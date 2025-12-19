La F1 en España, cuesta abajo y sin frenos: las audiencias no aceleran y los datos de DAZN son descorazonadores

Este año, la audiencia media ha sido de 430.000 espectadores, un 7,7 % de share. Los datos están muy lejos de lo que históricamente representó la Fórmula 1 en el mercado español, y la piratería y el tratamiento de DAZN F1 son claves. En el siglo XXI, la Fórmula 1 se convirtió en España en algo especial. Es sus mejores años, la F1 fue un fenómeno social, un evento de masas capaz de paralizar domingos enteros y reunir a millones de espectadores frente al televisor.
| etiquetas: f1 , españa , bajan , espectadores , de pago , dazn
veria..pondria.
p.d. Que prueben a poner de pago el ciclismo a ver que audiencia tiene.
PD Para mi mismo, Hipnótico. Que vergüenza.
Ahora ni tenemos lider ni está en abierto, sino en una cadena de pago minoritaria.
ese deporteque sus amigotes se forren más aún mientras los pobres agonizan en hospitales depauperrimasos en pro de una privatización rampante.
Recordemos que son 240€/temporada y pensemos cuantas carreras vemos en directo. Y que realmente también estás pagando otros deportes que, en mi caso, no me interesan.
Y la paqui por lo sea no conecta con el público.
Es algo a estudiar como experimento social. Somos putas ovejas.