España se acerca a los 50 millones de habitantes: la natalidad cae en picado, pero la migración crece y alcanza cifras récord

España se acerca a los 50 millones de habitantes. El crecimiento demográfico ha alcanzado un nuevo máximo histórico, según los datos provisionales publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A 1 de octubre de 2025, la población residente se ha situado en 49.442.844 habitantes -cifra récord-, tras un incremento de 105.488 personas durante el tercer trimestre del año. En términos anuales, el crecimiento estimado de la población ha sido de 474.454 personas.

NPCMeneaMePersigue
Los españoles no pueden tener hijos por los precios de la vivienda que controlan los fondos de inversión estadounidenses e israelíes

Se hunde la natalidad y Estados Unidos e Israel te mandan millones de inmigrantes financiando la yihad, bombardeando pesqueros en colombia, amenazando Venezuela, guerra en Libia, Afganistán, Irak, Niger, Sudán...

Y luego aquí sus representantes (vox) te dicen que inmigración masiva mal, mientras sus jefes dicen "necesitamos inmigrantes y mano de obra…   » ver todo el comentario
11
Selection
#4 Todo eso es verdad, pero no es que la izquierda esté haciendo lo contrario precisamente.

Aquí todos bailan al mismo ritmo.
0
pirat
#15 También es verdad
0
Libelulo
El Gran Reemplazo..
Era broma, cierro al salir.
2
UsuarioXY
#5 broma? Yo lo veo muy real.
0
HeilHynkel
#6

¡sopresón!  media
1
kukusu
#6 ¿real? ¿Eres partidario de la pureza racial o algo así?
0
Cincocuatrotres
#10 a mí me gustaría que seguiríamos siendo españoles y no benethonianos, que las multinacionales no harían con nuestro país lo que quieren, que seríamos los españoles los que diríamos que país queremos tener, pero como somos una colonia ellos mandan, ellos nos dicen lo que está bien y lo que está maL y tienen un montón de infiltrados en las redes para manipularnos
0
UsuarioXY
#10 me estás llamando racista por constatar la realidad? Yo no tengo problemas de que España se llene de inmigrantes, lo veo necesario dado que el españolito se ha vuelto tan señorito que no tiene hijos ni protesta por no poder tenerlos.
0
Jesucripto
Los españoles nacen donde les da la gana. :troll:
1
CharlesBrowson
a ver donde nos metemos todos
1
Mesopotámico
#2 En Barcelona y Madri
0
Selection
Y por algún motivo la gente de izquierdas está absolutamente convencida de que no es necesario construir un sólo edificio.
1
pirat
#14 Igual es que seguir hormigonando el país como hasta ahora no ha servido precisamente para que bajen los precios.
0
Selection
#19 En realidad sí, porque si bien es cierto que en 2008 había una burbuja de crédito, después de 2008 los precios bajaron.
O tienes ejemplos como China que con sobreconstrucción bajó los precios y ahora están muy, muy, muy asequibles.

Lo que está claro, y es absolutamente innegociable, es que si incrementas la población tienes que incrementar el parque de vivienda. Y no se está haciendo.
0
#11 Tronchador.
No sé quien es más pesado si NPC con su genocidio o Félix con su aporofobia.
0
BoosterFelix
Al capitalismo y a la monarquía les viene de puta madre, cuanto mas pobre sea el origen de los proletarios vasallos, mas fácil es pisotearlos y explotarlos, y mas reproductores son. Los inmigrantes son un terreno mucho mas fertil en todos los sentidos para el capitalismo y la monarquía.

El capitalismo y la monarquía se descojonan viendo cómo echáis la culpa de vuestra precariedad y vuestra pobreza a los inmigrantes.

Dentro de lo malo, al menos, algo bien habéis empezado a hacer: no dejar en herencia vuestra pobreza a vuestras proles. Si no sois capaces de solucionar la pobreza, el sufrimiento, el capitalismo y la monarquía, al menos no los paséis a vuestras proles, que los sufran otros.
0
groucha
#8 Ojalá hubiese un gobierno de izquierdas que pudiera poner remedio a todo esto.
0
egon_
Creo que se parte de una base errónea ya que se compara con las las españolas de hace años, las cuales tenían 3 o más hijos, dudo que ninguna mujer (salvo excepciones) quiera tener más de 1 o 2 como mucho (hablo desde mi experiencia personal), por que se incorporan más al mercado de trabajo, tienen más independencia y otras prioridades.

Ojo, que no digo que la situación actual no esté afectando a las familias a la hora de decidir tener hijos, pero creo que influyen más otro tipo de factores.
0
UsuarioXY
ya me pilló la policía, cual es mi castigo?
0
Pyrefox
Duro esto, habra que pensar bien que estamos haciendo, y calibrar, porque si, hay que amortiguar un poco el bajon del esrosque del baby boom que esta por venir, para cilindrar en vez de invertir la piramide poblacional. Pero si es de esa manera vamos a perder esencia cultural, y tambien se importa religión, que ha costado mucho quitarse de esa droga.
0
Mk22
A mí este volumen y sobre todo esta velocidad de inmigración me parece una locura. Mi barrio ha cambiado de manera radical en los últimos 3-4 años. Y no me parece que el cambio sea a mejor.
0
oscarcr80
Camarero!!

Una de repobladores!!

Marchando!!!  media
7
Derko_89
#1 Me hace gracia que se asocie la inmigración con pateras de marroquíes y subsaharianos, cuando hace ya bastantes años que la mayor parte de la immigración entra por Barajas desde América Latina.

sjme.org/2025/01/16/informe-sobre-poblacion-de-origen-inmigrado-en-esp

"Cifras de la población residente en España según país de nacimiento a lo largo de 2023: crecen los grupos nacidos en Colombia (+140.961), Venezuela (+80.851), Marruecos (+66.521) y Perú (+56.517)"
1
rnd
#1 Hemos externalizado la producción de nuevos seres humanos. Producirlos aquí es demasiado caro.
0

