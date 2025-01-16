España se acerca a los 50 millones de habitantes: la natalidad cae en picado, pero la migración crece y alcanza cifras récord

España se acerca a los 50 millones de habitantes. El crecimiento demográfico ha alcanzado un nuevo máximo histórico, según los datos provisionales publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A 1 de octubre de 2025, la población residente se ha situado en 49.442.844 habitantes -cifra récord-, tras un incremento de 105.488 personas durante el tercer trimestre del año. En términos anuales, el crecimiento estimado de la población ha sido de 474.454 personas.