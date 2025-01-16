España se acerca a los 50 millones de habitantes: la natalidad cae en picado, pero la migración crece y alcanza cifras récord

España se acerca a los 50 millones de habitantes. El crecimiento demográfico ha alcanzado un nuevo máximo histórico, según los datos provisionales publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A 1 de octubre de 2025, la población residente se ha situado en 49.442.844 habitantes -cifra récord-, tras un incremento de 105.488 personas durante el tercer trimestre del año. En términos anuales, el crecimiento estimado de la población ha sido de 474.454 personas.
| etiquetas: españa , población
Se hunde la natalidad y Estados Unidos e Israel te mandan millones de inmigrantes financiando la yihad, bombardeando pesqueros en colombia, amenazando Venezuela, guerra en Libia, Afganistán, Irak, Niger, Sudán...
Y luego aquí sus representantes (vox) te dicen que inmigración masiva mal, mientras sus jefes dicen "necesitamos inmigrantes y mano de obra… » ver todo el comentario
Aquí todos bailan al mismo ritmo.
Era broma, cierro al salir.
¡sopresón!
O tienes ejemplos como China que con sobreconstrucción bajó los precios y ahora están muy, muy, muy asequibles.
Lo que está claro, y es absolutamente innegociable, es que si incrementas la población tienes que incrementar el parque de vivienda. Y no se está haciendo.
El capitalismo y la monarquía se descojonan viendo cómo echáis la culpa de vuestra precariedad y vuestra pobreza a los inmigrantes.
Dentro de lo malo, al menos, algo bien habéis empezado a hacer: no dejar en herencia vuestra pobreza a vuestras proles. Si no sois capaces de solucionar la pobreza, el sufrimiento, el capitalismo y la monarquía, al menos no los paséis a vuestras proles, que los sufran otros.
Ojo, que no digo que la situación actual no esté afectando a las familias a la hora de decidir tener hijos, pero creo que influyen más otro tipo de factores.
Una de repobladores!!
Marchando!!!
sjme.org/2025/01/16/informe-sobre-poblacion-de-origen-inmigrado-en-esp
"Cifras de la población residente en España según país de nacimiento a lo largo de 2023: crecen los grupos nacidos en Colombia (+140.961), Venezuela (+80.851), Marruecos (+66.521) y Perú (+56.517)"