lo hacía con unos aires que se notaba que, en su fuero interno, creía estar diciendo "tú es que no tienes ni puta idea de Física Cuántica".
#29 Tronchador.
#24 Normal, el futbol es ciencia pura.
DDJ #12 DDJ
#1 No entiendo porque no hay más circuitos urbanos, uno por cada capital de provincia sería lo mínimo
DDJ #18 DDJ
#12 *por qué* :palm:
#20 Tronchador.
#12 Pues sí, en Valencia quisieron poner uno pero luego llegaron los comunistas y lo quitaron.
johel #23 johel *
#1 #17 Si la diesen en tve2 entre las 3 y las 5 cuando no hay ciclismo, yo la veria.. pondria.

p.d. Que prueben a poner de pago el ciclismo a ver que audiencia tiene.
#27 Tronchador.
#23 De hecho, tiene una ventaja enorme, si ponen un plano cenital del circuito puede ser hasta imnótico.
#31 parladoiro
#27 prueba el omnium de ciclismo en pista.
#34 Tronchador.
#31 xD Pues sí.
PD Para mi mismo, Hipnótico. Que vergüenza.
Connect #3 Connect
¿Que narices piratería? A ver, en sus años dorados coincidió con un Fernando Alonso que lo ganaba todo y una Fórmula 1 en abierto para toda España. Aquello no era un combo, era un combazo.

Ahora ni tenemos lider ni está en abierto, sino en una cadena de pago minoritaria.
Supercinexin #8 Supercinexin
#3 Privados llorando porque la gente no paga millonadas por sus geniales productos, culpa siempre del Gobierno, de los clientes que son subnormales, de la piratería, de los chinos, del demasiado comunismo, etcétera etcétera. Nunca porque lo que ofrecen sea un putísimo pedazo de mierda, no. Eso no entra jamás en sus posibilidades xD
#25 Tronchador.
#3 Ese es mi argumento para pensar que la formula uno es como el presing catch. Fernando Alonso era un producto para intentar que media España, en la que nadie veía esa mierda, se adicionara. Ahora ya se ha pasado la moda y han sacado todo el dinero que han podido. A otra cosa, suerte a las CCAA que van a invertir morteradas de dinero público en ese deporte que sus amigotes se forren más aún mientras los pobres agonizan en hospitales depauperrimasos en pro de una privatización rampante.
#10 tromperri
Hombre a mi me gusta la fórmula 1, lo que no me gusta es que DANZ me robe.
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
En aquellos años estaba en abierto con alonso petando, no ahora que te cobran y encima en pack con otros deportes.
themarquesito #30 themarquesito
#11 Esos dos factores son los que atraían audiencia
plutanasio #9 plutanasio
y el dolor de cabeza que me causa para configurar a mis familiares y amigos el kodi con sus complementos para que vean las carreras. es lo que tiene ser el manitas informático...
Antipalancas21 #16 Antipalancas21
#15 Ademas si casi siempre son los mismos por tener mejor coche
Un_señor_de_Cuenca #21 Un_señor_de_Cuenca *
A ver si va a ser que DAZN tiene los precios demasiado altos y no ofrece por ejemplo un servicio más barato sólo para F1. Si a esto le sumas que a veces los regidores de la emisión prefieren sacar las caritas de las novias de los pilotos anglosajones en lugar de centrarse en la carrera y dejar de ignorar las luchas en los puestos medios, que es donde está la acción, pues pa qué.
ayatolah #32 ayatolah *
#21 No se a ti, a mi me gusta la F1, pero yo le sumaría que hay un exceso de circuítos urbanos y semiurbanos, que obliga a planos muy cerrados y cambiando de cámara constantemente. A mi eso me marea y no me parece vistoso para la retransmisión.
Recordemos que son 240€/temporada y pensemos cuantas carreras vemos en directo. Y que realmente también estás pagando otros deportes que, en mi caso, no me interesan.
#4 pozz
Y mira que tenemos a dos pedazo de pilotos en la parrilla, que dentro de lo que cabe, han hecho un buen año... una pena.
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#4 En 2025, la Fórmula 1 ha vuelto a perder espectadores en España, con descensos que rondan el 5 % respecto a 2024.
#15 sliana
#13 fue una moda y está volviendo a la normalidad
Cantro #22 Cantro
Viendo los precios y que no es en abierto, no se me ocurre qué puede fallar, oye
Urasandi #28 Urasandi
Esto acerca a Alonso a Ferrari.
#26 Feliberto
Entre la F1 y el tenis...
io1976 #14 io1976
Se bajó el Suflé, una vez más, o definitivamente.
Y la paqui por lo sea no conecta con el público.
#33 crissis *
Recuerdo cuando Alonso estaba de moda y los medios aprovecharon el tirón para dar la turra. De pronto, tu vecino, tu tia y tu abuela se sabían cuales eran todas las escuderías y pilotos de fórmula 1.

Es algo a estudiar como experimento social. Somos putas ovejas.
MisterReview. #17 MisterReview.
La F1 siempre ha sido un tostonazo infumable al nivel del ciclismo.
