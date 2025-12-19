La F1 en España, cuesta abajo y sin frenos: las audiencias no aceleran y los datos de DAZN son descorazonadores

Este año, la audiencia media ha sido de 430.000 espectadores, un 7,7 % de share. Los datos están muy lejos de lo que históricamente representó la Fórmula 1 en el mercado español, y la piratería y el tratamiento de DAZN F1 son claves. En el siglo XXI, la Fórmula 1 se convirtió en España en algo especial. Es sus mejores años, la F1 fue un fenómeno social, un evento de masas capaz de paralizar domingos enteros y reunir a millones de espectadores frente al televisor.