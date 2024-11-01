edición general
La Guardia Civil desmantela una macrogranja de móviles en España: envíaba mas de 2,5 millones de mensajes de estafa diarios

La operación “Mosenik” de la Guardia Civil se ha cerrado con el desmantelamiento de una infraestructura tecnológica enorme en Alicante y Barcelona, empleada para el envío masivo de mensajes y llamadas fraudulentas, que se ponía al servicio de grupos especializados en ciberestafas. En los registros se han encontrado 35 SIMBOX industriales equipadas con 865 módems, 852 tarjetas SIM activas, más de 60.000 tarjetas SIM nacionales para su uso inmediato, y 10.000 tarjetas SIM nuevas. También dinero en efectivo y en criptomonedas.

#1 MADMax2
Espero que la sentencia sea acorde con las potenciales estafasy con las muchas molestias que han generado y la desconfianza y el hastío que provocan
